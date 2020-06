THE VOICE 2020 - Ce samedi 13 juin, TF1 a diffusé la finale de The Voice 2020. Antoine Délie, Tom Rochet, Gustine et Abi étaient les quatre grands finalistes de cette saison et ils ont dû se soumettre aux votes du public. Après délibération, c'est Abi qui remporte l'émission.

Ces dernières semaines, les téléspectateurs ont pu suivre la nouvelle saison de The Voice sur TF1 . Pascal Obispo, Marc Lavoine, Lara Fabian et Amel Bent ont dû dénicher les meilleurs talents et constituer leurs équipes. Lors de la grande finale, il ne restait plus qu’Antoine Délie de chez Marc Lavoine, Tom Rochet de chez Amel Bent, Gustine de l’équipe de Lara Fabian ainsi qu’Abi de l’équipe de Pascal Obispo. Malheureusement, à cause du Covid-19, l’émission a connu quelques turbulences. Les quatre finalistes n’ont pas pu chanter devant un public et en direct du Palais des sports. Pour autant, ils ont quand même dû se soumettre aux votes du public et après délibération c’est Abi le grand gagnant de The Voice 2020.

00:06 - Le Résumé de la finale de The Voice FIN DU DIRECT - Ce samedi 13 juin, TF1 a diffusé la finale de The Voice. Cette nouvelle saison a connu quelques soucis à cause du Covid-19 et la chaîne a dû prendre des mesures. Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie, les quatre finalistes, n’ont pas eu la chance de chanter en direct et devant un public au Palais des sports. Pour cette dernière émission, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent étaient présents pour soutenir les candidats. Néanmoins, Lara Fabian n’a pas pu se rendre sur le plateau car elle était confinée au Canada. Les candidats ont tout fait pour faire passer de nombreuses émotions à travers leurs chansons. Ils ont commencé à chanter seuls et Abi a fait l’unanimité avec une chanson d’Alicia Keys. Pascal Obispo a eu du mal à cacher ses émotions et les internautes ont aussi beaucoup aimé. De son côté, Gustine a été critiquée après avoir été qualifiée pour cette finale. Pourtant, les internautes ont beaucoup aimé sa prestation avec Clara Luciani et elles ont fait un très beau duo. De son côté, Tom Rochet de l’équipe d’Amel Bent a partagé la scène avec Slimane et Vitaa. Le trio a fait une belle prestation mais Tom a beaucoup stressé et il a oublié certaines paroles. D’ailleurs, les internautes l’ont remarqué et ils n’ont pas hésité à le dire sur les réseaux sociaux. Tom Rochet a chanté une toute dernière fois Let It Be des Beatles et il a passé beaucoup d’émotions. Il semblait moins stressé et Amel Bent a souligné son énorme progression tout au long de l’émission. Antoine Delie a connu un très beau parcours dans The Voice et il a chanté une toute dernière fois La Pluie de OrelSan et de Stromae. Marc Lavoine a été très touché et il a aussi réussi à impressionner les téléspectateurs. À la fin de l’émission, Nikos Aliagas a retrouvé les quatre finalistes pour annoncer le gagnant. C’est finalement Abi qui remporte The Voice 2020 et qui gagne le trophée avec 53,4% des votes contre 22,5% des votes pour Gustine, 13,1% pour Tom Rochet et 11% des votes pour Antoine Delie. Enfin, l'animateur a annoncé que The Voice reviendra sur TF1 en 2021 avec une toute nouvelle saison.

13/06/20 - 23:59 - Une saison 10 de The Voice ! La neuvième saison de The Voice a connu quelques soucis à cause du Covid-19. TF1 a dû revoir tout le programme et la finale a été perturbée. Les finalistes n'ont pas eu la chance de chanter en direct et avec un public au Palais des sports. Cela a quelque peu perturbé les audiences mais la chaine française semble vouloir renouveler l'émission et les téléspectateurs vont pouvoir découvrir de nouveaux talents l'année prochaine. Nikos Aliagas a fait une très belle annonce aux téléspectateurs. "The Voice sera de retour l’année prochaine c’est officiel" a t-il dit.

