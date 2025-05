Olivier Minne quitte France 2 pour une autre chaîne : Fort Boyard et ses employeurs ne sont pas vraiment ravis

Après plus de vingt années sur France 2, Olivier Minne quitte la chaîne publique. France Télévisions et le producteur de Fort Boyard ont réagi.

Si cela n'avait pas déjà été écrit mille fois, nous annoncerions un "coup de tonnerre dans le PAF" ! Après plus de vingt années passées sur France 2, Olivier Minne a décidé de quitter la chaîne publique, une nouvelle qui a provoqué un petit séisme dans le monde de la télévision ce vendredi. L'animateur emblématique du service public, où il a fait toute sa carrière, met ainsi fin brutalement et par surprise à l'aventure, à 58 ans.

Olivier Minne avait rejoint la chaîne en 1990, où il a débuté comme speaker (l'équivalent masculin de speakerin). Au fil des années, il est devenu l'un des visages incontournables de France Télévisions. Il était notamment aux commandes de Fort Boyard depuis 2003, succédant à Jean-Pierre Castaldi et Patrice Laffont. Avec plus de 20 années à la tête du jeu d'aventure estival, il détenait même le record de longévité. Olivier Minne co-animait également depuis 2017 le jeu quotidien Tout le monde a son mot à dire avec Sidonie Bonnec. On l'a aussi vu présenter l'Eurovision, La Cible, ou encore Pyramide.

Olivier Minne dans Tout le monde a son mot à dire. © JP PARIENTE/SIPA (publiée le 03/05/2025)

L'annonce surprise du départ d'Olivier Minne n'est pas venue de France 2, ni même de l'intéressé lui-même. C'est la chaîne concurrente qu'il va rejoindre à la rentrée prochaine qui s'en est chargée : dans un communiqué faisant l'effet d'une bombe vendredi après-midi, M6 s'est réjouie de sa future collaboration avec l'animateur. A ce stade, les missions d'Olivier Minne ne sont pas précisées, la Six indiquant vouloir lui confier la présentation de "grands divertissements".

M6 se félicite en tout cas de cette arrivée qui vient "renforcer l'équipe des visages emblématiques de la chaîne", alors que le recrutement de Cyril Hanouna pour W9 et Fun Radio (groupe M6) avait beaucoup fait parler ces derniers mois. Ce départ est aussi un vrai coup dur pour France 2, d'autant plus qu'Olivier Minne ne semble pas avoir prévenu ses employeurs avant l'annonce.

Contacté par Le Parisien, Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, n'a pas pu cacher sa surprise et sa tristesse. "Nous regrettons son départ et en sommes tristes. Nous lui souhaitons bonne chance et de la réussite dans ses nouveaux projets sur M6", a-t-il déclaré, saluant le travail de ce "visage extrêmement important de France Télévisions depuis près de 35 ans" et exprimant son respect et son admiration pour l'animateur.

Chez Banijai, propriétaire d'Adventure Line Productions, qui produit Fort Boyard, la PDG Alexia Laroche-Joubert a exprimé la même déception. "Nous apprenons qu'Olivier Minne a décidé de rejoindre M6. Nous regrettons cette décision", a-t-elle déclaré. Olivier Minne va tourner sa dernière saison de Fort Boyard dans les prochaines semaines, avant sa diffusion sur les antennes de France 2 cet été. Il sera aussi aux manettes de Tout le monde a son mot à dire pendant quelques mois encore. Avant de changer de crèmerie dès la rentrée.