Slimane a préparé une grosse surprise pour l'Eurovision, sa botte secrète pour remporter le concours

Slimane va enfin livrer sa prestation en finale de l'Eurovision 2024 ce samedi soir, avec l'espoir de ramener le trophée. Et pour cela, il a prévu une séquence qui devrait marquer les jurés et les fans...

La grande finale de l'Eurovision 2024 a enfin lieu ce samedi 11 mai, à Malmö, en Suède. Elle est diffusée sur France 2 à partir de 21h. Et c'est Slimane, la star révélée par The Voice et devenue incontournable dans le paysage de la chanson française, qui a la lourde tâche de représenter la France dans le concours. Selon les premières prestations du chanteur en répétition et sur scène, ce dernier s'apprête à livrer une performance qui pourrait bien marquer les esprits et le propulser vers la victoire. Pour l'Eurovision, où, on le sait, chaque détail compte, Slimane semble en effet avoir misé sur une approche aussi singulière qu'audacieuse pour captiver le public et les jurés.

Lors de sa prestation en demi-finale jeudi soir, Slimane, tout de blanc vêtu, a pris le parti de la simplicité et de l'intensité émotionnelle. Sa chanson "Mon amour" a été interprétée dans un long plan séquence, capturée par un seul caméraman qui le suivait de près, accentuant ainsi l'intimité de la performance et la connexion de l'artiste avec les téléspectateurs. Le chanteur débute son morceau allongé sur scène avant de se relever et de se diriger vers son micro, pour finalement s'en éloigner et offrir une puissante interprétation en solitaire, sans autre artifice.

Le caméraman joue un rôle crucial dans cette mise en scène minimaliste et millimétrée. Equipé d'une steadicam, un dispositif directement harnaché au porteur de la caméra, il va suivre les mouvements du chanteur avec une précision hors norme, comme l'ont montré des images partagées sur les réseaux sociaux, ajoutant une dimension cinématographique à la prestation. Ce choix technique permet d'obtenir des images fluides et dynamiques qui accentuent chaque geste de Slimane, notamment lorsqu'il touche l'objectif de la caméra, signifiant ainsi que chaque téléspectateur devient son complice.

"Je n'avais pas envie de grands plans larges, de feu ou de vent. Je voulais chanter, susurrer à l'oreille des gens", a notamment expliqué Slimane à France Bleu, soulignant son désir de créer un moment de pureté et d'échange personnel avec le public, loin des prestations flamboyantes de ses adversaires.

Mais la véritable botte secrète du chanteur pour l'Eurovision est sans doute la section a capella qu'il a décidé d'ajouter à la fin du morceau. Cette partie de la chanson, où il chante sans accompagnement musical, se veut un instant magique, le moment ultime de cet échange quasi intime avec le public. Ces quelques secondes pourraient bien être l'élément qui distinguera Slimane de ses concurrents. D'autant que Slimane passera en avant dernière position parmi les 26 candidats ce samedi soir. De quoi s'assurer un temps fort dans le final du concours.

Les réactions du public à la prestation de Slimane sont pour l'instant très encourageantes. Sur les réseaux sociaux, les commentaires élogieux ont afflué de partout, soulignant l'intensité émotionnelle de l'interprétation de Slimane. "L'interprétation est absolument sublime. Quelle voix ! Superbe mise en scène. Vivement samedi !", pouvait-on lire ou encore "Winner Alert ! C'est tout simplement une prestation de vainqueur. Merci Slimane, merci la France". En salle de presse également, l'admiration était palpable, les journalistes ayant applaudi à tout rompre à la fin de la chanson. Ces réactions sont un bon indicateur du potentiel de Slimane à l'Eurovision.