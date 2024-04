Laëtitia Milot change radicalement de métier, la comédienne prend un gros risque

Laetitia Milot, connue pour son rôle dans Plus belle la vie et une floppée de séries télévisées, a décidé de changer radicalement de voie. Rassurez vous, vous la verrez encore et toujours sur vos écrans...

La carrière de Laetitia Milot, célèbre pour son rôle de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie, va prendre un sérieux tournant dans quelques jours. La comédienne échange les scripts de théâtre et les caméras de séries télé pour le monde... de la pâtisserie ! Dans Télé 7 Jours cette semaine, elle a annoncé son retour à l'écran en tant qu'animatrice du Meilleur Pâtissier sur M6. Cette annonce, qui survient alors que l'actrice est encore en tournée avec la pièce "Un dîner d'adieu", a créé la surprise dans le monde de la télévision.

Après avoir conquis le public en tant que mannequin, actrice et auteure, Laetitia Milot ajoute donc une nouvelle corde à son arc avec ce rôle d'animatrice de télévision totalement nouveau pour elle. Elle reprend le flambeau de Marie Portolano, partie vivre de nouvelles aventures elle aussi à France Télévisions (elle a succédé à Julie Vignali à la présentation de Télématin à la rentrée). Laetitia Milot intègre une émission bien ancrée dans le paysage audiovisuel français. Une prise de risque limitée, donc, la comédienne de 43 ans n'étant au lancement d'un tout nouveau programme mais d'une émission qui a plus de 10 ans au compteur. Mais le challenge est à double tranchant. Le Meilleur Pâtissier reste une des locomotives de la chaîne en termes d'audiences et une vitrine dans laquelle le moindre faux pas sera payé cash.

L'année dernière, M6 saluait sur Twitter une 12e saison qui avait rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs, replay compris. Mais certains épisodes avaient lourdement chuté, à 1,8 million de téléspectateurs, soit 8,8% du public. Il y a fort à parier qu'avec Laetitia Milot, la chaîne vise au moins 2 millions de téléspectateurs en rythme de croisière lors des primes, soit 11 à 12% de part de marché. En 2020, Le Meilleur Pâtissier rassemblait encore 3 millions de téléspectateurs, soit près de 15% du public.

Une reconversions minutieusement réfléchie et préparée

La décision de M6 de choisir Laetitia Milot pour ce "rôle" n'a en tout cas pas été prise à la légère. Après le départ de Marie Portolano, la chaîne recherchait une nouvelle figure forte pour incarner le programme. La personnalité "chaleureuse et spontanée" de Laetitia Milot, telle que perçue par les producteurs, semblait parfaitement s'aligner avec l'esprit de l'émission, qui célèbre la créativité et la convivialité à travers la pâtisserie.

Laetitia Milot, si elle n'a jamais animé d'émission a proprement parler, n'est pas une novice en matière de cuisine, comme elle l'a souligné dans Télé 7 Jours : "Je suis une passionnée de cuisine en général, et si je regarde peu la télévision, 'Le Meilleur Pâtissier' fait partie des programmes, comme 'Top Chef', que je suis avec plaisir". Cette passion semble avoir été un facteur déterminant dans sa décision d'accepter cette mission, qu'elle envisage comme "un nouveau rôle" à interpréter.

L'engagement de Laetitia Milot ne se limite pas à sa présence à l'écran. La future animatrice dit avoir consciencieusement préparé cette transition avec l'équipe de production. "Je n'arrive pas les mains dans les poches. Il y a eu un gros travail en amont avec la production", assure-t-elle. Réponse dans quelques mois : la saison 13 du Meilleur Pâtissier sera diffusée à partir de septembre 2024 tous les mercredis, sur M6.