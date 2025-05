Gérard Depardieu condamné pour agressions sexuelles : ira-t-il en prison ?

11:05 - L'avocat de Gérard Depardieu va faire appel

A la sortie de l'audience, Me Jérémie Assous, avocat de Gérard Depardieu, a dénoncé le délibéré et annoncé qu'il allait faire appel de la décision. "Pour la dixième chambre du tribunal correctionnel de Paris, accusation vaut condamnation. A partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné, et peu importe si on relève de multiples contradictions, des mensonges voire des incohérences et des incompatibilités physiques. On considère que ce n'est pas grave, pire on considère que remettre en cause les agressions est une agression supplémentaire. La défense même dans ce type d'accusation, de procès, n'est plus acceptée. C'est une négation des droits de la défense."