Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 13 mai 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats Euromillions de ce tirage du mardi 13 mai 2025 sont enfin connus. Que fallait-il avoir parié ?

Ce mardi 13 mai 2025, 137 millions d'euros étaient mis sur la table. Une somme qui n'a pas laissé de marbre les participants. Il s'agissait en effet de l'équivalent de 105 384 smic, soit 8 782 années de revenu minimum. Cependant, au vu des résultats Euromillions du jour, il apparaît que personne n'a réussi à remporter le jackpot. Prochain tirage, vendredi. 154 millions d'euros seront cette fois mis en jeu. En attendant, libre à chacun de consulter le résultat gagnant du jour. Si personne n'a réussi a trouvé la totalité de la combinaison, une grille validée en France est tout de même parvenue à trouver les cinq chiffres et un des deux numéros étoile. Le propriétaire de la grille remporte ainsi 382 845,10 euros.

Tirage du 13/05/2025 9 - 19 - 44 - 47 - 50 et les numéros étoile 2 et 9

MyMillion : SQ 356 6673

Si les 154 millions d'euros promis vendredi représentent une coquette somme, ils sont cependant loin de correspondre au plus gros jackpot qui puisse être mis en ligne à un tirage de l'Euromillions. La cagnotte peut en effet atteindre les 250 millions d'euros. Récemment, le jackpot est d'ailleurs parvenu à un tel montant. L'euphorie était alors à son paroxysme. C'était la toute première fois qu'un jackpot de l'Euromillions atteignait cette somme. C'est finalement un joueur ayant tenté sa chance en Autriche qui était parvenu, le 28 mars 2025, a remporté le gros lot. Il fallait avoir joué ce jour-là le 10, le 21, le 30, le 42, le 45 et les numéros étoile 1 et 9. À l'origine, 243 millions d'euros avaient été mis en jeu. Mais face à l'engouement et au nombre de paris, le montant de la cagnotte avait finalement été revu à la hausse, atteignant donc pour la toute première fois de l'histoire de ce jeu les fameux 250 millions d'euros.