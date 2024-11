Nouveautés Netflix : ces séries et ces films qu'il faut absolument voir en décembre 2024

Décembre sera un mois rempli de nouveautés pour les abonnés de Netflix. Voici les nouvelles sorties films et séries qu'il ne faudra pas manquer dans les jours à venir.

Pour finir l'année en grandes pompes, Netflix frappe fort. L'événement du mois de décembre sur la plateforme de streaming reste sans conteste la sortie de la suite de la série coréenne Squid Game, série originale la plus vue de tous les temps sur le site avec 265 millions de vues. La saison 2 du jeu meurtrier sort le 26 décembre.

Si vous êtes un adepte de séries, vous ne voudrez pas non plus passer à côté de la série d'action portée par Keira Knightley, Black Doves, le 6 décembre, ou découvrir l'adaptation de l'un des plus grands classiques de la littérature mondiale, Cent ans de solitude, dont la première partie sort le 11 décembre. Virgin River revient également pour sa sixième saison le 19 décembre.

Si vous préférez plutôt vous lover sous un plaid devant un film, il sera possible de regarder en famille Ce Noël-là le 4 décembre, ou Marie, une mise en scène de la vie de la mère de Jésus, le 6 décembre. Si vous êtes plutôt branché thrillers, c'est du côté de Carry-On qu'il faudra se tourner le 13 décembre.

Côté sports, la fin d'année sera marquée par la diffusion en direct du NFL Christmas Gameday les 25 décembre, qui voit les Chiefs affronter les Steelers, puis les Ravens affronter les Texans. Ci-dessous, retrouvez le calendrier des principales sorties Netflix pour le mois à venir.

Les nouvelles séries

Black Doves : le 5 décembre

Cent ans de solitude (partie 1) : 11 décembre

Derrière la façade : 12 décembre

1992 : 13 décembre

Virgin River (saison 6) : 19 décembre

Squid Game (saison 2) : 26 décembre

Le Blues du maestro (saison 3) : 28 décembre

New Amsterdam (saison 5) : 31 décembre

Schitt's Creek (l'intégrale) : 31 décembre

Les nouveaux films

Super bourrés : 1er décembre

La méthode Williams : 1er décembre

L'innocent : 1er décembre

Les chatouilles : 1er décembre

Tully : 2 décembre

Ce Noël-là : 4 décembre

Doute : 4 décembre

Le Samouraï : 5 décembre

Marie : 6 décembre

S.O.S. Fantômes : l'héritage : 6 décembre

Rémi sans famille : 9 décembre

Première étoile : 12 décembre

Deuxième étoile : 12 décembre

Carry-On : 13 décembre

: 13 décembre Disaster Holiday : 13 décembre

Spider-Man : No Way Home : 15 décembre

Terminator : Dark Fate : 15 décembre

Messagères de guerre : 20 décembre

Oppenheimer : 21 décembre

Matrix Resurrections : 22 décembre

Eyjafjallajökull : 22 décembre

Avicii - my last show : 31 décembre

