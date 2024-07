"On vous tiendra au courant, c'est promis !" Ces deux stars de la télévision s'affichent en couple et évoquent leur mariage

Les deux figures emblématiques de la télévision française ont choisi de dévoiler leur amour au grand jour dans Paris Match et de partager leurs projets pour l'avenir.

Pendant trois décennies, ils ont partagé une amitié solide, nourrie par leurs carrières respectives dans l'audiovisuel. Les deux ont même travaillé ensemble pendant des années dans la plus grande matinale de la télévision, Télématin. Leur relation a pris un tournant inattendu il y a environ trois ans, lorsque des sentiments plus profonds ont émergé. Cette fois, ils ont décidé de montrer leur amour au grand jour, dans un long entretien dans Paris Match, avec de nombreuses photos romantiques à l'appui.

Après des déceptions amoureuses pour l'une et un terrible deuil pour l'autre, Sophie Davant et William Leymergie ne pensaient plus retrouver l'âme soeur. Dans leur interview exclusive avec Paris Match, ils évoquent cette transition délicate de l'amitié à l'amour. "Quand William a perdu sa femme (Maryline Robin en 2020, NDLR), j'ai été l'une des premières qu'il a appelées. Je l'ai soutenu comme j'ai pu, en lui téléphonant régulièrement, mais je ne voulais pas m'imposer", raconte Sophie Davant. Ce soutien indéfectible a jeté les bases d'une relation plus profonde, qui a vraiment pris forme après un dîner au retour de vacances de Sophie en Grèce.

La Une de Paris Match cette semaine. © Paris Match

Le couple, désormais officialisé depuis août 2022, partage un quotidien simple, fait de séries, films et lectures partagés. "Nous aimons les mêmes paysages, les choses simples, loin des paillettes. On adore tous les deux le bon vin et nous sommes de vrais épicuriens", confie Sophie Davant. De quoi envisager un mariage, comme Monsieur et Madame Tout-le-monde ?

Lors de leur entretien avec Paris Match, Sophie Davant et William Leymergie ont abordé le sujet sans détour. "Au risque de vous décevoir, on n'a rien décidé, mais nous en parlons beaucoup. Est-ce que ça nous rendrait plus heureux ?", se demande Sophie Davant, quand William Leymergie précise : "Ce qui nous motive serait notamment de rassembler nos amis pour faire une fête. D'ailleurs, certains d'entre eux se sont déjà proposés pour être nos témoins".

En évoquant son ex-mari, Pierre Sled, qui a lui aussi refait sa vie, Sophie Davant assure qu'elle n'aurait "pas de pudeur à franchir le pas" du mariage. Pour William Leymergie toutefois, la projection dans un tel engagement semble encore difficile après la perte de sa première épouse. Mais le couple conclut l'entretien sur une note optimiste et un brin taquine : "Pour résumer, nous n'avons pas encore la réponse à votre question, mais on vous tiendra au courant, c'est promis !", s'amuse William Leymergie.

Sophie Davant et William Leymergie ont toujours été discrets sur leur vie privée. Cependant, en décidant de parler publiquement de leur relation, ils franchisent de fait un cap. L'annonce de leur couple a suscité de nombreuses réactions cette semaine, tant dans leur cercle d'amis que parmi le public.