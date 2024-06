Manaudou et Marchand pas sûrs de disputer les JO, cette règle qui bouleverse la natation française

Annoncés comme des stars aux prochains JO, les nageurs Léon Marchand et Florent Manaudou ne sont pas certains de disputer les Jeux de Paris.

À partir du 24 juillet pour le début des épreuves et le 26 pour le coup d'envoi officiel avec la cérémonie d'ouverture, les Jeux olympiques de Paris 2024 vont rythmer l'été des Français. Un spectacle grandiose qui mettra Paris au centre du monde sportif pendant un mois, si on inclut les Jeux paralympiques.

Mais alors que certaines stars de la natation comme Florent Manaudou se projettent pour devenir porte drapeau de la délégation française, ces derniers ne sont pas certains de disputer les JO de Paris à cause d'une décision de la Fédération Française de natation. En novembre 2023 et contrairement à la précédente édition, la FFN a indiqué que les nageurs tricolores n'ont qu'une seule échéance pour réaliser les minima, autrement dit les performances qualificatives pour les JO : les championnats de France qui se disputent à Chartres du 16 au 21 juin.

Un one shot qui s'avère dangereux, car en cas de forfait, de pépin physique, de disqualification... Certaines stars de la natation peuvent rester à quai. Il y a quelques jours, Léon Marchand a été disqualifié du 100m lors du meeting à Irvine (Californie) pour une première coulée trop importante. Imaginez si cela arrivait lors des championnats de France, la star annoncée des Jeux pourrait louper certaines épreuves.

Prudence tout de même car la FFN a indiqué que des cas particuliers seront cependant pris en compte. "Au regard des règles de World Aquatics, du programme de compétition et des nageurs sélectionnés, la possibilité de s'engager sur des épreuves complémentaires revient à la décision du Directeur des équipes de France", assure-t-elle. Notons tout de même que deux nageurs maximum par épreuve seront qualifiables.

En cas d'égalité, le chrono des séries sera pris en compte. Si jamais une nouvelle égalité se présente, le meilleur temps établi sur l'ensemble de la saison sera considéré. Un Florent Manaudou qui termine 3e sur le 50m nage libre pourrait donc louper la qualification. Inutile de paniquer donc, car on voit mal les deux athlètes se louper pour, peut être, le rendez-vous le plus important de leur carrière.

Léon Marchand est particulièrement attendu et la Fédération internationale le sait. Elle a d'ailleurs décidé de modifier légèrement le programme du mercredi 31 juillet en espaçant les finales du 200m papillon et du 200m brasse qui initialement s'enchainaient en moins d'un quart d'heure. "J'ai lu le truc et j'ai fait 'ah ouais d'accord'", a expliqué Léon Marchand quand il a appris cette modification. "J'en ai parlé à Bob (Bowman son entraîneur) après. C'est incroyable en vrai... C'est incroyable qu'ils aient pu changer le programme. Je pense qu'ils veulent du spectacle, un peu comme les Américains. Donc ils aimeraient bien que je fasse les deux courses." Espérons...