Charles Biétry face à Macron : comment la voix du journaliste, privé de parole par la maladie, a pu être recréée par l'IA

Malade, l'ex-journaliste sportif Charles Biétry figure parmi les personnalités choisies pour interroger Emmanuel Macron ce mardi 13 mai sur TF1. Avec une voix reconstituée par l'IA.

Charles Biétry est l'un des grands noms du journalisme sportif. Aujourd'hui âgé de 81 ans, il fut également directeur des sports de la chaîne de Canal+ et PDG d'Eurosport France et a également fait des passages remarqués sur beIN Sport, France Télévisions, mais aussi TF1. Mardi 13 mai 2025, dans le cadre de la grande émission avec Emmanuel Macron, il se joindra au présentateur star de la première chaîne, Gilles Bouleau, et à d'autres personnalités pour questionner le président de la République.

Atteint de la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique, une pathologie neuromusculaire progressive et fatale qui entraîne une paralysie progressive des patients, Charles Biétry a été chargé d'aborder un sujet bien précis : la fin de vie. L'ex-journaliste questionnera notamment le chef de l'Etat sur ce que la proposition de loi, actuellement débattue à l'Assemblée nationale, va vraiment changer pour les malades.

La question de Charles Biétry à Emmanuel Macron

Charles Biétry avait déjà abordé le sujet lors d'un passage dans l'émission Sept à Huit, en janvier dernier. Et comme en janvier, la question abordée avec Emmanuel Macron sera évidemment celle de simplifier cette décision si complexe et douloureuse pour les malades et pour leurs proches de mettre fin aux souffrances, lui qui a déjà programmé son suicide assisté à l'étranger. "Évidemment, aller se suicider en Suisse n'est pas le rêve de ma fin de vie", confiait ainsi Charles Biétry sur TF1.

Et celui qui s'est inscrit en Suisse pour avoir recours, si besoin, au suicide assisté, d'ajouter : "Le voyage en voiture, avec ma femme et mes deux enfants, les visites de médecins inconnus, avaler moi-même l'ultime cachet, et savoir qu'ils vont rentrer en France tous les trois avec l'urne funéraire dans le coffre… Plus j'y pense, moins j'ai envie. Les soins palliatifs, s'il y a une loi, feront peut-être l'affaire", avait-il précisé.

Comment l'IA permet à Charles Biétry de s'exprimer ?

Alors qu'il a perdu l'usage de la parole du fait de sa maladie, et qu'il est donc incapable aujourd'hui de s'exprimer à l'oral, Charles Biétry posera ses questions à Emmanuel Macron grâce à une intelligence artificielle (IA). Celle-ci va en effet permettre de reconstituer sa voix.

Cette intelligence artificielle a pu être nourrie par les nombreux enregistrements vocaux que l'ancien journaliste a pu réaliser au cours de sa carrière, a revélé La Dépêche. Grâce à eux, l'IA a pu étudier son timbre de voix, sa tonalité, et peut aujourd'hui se rapprocher au plus près de sa voix.

Concrètement, les questions de Charles Biétry ont été rédigées en amont. Elles vont ensuite être passées par le logiciel qui sera chargé de les poser directement au président de la République, en essayant d'imiter au mieux la voix de l'ancien journaliste.