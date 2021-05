"The Voice : Marghe gagnante 2021, Kendji en 3D... Que retenir de la finale ?"

Avant même sa victoire en finale de The Voice 2021, Marghe s'était exprimée dans les colonnes de La Nouvelle République. La finaliste originaire de Poitiers affirmait alors vivre un véritable rêve éveillé depuis qu'elle participait à l'édition 2021 du télé-crochet de TF1, dont elle est une grande fan. Dans l'équipe de Florent Pagny, elle a d'ailleurs eu l'occasion de se révéler aux yeux du public. "C’est dingue, ce qui m’arrive ! Je vis un rêve éveillé et je remercie tous les téléspectateurs qui m’ont permis d’aller jusqu’en finale. Avec les trois autres finalistes, on a eu le temps de souffler un peu, lundi. Mais on a toujours des petites choses à travailler et, dès mercredi, les répétitions ont recommencé."

Marghe gagnante de The Voice : l'histoire de sa révélation

Suite à son interprétation de "Donne-moi ton coeur" de Louane, elle avait été choisie par Marc Lavoine et Florent Pagny lors de l'épisode 2 de The Voice 2021. Marghe, 21 ans, a ensuite rejoint l'équipe de Florent Pagny. Et grand bien lui en a pris puisqu'elle est arrivée jusqu'en finale et a même remporté le titre de plus belle voix de France ! De son vrai prénom Margherita, Marghe est une grande fan de The Voice et rêvait d'y participer depuis longtemps. Au fil de l'aventure The Voice, Marghe s'est véritablement révélée en tant qu'artiste, comme elle a eu l'occasion de l'expliquer lors d'une interview avec Nikos Aliagas. Exit la jeune femme timide, Marghe s'est montré capable de tout faire et a osé de plus en plus de choses sur la scène du télécrochet de TF1 : "Nature Boy" de Nat King Cole puis "Don't Start Now" de Dua Lipa et enfin "You are so beautiful" de Joe Cocker, la chanteuse ratisse large et convainc à chaque fois.

C'est également une évolution stylistique que nous a proposée Marghe cette saison : "je viens de découvrir une nouvelle voix. Je n'ai pas encore l'habitude mais je suis bien avec cette voix" disait-elle dans The Voice, la suite. Et, visiblement, cette voix lui convient aussi bien qu'à son coach Florent Pagny. Lors de la finale, elle a marqué par la justesse de ses interprétations sur "Mon Vieux" de Daniel Guichard, "Wasting My Young Years" avec London Grammar et enfin sur "Forget Everything", titre de sa propre composition. Au terme de plus de trois mois de compétition, elle s'est imposée face à Jim Bauer, pourtant qualifié de grand favori avant la finale. Elle remporte donc The Voice 2021 et remporte donc un contrat avec la maison de disque Universal Music.