THE VOICE 2020 - TF1 diffuse la finale de The Voice. Gustine de l'équipe de Lara Fabian, Antoine Délié de l'équipe de Marc Lavoine, Tom Rochet de chez Amel Bent et Abi de chez Pascal Obispo s'affrontent pour remporter l'émission. Qui va être le grand gagnant ? Suivez le direct de l'émission.

Ce soir, TF1 diffuse la finale de The Voice 2020 et cette saison a connu quelques turbulences. À cause du Covid-19, la chaîne a dû prendre des mesures sanitaires et les quatre finalistes, Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Délié n'ont pas la chance de chanter en direct et devant un public au Palais des sports. Pour autant, les chanteurs ont bien l'intention de toucher le public en chantant de très belles chansons. Ils doivent faire face aux votes des téléspectateurs et un seul candidat va remporter l'émission. Suivez le direct.

21:08 - Vitaa et Slimane bientôt coachs dans The Voice ? Ce soir, TF1 diffuse la finale de The Voice et Abi, Antoine Délié, Gustine et Tom Rochet vont s’affronter et ils vont devoir se soumettre une dernière fois aux votes du public. Pour cette finale, des invités comme Vitaa et Slimane sont attendus et ils vont faire de la promotion de leur dernier album, VersuS. Slimane aimerait bien devenir coach un jour et il s’est confié à ce sujet dans Gala. "Ça serait une belle histoire que je puisse devenir coach à un moment donné sur The Voice France, mais c’est vrai que l’ayant déjà fait et en plus, j’ai même gagné avec l’un de mes talents, j’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle déjà. Mais si on me propose, je pense que je réfléchirai à ça très sérieusement" a t-il confié. De son côté, Vitaa avoue avoir un emploi du temps très chargé et elle ne pourra pas être coach pour la prochaine saison. "Ça ne sera pas pour cette année" a t-elle dit sur RTL.

21:01 - Pascal Obispo soutient Abi sur Twitter Dans quelques minutes, la finale de The Voice va commencer sur TF1. Abi, Antoine Délié, Tom Rochet et Gustine s’affrontent pour tenter de remporter l’émission et ils vont devoir toucher le public afin d’obtenir le plus de votes. Pascal Obispo soutient son petit protégé, Abi, et le coach incite déjà les téléspectateurs à voter pour lui. "Votez Abi !" a t-il écrit sur Twitter. Obispo espère bien que le jeune homme sera le grand gagnant et les internautes sont nombreux à le soutenir. VOTEZ ABI ???? ☎️????✌????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @abibernadoth ???????????? pic.twitter.com/xi9k1wUcnx — pascal obispo (@ObispoPascal) June 13, 2020

20:55 - Abi grand favori sur Twitter ! TF1 s’apprête à diffuser la finale de The Voice et Antoine Délié, Tom Rochet, Gustine ainsi qu'Abi vont s’affronter. Malheureusement, les chanteurs ne vont pas avoir la chance de chanter en direct et devant un public à cause des mesures sanitaires. Pour autant, cela ne veut pas dire que les téléspectateurs ne les soutiennent pas. D’ailleurs, Abi de l’équipe de Pascal Obispo, semble être le petit chouchou de cette nouvelle saison. Sur Twitter, les internautes sont déjà nombreux à le soutenir et ils espèrent qu’il va remporter l’émission. "C’est Abi qui gagne The Voice il n’y a absolument aucun débat à avoir" a dit un internaute. "Claude, Abi, même combat : peu importe le résultat tu seras le gagnant officiel de The Voice" dit un fan en faisant référence à Koh-Lanta. Même pas besoin de regarder la finale #TheVoice le gagnant n'est personne d'autre qu'Abi ! #TheVoice2020 #Abi — Bastien Goffre Ⓜ️️ (@Bastii3N) June 13, 2020

20:39 - Tom Rochet a préparé sa chanson sans Amel Bent Ce soir, Tom Rochet de l’équipe d’Amel Bent va affronter Antoine Délié, Gustine ainsi qu’Abi lors de la finale de The Voice. À cause des mesures sanitaires, les quatre finalistes ne vont pas pouvoir chanter en direct et devant un public au Palais des sports. D’ailleurs, Tom Rochet n’a pas eu la chance de préparer sa chanson avec sa coach en personne. À la place, ils ont dû faire quelques vidéoconférences mais tout s’est bien passé. "En raison du coronavirus, Amel Bent ne pouvait pas se déplacer mais on s'est connecté en Skype. Elle m'a beaucoup conseillé" a dit le chanteur pour Télé Star.

