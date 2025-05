Quel est le meilleur moment pour arroser ? Presque tout le monde se trompe

Le meilleur moment pour arroser vos plantes n'est pas celui que vous pensez. Ne faites plus cette erreur !

Avec les journées plus chaudes, il n'est pas question d'oublier l'arrosage des plantes sur le balcon et la terrasse, mais aussi l'arrosage du jardin. Mais saviez-vous qu'il faut absolument éviter de le faire à certains moments de la journée ? Arroser en milieu de journée, pendant les heures les plus chaudes est une grosse erreur. Non seulement cela est contre-productif et gaspille de l'eau (l'eau risque de s'évaporer avant même d'atteindre les racines), mais cela peut aussi abîmer vos plantes. En effet, cela peut provoquer un "coup de chaleur" chez les plantes : l'eau froide sur un sol chaud peut créer un choc thermique, stressant inutilement vos végétaux.

Si les jardiniers amateurs commencent à savoir qu'il ne faut pas arroser entre 11h et 16h, beaucoup font encore l'erreur d'arroser à un autre moment de la journée. Les experts sont formels, il y a un vraiment un seul moment où il faudrait le faire, et ce n'est pas le soir. Beaucoup pensent qu'arroser le soir est l'option la plus judicieuse. Il fait plus frais, l'eau s'évapore moins vite, donc elle profite plus longtemps aux racines. Logique, non ? En réalité, ce raisonnement présente un piège : l'humidité stagnante.

© Irina - stock.adobe.com

Lorsque l'on arrose en fin de journée, surtout en été, les feuilles et la surface du sol restent humides toute la nuit. Cela favorise le développement de champignons, de moisissures et de maladies cryptogamiques. Les tomates, rosiers et courgettes, par exemple, sont particulièrement vulnérables à ce type d'environnement humide et stagnant.

Le meilleur moment pour arroser, c'est tôt le matin, entre 5h et 9h. Pourquoi ? Parce que la fraîcheur de l'aube limite l'évaporation, comme le soir, mais offre en plus le temps à la plante de sécher en journée. Cela réduit fortement les risques de maladies et permet à la plante de bien s'hydrater avant les chaleurs de l'après-midi. L'eau atteint ainsi les racines en profondeur, sans que la surface du sol reste humide trop longtemps. C'est un équilibre parfait entre efficacité et santé végétale.

Si vous ne trouvez pas le temps d'arroser rapidement le jardin ou les plantes sur le balcon le matin avant de partir au bureau, la meilleure option est le soir, mais ce n'est pas recommandé. Dans ce cas, n'arrosez pas trop tard, pour éviter que vos plantes restent humides toutes la nuit, ce qui peut favoriser la croissance des champignons et attirer les parasites.

Un dernier conseil pour l'arrosage de vos plantes : préférez un arrosage abondant et moins fréquent. Plutôt que d'arroser rapidement les plantes chaque jour, arrosez abondamment le sol plusieurs fois par semaine. Vos plantes vous remercieront.