"The Good Doctor : comment le coronavirus a changé la saison 4 ?"

GOOD DOCTOR SAISON 4. Portée par Freddie Highmore, la série médicale s'ouvre sur un double épisode centré sur la pandémie du coronavirus. Les créateurs de la série ont dû s'adapter à la réalité médicale.

[Mis à jour le 25 août 2021 à 20h45] Shaun et ses collègues sont en première ligne dans la saison 4 de Good Doctor. Celle-ci est enfin diffusée les mercredis sur TF1, après plusieurs mois d'absence en attendant la diffusion américaine. Les fans de la série médicale doivent toutefois s'attendre à plonger directement dans l'actualité et la réalité du quotidien, puisque les deux premiers épisodes traitent des premiers mois du coronavirus.

Alors que le tournage de la saison 4 de Good Doctor allait commencer, la crise sanitaire d'ampleur connue dans le monde entier a forcé les scénaristes à réécrire totalement les scénarios des premiers épisodes en catastrophe : "Nous voulions rendre hommage à tous ceux qui se battent contre la pandémie, a expliqué le créateur de la série David Shore, mais à notre manière, en nous concentrant plus sur les affects de chaque individu que sur les cas médicaux eux-mêmes." La saison 4 de Good Doctor a ensuite été tournée entre deux confinements.

Dès l'épisode 3 cependant, Good Doctor ne mentionne plus l'épidémie de coronavirus et se situe après les ravages de la pandémie. Toutefois, ce moment n'étant pas encore arrivé dans la réalité, l'épisode s'ouvrira par un message de l'acteur principal Freddie Highmore : "Bonjour, je suis Freddie Highmore. Dans ce nouvel épisode, nous nous plaçons dans le futur tel que nous espérons le voir. Un futur où on n'aura plus besoin de masques, ni d'autre précaution pour échapper au Covid. En attendant ce jour, pensez à vous protéger et à protéger les autres."

Des acteurs quittent la série, de nouveaux arrivent dans la saison 4

De nouveaux résidents arrivent dans la saison 4 de Good Doctor, devant redoubler de brio et d'ingéniosité pour obtenir un poste à Saint Bonaventure. De nouveaux visages viennent donc compléter le casting de la série médicale : Noah Galvin incarnera le docteur Asher Wolke, un Juif orthodoxe entré en école de médecine, tandis que Summer Brown prêtera ses traits à une certaine Olivia Jackson, brillante mais mal dans sa peau. Bria Samoné Henderson, vue dans Mrs America, joue le docteur Jordan Allen, une croyante très ambbitieuse. Enfin, le docteur Enrique "Ricky" Guerin sera joué par Brian Marc (Luke Cage, Nerve).

Comme c'est régulièrement le cas dans les séries en plusieurs saisons, des acteurs quittent Good Doctor en saison 4. Après Nicholas Gonzalez (Neil Melendez) dans la saison 3, ce sera au tour de la comédienne Antonia Thomas, qui incarne Claire Brown. Elle fera ses adieux à la série lors du final de la quatrième saison diffusée sur TF1.

The Good Doctor, aussi appelée "Good Doctor", est une série médicale et dramatique américaine créée par David Shore (Dr House) et Daniel Dae Kim. Il s'agit de l'adaptation de la série sud-coréenne du même nom. La version américaine est diffusée depuis 2017 aux Etats-Unis. En France, c'est TF1 qui se charge de la diffusion de cette série médicale, portée par Freddie Highmore (Bates Motel, Charlie et la Chocolaterie), Antonia Thomas (Lovesick, Survivor) ou encore Nicholas Gonzalez (American Nightmare 2, Pretty Little Liars).

Synopsis - Docteur atteint du syndrome d'Asperger, Shaun Murphy intègre le service de chirurgie de l'hôpital Saint Bonaventure (San José) en tant qu'interne. Soutenu par le directeur, le docteur Aaron Glassman, Shaun va devoir surmonter ses difficultés à communiquer et à interagir socialement pour obtenir la confiance de ses pairs et de ses patients.

Freddie Highmore : Dr Shaun Murphy

Hill Harper : Dr Marcus Andrews

Richard Schiff : Dr Aaron Glassman

Antonia Thomas : Dr Claire Browne (saison 1 à 4)

Fiona Gubelmann : Dr Morgan Reznick

Will Yun Lee : Dr Alex Park

Christina Chang : Dr Audrey Lim

Paige Spara : Lea Dilallo

Nicholas Gonzalez : Dr Neil Melendez (saison 1 à 3)

Good Doctor saison 1 (2017-2018) : Shaun Murphy est un interne en chirurgie atteint du syndrome d'Asperger. Il rejoint l'équipe de l'hôpital Saint Bonaventure sous le mentorat du docteur Aaron Glassman. Mais sa nomination dans le service de chirurgie sème le trouble au sein de l'hôpital, que ça soit avec le Conseil d'administration mais aussi avec ses collègues médecins.

Good Doctor saison 2 (2018-2019) : Le docteur Glassman fait face à de graves problèmes de santé et se fait remplacer par le docteur Andrews à la tête de l'hôpital. De son côté, Shaun essaie d'améliorer sa manière de communiquer avec ses patients mais se retrouve de plus en plus isolé.

Good Doctor saison 3 (2019-2020) : Le docteur Lim devient cheffe du département de chirurgie, et l'équipe est complétée par l'arrivée du docteur Andrews. Lim et Melendez cachent leur relation, tandis que Shaun débute une relation amoureuse avec Carly mais se questionne sur ses sentiments pour Lea. Enfin, Claire vit une véritable descente aux enfers après la mort de sa mère.

Good Doctor saison 4 (2020-2021) : L'hôpital Saint Bonaventure est en première ligne alors que l'épidémie liée au coronavirus débute aux Etats-Unis. De nouveaux médecins résidents rejoignent l'équipe mais seront en compétition les uns avec les autres pour obtenir une place définitive dans l'hôpital. Shaun et Lea apprennent une grande nouvelle qui va totalement bousculer leur vie de couple, et se verront confronter à une tragédie.

Diffusé sur TF1 les mercredis, Good Doctor est également accessible en streaming légal sur plusieurs plateformes. Le public français peut en effet retrouver la série médicale sur Prime Video. La saison 3 est actuellement en ligne sur le site Salto. Notez toutefois que la série "Good Doctor" visible sur Netflix n'est pas la version américaine mais la série originale sud-coréenne.