13/06/20 - 23:54 - Kendji Girac dans The Voice Kids ! Kendji Girac était invité ce soir dans The Voice et le chanteur a fait une grande annonce dans l’émission. Les fans vont pouvoir le retrouver dans la prochaine émission de The Voice Kids. C’est la première fois que Kendji devient coach dans l’émission de TF1. Il sera aux côtés de Jenifer et Amel Bent est "jalouse" de ne pas pouvoir faire l’émission avec le chanteur.

13/06/20 - 23:47 - Pascal Obispo oublie les gestes barrières dans The Voice Abi a remporté The Voice 2020 et Pascal Obispo a eu du mal à cacher ses émotions. Le chanteur a pris le candidat dans ses bras afin de le féliciter et ils n’ont pas respecté les gestes barrières contre le Covid-19. Les internautes ont tous été choqués par cette scène en direct de TF1. D’ailleurs, Nikos Aliagas a aussi été surpris et il a expliqué à tous les français de bien faire attention. "Bravo pour le respect des gestes barrières... en direct sur TF1 …" a dit un internaute. L'émotion était tellement forte qu'ils en ont oublié les gestes barrières et cela se comprend mais c'est une belle image @ObispoPascal @abibernadoth #TheVoice @TheVoice_TF1 pic.twitter.com/MbJHLTKc8c — Sophie Bontemps???? (@ILove3M) June 13, 2020

13/06/20 - 23:40 - Abi, ému par sa victoire dans The Voice Abi, de l’équipe de Pascal Obispo vient de remporter The Voice 2020. Le jeune candidat n’arrive pas encore à réaliser qu’il vient de gagner cette saison." Je ne m’en rends pas encore compte. Je suis juste très ému. Merci à tout le public, à la famille et à mes proches qui me soutiennent. Merci aux coachs car au départ vous étiez quatre à vous retourner. Même si j’ai été chez Pascal Obispo, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous m’avez apporté" dit-il.

13/06/20 - 23:36 - Les internautes heureux après la victoire d'Abi ! Il y a quelques minutes, Nikos Aliagas a annoncé le grand vainqueur de The Voice 2020. C’est Abi de l’équipe de Pascal Obispo qui a remporté l’émission. Les internautes étaient nombreux à le soutenir et ils sont tous très heureux pour lui. D’ailleurs, ils n’hésitent pas à partager leurs émotions sur Twitter. " Bravo Abi, victoire bien méritée ! Quel talent" a dit un internaute. "Merveilleux talent, il le mérite !" a dit un autre internaute. @abibernadoth merci de nous avoir fait rêver tout au long de cette saison. Tout a été magnifique. Merci. God bless you ABI #thevoice — sandrine roland (@sandrineroland) June 13, 2020

13/06/20 - 23:29 - Abi, grand gagnant de The Voice 2020 ! C’est la fin des votes et il est temps pour Nikos Aliagas d’annoncer le grand gagnant de cette nouvelle saison de The Voice. Après quelques secondes de suspense, l’animateur annonce que c’est Abi qui gagne l’émission !

13/06/20 - 23:27 - Les internautes choqués par Lara Fabian ! Pascal Obispo, Amel Bent, Marc Lavoine et Lara Fabian chantent pour clôturer cette saison de The Voice. Lara Fabian n’a pas pu être présente sur scène car elle est confinée au Canada. Néanmoins, sa présence sous forme d’hologramme fait beaucoup rire les internautes. "Lara en fantôme !" a dit un fan sur Twitter. "Lara Fabian et son hologramme c’est pas possible !" a dit un autre internaute. #TheVoice l'incrustation de Lara Fabian dans la fumée en mode hologramme des chanteurs morts... — Fanny (@KanaFOB) June 13, 2020

13/06/20 - 23:22 - Abi toujours favori sur les réseaux sociaux Abi,Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie ont chanté une toute dernière fois et Nikos Aliagas passe en direct pour comptabiliser les votes. Les internautes attendent avec impatience les résultats et ils sont nombreux à soutenir Abi. Ils espèrent bien que le petit protégé de Pascal Obispo sera la meilleure voix de cette saison mais ils sont stressés. "Je crains que soit comme à Koh lanta, c'est pas forcément les plus méritants qui vont gagner!!" a dit un internaute sur Twitter. « J’attends la victoire de Abi sereinement » a dit un autre fan. Encore un grand moment d'émotions en écoutant la voix de velours du petit prince @abibernadoth ???? c'est le seul qui à chaque fois que la caresse de sa voix chante ❤️ le gagnant pour moi ce soir c'est notre petit prince ???????????????? #TheVoice pic.twitter.com/ShGtqOref2 — Poydenot Annabelle (@PoydenotA) June 13, 2020

