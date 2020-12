"Un bébé pour Noël : Laëtitia Milot vraiment enceinte lors du tournage ?"

Ce lundi 7 décembre, TF1 rediffuse à 21h05, le téléfilm Un bébé pour Noël. Laëtitia Milot était enceinte de 7 mois lors du tournage.

[Mis à jour le lundi 7 décembre 2020 à 20h00] Diffusée pour la première fois en décembre 2018 sur TF1, la comédie romantique Un bébé pour Noël revient ce soir sur la première chaîne. Il s'agit d'un téléfilm réalisé par Éric Summer dans lequel Laëtitia Milot joue le rôle de Noémie, une jeune femme qui se réveille d'un coma de 6 mois en étant enceinte. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas qui est le père du bébé. Le tournage s'est réalisé en deux temps, Laëtitia Milot a donc tourné enceinte et après avoir accouché de sa petite Lyana. En effet, la première partie du tournage s'est faite à Chamonix en mars 2018, quand Laëtitia Milot était alors enceinte de 7 mois. La production avait aménagé sa charge de travail, afin qu'elle puisse se reposer. D'après ses propos recueillis par Télé Star, pour Laëtitia Milot, avoir tourné enceinte "C'est un souvenir unique et un très beau cadeau". Ensuite, la deuxième partie du tournage a eu lieu à la fin du mois d'août. Sa fille, née le 14 mai 2018, avait alors 3 mois.

Un téléfilm écrit en un temps record

Dans les colonnes de Télé Star, Laëtitia Milot a révélé que le téléfilm a été écrit très vite. "J'étais enceinte de quatre mois quand le producteur m'a proposé de tourner un téléfilm, écrit pour moi. (…) Il fallait faire vite avant que j'accouche". Cependant, cela n'a pas empêché le téléfilm de se placer en tête des audiences avec 4,8 millions de téléspectateurs pour 21% de part de marché, dont 28% des femmes de moins de 50 ans, lors de sa première diffusion.

Grand jeu "Trouvez Holly"

A l'occasion de la toute première diffusion d'Un bébé pour Noël, un jeu concours a été lancé sur les réseaux sociaux. Le but était de retrouver dans combien d'endroits différents on pouvait apercevoir Holly, le petit elfe rouge. Si vous voulez jouer, regardez attentivement le téléfilm et vous devriez apercevoir l'elfe dans 19 endroits. Petit indice, Holly n'est jamais dehors.

Synopsis - Après six mois passés dans le coma, Noémie apprend à son réveil à l'hôpital qu'elle est enceinte. Sous le choc, la jeune femme réalise qu'elle ignore l'identité du père du bébé car juste avant son accident elle s'est violemment disputée avec son fiancé, Olivier. Noémie s'était alors consolée dans les bras de son ex, Yann. Les deux prétendants de Noémie, tous deux amoureux, renoncent à se soumettre à un test ADN et lui proposent de choisir qui elle souhaite avoir comme conjoint et futur papa. Noémie est alors tiraillée entre sa volonté de donner le meilleur père possible à son bébé et ses sentiments...