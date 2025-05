Procès Kardashian : "Je n'avais rien sous mon peignoir", la terreur du viol et un traumatisme vivace

La star américaine Kim Kardashian doit témoigner devant la cour d'assises de Paris ce mardi 13 mai, neuf ans après son braquage par les "papys braqueurs" dans sa chambre d'hôtel.

L'essentiel : Kim Kardashian se présente ce mardi 13 mai dans l’après-midi, devant la cour d’assise de Paris. Elle viendra témoigner du braquage sous la menace d’une arme dont elle a été victime, en 2016.

La star américaine va faire face à dix accusés, soupçonnés d’être “les papys braqueurs”. Ils sont accusés d’être impliqués dans le vol des bijoux de la star, dont la valeur est estimée à 9 millions de dollars.

Kim Kardashian a fait savoir par ses avocats qu’elle comptait “affronter ceux qui l’ont attaquée” avec “dignité et courage”. Elle avait déjà raconté à la télévision américaine le traumatisme subi lorsque deux hommes cagoulés et armés ont pénétré dans sa chambre d’hôtel, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Elle a détaillé au cours d’une interview qu’elle était persuadée qu’ils allaient la violer et qu’elle allait mourir cette nuit-là.

11:42 - La vie de Kim Kardashian a "changé pour toujours" Toujours présente à la barre ce mardi, la styliste de Kim Kardashian, Simone Bretter, assure que cette violente agression a "changé" leur vie "à toutes les deux, mais particulièrement la sienne. Elle n'a plus la même liberté, son mode de vie a totalement changé", regrette-t-elle. "Je l'ai vue endurer des épreuves très difficiles, le deuil, le divorce... Mais jamais dans un tel état", ajoute-t-elle. Désormais, elle souhaite que "justice soit rendue" pour la star américaine. 11:26 - "J’entendais dans sa voix la terreur qu’elle pouvait vivre" Le soir du braquage de Kim Kardashian à l’hôtel particulier, le No Name, Simone Bretter - sa styliste - a été réveillée par un bruit inhabituel et brutal. "C’était terrifiant (...) du vacarme, des voix masculines qui parlaient très fort", indique-t-elle à la barre au tribunal de Paris, ce mardi 13 mai. "Je ne suis pas que son employée, je suis une amie depuis le plus jeune âge. Je la connais bien, quand elle sourit, quand elle va bien ou quand quelque chose ne va pas", rappelle-t-elle. "J’entendais dans sa voix la terreur qu’elle pouvait vivre", confie-t-elle également. 11:18 - Les mots de Kim K. après son agression, évoqués par sa styliste La styliste de Kim Kardashian confie ce mardi à l'audience que Kim Kardashian était en état de choc lorsque les deux femmes se sont rejoint après l'agression. "Je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle m'a raconté, ses propos étaient confus. Il était clair qu'elle venait de subir un traumatisme assez conséquent. Elle passait du coq à l'âne, en disant 'Je dois appeler ma mère', 'ces hommes peuvent revenir' (...) Je savais qu'elle avait été volée parce qu'elle m'a dit qu'ils lui avaient tout pris, même son téléphone", relate Simone Bretter, chargée d’accompagner la star américaine durant la Fashion Week, en octobre 2016. 11:11 - "Elle n'arrêtait pas de hurler", raconte la styliste de Kim Kardashian à la barre La styliste de Kim Kardashian, Simone Bretter - qui se trouvait dans une autre chambre de l'hôtel particulier au moment des faits - a pris la parole à la barre, ce mardi 13 mai au tribunal de Paris. "C'était terrifiant. J'ai entendu dire de sa part 'J'ai des bébés, il faut me laisser en vie. Prenez ce que vous voulez et laissez-moi vivre'", raconte-t-elle. Après s'être réfugiée dans sa salle de bain, pensant être la prochaine victime, elle a "entendu Kim se diriger vers (sa) chambre. Elle avait les pieds liés par du scotch", dit-elle. "Elle n'était pas dans son état normal, je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle n'arrêtait pas de hurler et de répéter 'et s'ils revenaient?'", témoigne la styliste. "Je pense que (le braquage) a duré dix ou quinze minutes, mais mon ressenti c'était une heure", concède-t-elle à la barre. 10:44 - Pourquoi Kim Kardashian est prête à témoigner Kim Kardashian va livrer sa version du braquage dont elle a été victime, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Selon une source qui s’est exprimé auprès du magazine People, la star planétaire "est un peu nerveuse" avant de se présenter à la barre, "mais elle a toujours dit qu’elle voulait témoigner en personne. C’est son choix. Elle était terrifiée pour sa vie pendant le vol. Elle veut que les personnes impliquées soient condamnées", peut-on lire.

Kim Kardashian est attendue ce mardi 13 mai 2025 à la barre de la cour d'assises de Paris. L'influenceuse américaine doit témoigner cet après-midi au procès qui s'est ouvert il y a deux semaines, neuf ans après son braquage en pleine Fashion week dans la capitale française. Dix personnes (neuf hommes et une femme) sont jugées pour leur participation au "casse" de 2016 pendant lequel la superstar américaine a été ligotée et a perdu neuf millions d'euros de bijoux. Dans cette nuit du 2 au 3 octobre, deux malfrats s'étaient introduits dans la chambre de la femme d'affaires avant de lui dérober l'important butin.

Traumatisée, Kim Kardashian entend bien "affronter ceux qui l'ont attaquée", "avec dignité et courage", comme indiqué par ses avocats la semaine dernière. Elle fera face à ceux qui sont désormais surnommés les "papys braqueurs". La star mondiale racontait à la télévision américaine en 2020 l'horreur vécue le soir de l'agression. Elle se rappelle de deux hommes en tenue de policier qui ont fait irruption dans sa chambre d'hôtel : "The ring, the ring", répétaient-ils selon l'influenceuse.

"C'est le moment où je vais me faire violer"

Justement, cette dernière indique leur avoir tendu sa bague d'une valeur de quatre millions de dollars : "Je l'avais posée à côté de mon lit, alors je lui ai tendu", assure-t-elle. "Après, il m'a attrapée et tirée vers lui, mais je ne portais rien sous mon peignoir, alors je me suis dit : 'OK, c'est le moment où je vais me faire violer, prépare-toi'", confie-t-elle, toujours en 2020, quatre ans après les faits.

Selon la victime, le coup aurait été prépare "de l'intérieur". Elle met notamment en cause un de ses chauffeurs et son frère qui connaissaient l'emploi du temps de la star américaine lors de sa venue à Paris. Ces deux hommes vont justement lui faire face, ce mardi 13 mai lors de l'audience. Un des accusés - Yunice Abbas - reconnaissait sa participation aux faits le 29 avril dernier et assurait qu'il regrettait "infiniment" son acte, des propos relayés dans les colonnes de BFMTV. Kim Kardashian a d'ores et déjà déclaré par l'intermédiaire de ses avocats avoir une "profonde admiration pour le système judiciaire français" et avoir "été traitée avec le plus grand respect par les autorités françaises".