13/06/20 - 23:12 - Abi ne "se cache plus" derrière son piano ! Abi a chanté une toute dernière fois sur scène dans The Voice et il a repris sa chanson des auditions à l’aveugle. Le chanteur avoue être devenu un homme différent. "J’ai beaucoup appris de moi-même et des autres aussi. Maintenant, quand j’interprète cette chanson, je l’interprète différemment". dit-il. Abi était très timide lors des auditions à l’aveugle et il a fait de gros progrès. "Maintenant que je le connais, je sais pourquoi je suis touché par lui et par ce qu’il dégage" dit Pascal Obispo.

13/06/20 - 23:05 - Tom Rochet a la meilleure "progression" de The Voice Tom Rochet monte une dernière fois sur scène pour chanter Let it Be des Beatles. C’est grâce à cette chanson que le candidat avait été choisi lors des auditions à l’aveugle et Amel Bent était tombée sous son charme. "Il a vécu une finale avec plus de stress" confie la coach. Pourtant, Amel Bent avoue avoir adoré travailler avec lui. "Tu es celui qui a marqué une vraie progression. Je suis vraiment fière Tom" dit-elle. Pour elle, la magie a une nouvelle fois opéré avec cette chanson.

13/06/20 - 22:51 - Gustine a trouvé sa "voix" grâce à Lara Fabian Gustine avait impressionné les coachs dans The Voice avec "Les yeux révolvers". La candidate chante à nouveau cette chanson pour la finale et Lara Fabian trouve qu’elle a beaucoup progressé. "Tu es magnifique" confie la star. "Je ne connaissais pas tant Lara que ça. Je l’ai découverte tout au long de cette saison. Il fallait que j’aille vers Lara et maintenant je comprends pourquoi. C’était une évidence" explique Gustine. La candidate avoue avoir trouvé sa "voix" grâce à sa coach. #TheVoice #TheVoiceLaFinale

Sortie de scène tout sourire pour Gustine après son ultime passage lors de cette finale ✌️ pic.twitter.com/FQPmdRYEXH — TheVoice_TF1 (@TheVoice_TF1) June 13, 2020

13/06/20 - 22:45 - Antoine Delie chante une dernière fois Antoine Delie fait une toute dernière prestation dans The Voice et il chante La Pluie de OrelSan et de Stromae. Le candidat avait chanté cette chanson lors des auditions à l’aveugle et il avait fait l’unanimité. Après sa chanson, Antoine confie avoir été très proche de son coach, Marc Lavoine "Je me suis retrouvé en lui avec ce côté Peter Pan" explique t-il. Le coach est touché et il explique qu’Antoine a beaucoup travaillé et pour lui "il mérite d’être là". De leur côté, les fans sont sous le charme et ils pensent qu'Antoine peut remporter cette finale. "C'est Antoine qui va gagner" a dit un internaute sur Twitter. Antoine cette fragilité et force à la fois. Il mérite qu’on s’y attache bravo et bravo a son coach #TheVoice — Anissa (@anissabht) June 13, 2020

13/06/20 - 22:35 - Tom Rochet se trompe dans les paroles ! Tom Rochet partage la scène avec Vitaa et Slimane sur "Je te le donne". Les trois artistes réussissent à mettre de l’ambiance et Amel Bent n’hésite pas à danser devant les autres coachs. Pourtant, il semble bien que le candidat ait trop stressé et les internautes ont remarqué qu’il a oublié les paroles de la chanson. "C'est moi ou Tom il ne connait pas les paroles ?" a dit un internaute sur Twitter. J'adore cette chanson. Bon il s'est un peu planté dans les paroles mais il s'en sort bien, c'est pas évident de chanter entre deux voix comme celle de Slimane et Vitaa #TheVoice — Florence (@Akasha3957) June 13, 2020