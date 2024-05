Avec un salaire à la Drucker et une fortune de multimillionnaire, Cyril Hanouna a un train de vie des plus luxueux

Cyril Hanouna, animateur vedette de C8, a bâti un véritable empire. Le salaire et la fortune colossale du trublion du PAF font fantasmer les médias.

De chroniqueur à animateur star, Cyril Hanouna s'est imposé en une décennie comme un visage incontournable de la télévision française. Né en 1974, ce fils d'un médecin tunisien a débuté sur la chaîne Comédie! avant de rejoindre France 4 puis Virgin Radio. Mais c'est avec Touche pas à mon poste ! sur D8 (devenue C8) qu'il connaît une ascension fulgurante à partir de 2010.

Le succès de TPMP repose sur son ton irrévérencieux et son interaction avec le public. L'émission rassemble rapidement plus d'un million de fidèles chaque soir. Fort de cette réussite, Hanouna a d'ailleurs lancé d'autres talk-shows comme Balance ton post et d'autres concepts en première partie de soirée. Si ses détracteurs dénoncent une dérive populiste, il est adulé par des milliers de "fanzouzes", comme par son patron Vincent Bolloré. Il faut dire que les audiences de "Baba" sont une bénédiction pour C8 qui réaliserait 15% de son chiffre d'affaires grâce à ses émissions.

Cyril Hanouna produit lui-même ses programmes via sa société H2O, et perçoit une commission sur les revenus publicitaires générés. Les Echos, en janvier 2020, assuraient que TMPM coûtait environ 80 000 euros par émission à C8, pour des recettes nettes moyennes de 200 000 euros. Une belle rentabilité qui avait incité Bolloré à casser sa tirelire pour garder Hanouna dès 2015, en lâchant 250 millions d'euros sur cinq ans à H2O.

Le salaire du "parrain du PAF" reste quant à lui un sujet sensible. Dans sa propre émission, qui prône pourtant la transparence totale, Hanouna a toujours refusé de donner ses émoluments. "Je trouve ça indécent et en plus je trouve que c'est vrai, on est trop payés par rapport à ce qu'on fait​​​​​​", a-t-il assuré. L'animateur-producteur percevrait pour TPMP un salaire de 40 000 euros par mois, soit un total de 480 000 euros par an. Un chiffre comparable à celui de grands animateurs comme Michel Drucker, mais qui n'a jamais été confirmé.

Fin 2023, sur France 2, l'émission Complément d'enquête s'est penchée plus en détails sur le train de vie de Cyril Hanouna dans un numéro très commenté. Un train de vie luxueux qu'il cherche aussi à garder secret pour ne pas écorner son image de star proche des gens. La fortune personnelle de Cyril Hanouna est pourtant estimée par un journaliste interrogé à 85 millions d'euros, hors patrimoine. Car quand il n'est pas face aux caméras, l'animateur de Touche pas à mon post cultiverait un certain goût pour les belles choses, notamment les yachts.

Cyril Hanouna en serait en effet à son troisième en six ans. Il en posséderait notamment un superbe, de la marque Lamborghini, immatriculé au Royaume-Uni, estimé à 3 millions d'euros et dont la croisière s'élève au bas mot à 20 000 euros la semaine. Mais vous aurez peu de chance de le voir photographié à son bord, selon l'un de ses anciens employés : quand il profite de son bateau près des côtes françaises, Cyril Hanouna préfèrerait rester en cabine, de peur d'être piégé par les paparazzis.

L'animateur possède aussi plusieurs propriétés dont une villa à Cannes achetée 6 millions d'euros. Fan de belles cylindrées, il roule en Lamborghini et Range Rover. Aujourd'hui, la fortune totale de Cyril Hanouna est ainsi estimée entre 50 et 100 millions d'euros, alors qu'en 2017, le magazine Challenges avait évalué le patrimoine total de l'animateur-vedette à environ 20 millions d'euros. Une belle progression en à peine 5 ans.