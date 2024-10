"The Good Doctor : la fin de la série est terrible, une mort tragique dans la saison 7"

GOOD DOCTOR SAISON 7. Comment se termine la série The Good Doctor ? La toute dernière saison, la saison 7, a été programmée sur TF1 en 2024. Avec un final bouleversant (spoiler).

Depuis son lancement en 2017 et pendant des années, les fans ont suivi avec passion les aventures du docteur Shaun Murphy et de ses collègues de l'hôpital St Bonaventure dans The Good Doctor. La série médicale américaine, portée par Freddie Highmore, a su conquérir un large public par son mélange unique d'émotions, d'humanité et de cas médicaux complexes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est avec la saison 7 que The Good Doctor a tiré sa révérence.

Une saison finale qui s'avère particulièrement intense émotionnellement, puisque les scénaristes de The Good Doctor ont choisi de faire disparaitre un personnage phare de la série, de manière tragique. Attention spoiler : il s'agit du docteur Aaron Glassman, mentor et figure paternelle de Shaun, magnifiquement interprété par Richard Schiff depuis le premier épisode. Dans l'épisode 5 de cette 7e et toute dernière saison de The Good Doctor, Glassman apprend en effet à Shaun que son cancer est revenu et qu'il est en phase terminale. Une nouvelle dévastatrice pour Shaun.

Mais la mort de Glassman n'est pas le seul drame qui arrive à Shaun dans la dernière saison de The Good Doctor. Son amie et ancienne collègue Claire, jouée par Antonia Thomas, y fait son retour après plusieurs saisons d'absence. Et c'est en tant que patiente qu'elle revient, révélant être atteinte d'un cancer du sein. "C'est un nouveau coup dur pour Shaun de voir quelqu'un qu'il aime tant souffrir", a expliqué Freddie Highmore, l'interprète de Shaun. "Il va tout faire pour la sauver." Malheureusement, malgré le traitement expérimental que Shaun met en place, Claire va perdre son bras dans cette saison, même si sa vie sera sauvée.

Le 10e et dernier épisode de cette saison 7 de The Good Doctor est sans doute l'acmé de ce scénario tragique. Le docteur Glassman choisit de profiter de ses derniers instants alors que Claire, plongée dans un coma artificiel, est au plus mal. Shaun refuse d'abandonner ses collègues et cherche désespérément des solutions. Il envisage un traitement expérimental risqué pour sa consoeur, tandis que l'amputation devient une option de dernier recours. Dans un geste inattendu, le médecin malade intervient pour protéger la carrière du jeune résident, mais finit par succomber.

"Un choc terrible pour Shaun"

"C'est un choc terrible pour Shaun", a confié Freddie Highmore dans la presse en marge de la diffusion de The Good Doctor saison 7. "Glassman est celui qui l'a toujours soutenu, qui a cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Le perdre va être une épreuve immense." Les scènes entre Shaun et Glassman sont donc plus que poignantes, alors que le jeune chirurgien va devoir accepter de laisser partir celui qu'il considère comme un père. "Nous avons tourné des séquences très émouvantes avec des adieux déchirants", a aussi révélé Richard Schiff.

Face à ces épreuves terribles, Shaun peut compter sur le soutien indéfectible de sa femme Lea et de leurs enfants. "C'est ce qui lui permet de tenir, de continuer à avancer malgré le chagrin", analyse Paige Spara, qui incarne Lea depuis le début. Les derniers épisodes montrent comment Shaun réussit à surmonter ces drames, notamment en créant une fondation au nom de Glassman pour aider les médecins atteints de troubles du spectre de l'autisme comme lui.

Le final de The Good Doctor, diffusé en mai 2024 aux États-Unis, fait un saut dans le temps de plusieurs années. On y découvre un Shaun épanoui, devenu chef de chirurgie, entouré de sa famille et de ses amis. "C'était important pour nous de montrer que malgré les épreuves, la vie continue et qu'on peut trouver du bonheur", a confié David Shore, le créateur de la série. "On voulait une fin porteuse d'espoir." Le dernier plan, qui montre Shaun quittant l'hôpital avec Lea et leurs enfants, est un bel hommage au tout premier épisode.

Pour les fans, voir la série se terminer est forcément un déchirement, d'autant plus avec les événements tragiques de cette ultime saison. Mais comme l'a souligné Freddie Highmore, "nous pouvons être fiers du chemin parcouru et de tout ce que cette série a apporté pendant sept ans". A la télévision, les ultimes épisodes de The Good Doctor ont été programmés à partir du 11 septembre 2024? sur TF1, avant leur arrivée sur Netflix.

Docteur atteint du syndrome d'Asperger, Shaun Murphy intègre le service de chirurgie de l'hôpital Saint Bonaventure (San José) en tant qu'interne. Soutenu par le directeur, le docteur Aaron Glassman, Shaun doit surmonter ses difficultés à communiquer et à interagir socialement pour obtenir la confiance de ses pairs et de ses patients.

Dans la saison 7 et dernière saison de The Good Doctor, après des années d'aventures, Shaun et sa compagne Léa font leurs premiers pas en tant que parents. Même si leurs styles ne s'accordent pas toujours, ils finissent par trouver des compromis. L'état de santé d'Eden, la fille de Morgan, empire plus vite que prévu. Elle a besoin d'un nouveau cœur. C'est aussi le cas de Jack, un nourrisson du même âge qui attend un cœur depuis trois mois. Malheureusement, le centre de greffe n'a qu'un seul organe disponible.

La docteure Lim et son équipe vont devoir décider à quel bébé le donner. Jordan accuse le coup après le départ de Perez. Elle se sent d'autant plus seule qu'Asher lui fait faux bond pour passer plus de temps avec Jérôme, que Kalu lui reproche ses choix au moment de soigner Perez et que tout le monde semble aller de l'avant, excepté elle...

Freddie Highmore : Dr Shaun Murphy

Hill Harper : Dr Marcus Andrews

Richard Schiff : Dr Aaron Glassman

Antonia Thomas : Dr Claire Browne (saison 1 à 4)

Fiona Gubelmann : Dr Morgan Reznick

Will Yun Lee : Dr Alex Park

Christina Chang : Dr Audrey Lim

Paige Spara : Lea Dilallo

Nicholas Gonzalez : Dr Neil Melendez (saison 1 à 3)

Diffusé sur TF1 les mercredis, Good Doctor est également accessible en streaming légal sur plusieurs plateformes, dont celle de TF1 ou Netflix. Notez également que la série "Good Doctor" visible sur Netflix n'est pas la version américaine mais la série originale sud-coréenne.

Pourquoi Antonia Thomas (Claire) a quitté la série ?

Le docteur Claire Brown, qui a marqué The Good Doctor, a quitté la série lors de la saison 5. Son personnage a en effet quitté l'hôpital St. Bonaventure pour partir au Guatemala. Cette décision fait suite à la volonté de l'actrice Antonia Thomas de quitter The Good Doctor avant la saison 5. La comédienne avait en effet annoncé qu'elle souhaitait "explorer de nouvelles opportunités créatives" et donner un tournant à sa carrière.

Cependant, elle ne quitte pas définitivement la série, puisque son personnage est revenu, le temps de deux épisodes, au cœur de l'intrigue de The Good Doctor. Il s'agit toutefois d'un retour exceptionnel de l'actrice et du personnage, présente pour épauler Shaun (Freddie Highmore). La comédienne n'avait en effet jamais fermé la porte à un retour ponctuel dans la série, à condition que ça ne soit pas récurrent.