20:32 - Quels invités pour la finale de The Voice ? Antoine Délié, Tom Rochet, Gustine et Abi sont les quatre grands finalistes de The Voice et ils vont tenter de remporter l’émission ce soir. Malheureusement, à cause du Covid-19, les finalistes ne vont pas chanter en direct et devant un public au Palais des sports. Le spectacle sera quand même au rendez-vous. En effet, TF1 a fait appel à plusieurs invités comme des anciens gagnants de l’émission : Kendji Girac et Whitney. Puis, il y aura aussi le duo Vitaa & Slimane, le chanteur Vianney ainsi que Clara Luciani.

20:22 - Les candidats ont-ils eu plusieurs essais lors de l'enregistrement ? TF1 s’apprête à diffuser la finale de The Voice mais ce dernier épisode est un peu particulier. Antoine Délié, Tom Rochet, Gustine et Abi, les quatre finalistes, ne vont pas chanter en direct devant un public au Palais des sports. Leurs chansons ont été enregistrées le 10 juin dernier et les candidats ont dû se mettre dans des conditions du direct lors des enregistrements. "À cause du Covid, tout se fait en plateau restreint, mais c'est enregistré dans les conditions du direct, nous ne faisons pas plusieurs essais" a dit Gustine pour L’Union.

20:12 - Gustine répond face aux critiques des internautes Ce soir, les téléspectateurs vont pouvoir suivre la finale de The Voice sur TF1. La semaine passée, Gustine de l’équipe de Lara Fabian a été sauvée grâce aux votes du public et elle se retrouve donc en finale. Pour autant, les internautes ne comprennent pas qu’elle soit allée si loin dans l’émission et ils la critiquent lourdement. Gustine a bien l’intention de se battre pour remporter The Voice et elle ne se laisse pas aller face aux critiques. "Il y a une exposition incroyable, nous sommes exposés à des critiques. Tu dois t’affirmer, ne pas complexer. J’ai dû muscler mon courage" a t-elle dit dans La Provence.

20:07 - Une prochaine saison de The Voice sur TF1 ? La neuvième saison de The Voice a connu quelques soucis à cause du Covid-19. En effet, TF1 a dû retarder la finale et Antoine Délié, Gustine, Abi et Tom Rochet ne vont pas avoir la chance de chanter en direct au Palais des Sports. Cette saison est donc quelque peu décevante pour les téléspectateurs mais la chaîne a bien l’intention de prendre sa revanche. En effet, selon Le Parisien, la première chaîne française aurait déjà renouvelé The Voice pour une prochaine saison. "Le casting est en cours" a annoncé le média. Ainsi, la saison 10 aura bien lieu malgré des audiences moyennes cette année.

19:59 - Lara Fabian a une préférence pour le gagant de The Voice Ce soir, Lara Fabian ne sera pas présente pour la finale de The Voice car elle est toujours confinée à Montréal au Canada. Pour autant, la coach de l’émission va suivre de près la performance de Gustine, sa petite protégée. Lara espère bien que Gustine va remporter l’émission mais elle a aussi une autre petite préférence. "Forcément moi, mon coup de cœur c'est ma Gustine, c'est la mienne. C'est forcément mon choix a priori. Mais si on parle des trois autres, c'est Antoine " a t-elle confié à RFM.

19:51 - Abi déçu de ne pas chanter en direct Ce soir, Antoine Délié, Tom Rochet, Abi et Gustine vont faire la finale de The Voice. À cause des mesures sanitaires contre le Covid-19, les quatre finalistes ne vont pas chanter en direct et il n’y aura pas de public. Abi avoue avoir été quelque peu déçu et frustré car il rêvait de chanter devant un énorme public " L’accent avait été mis sur le fait que ça se passe au Palais des sports donc, au début, il y avait un peu de frustration. Mais on s’est rendu compte qu’on avait juste de la chance déjà de pouvoir faire cette demi-finale et la finale !" a t-il dit pour Télé-Loisirs.

19:41 - Abi, proche de Pascal Obispo Abi est le dernier candidat de l’équipe de Pascal Obispo dans The Voice. Ce soir, le chanteur va tout faire pour remporter l’émission sur TF1. Au fil des semaines, Abi a tissé des liens forts avec son mentor et il avoue que Pascal l’a beaucoup aidé à progresser et à s’ouvrir sur scène. "Il m’a beaucoup secoué et engueulé ! Ça m’aide beaucoup d’avoir quelqu’un comme lui avec sa franchise et tout ce qu’il est humainement" a t-il confié pour Télé-Loisirs. D’ailleurs, Abi et Pascal semblent être restés en contact en dehors de l’émission.

19:33 - Abi grand favori de The Voice 2020 ? Antoine Délié, Tom Rochet, Gustine et Abi sont les quatre grands finalistes de The Voice. Ce soir, les candidats vont tout faire pour remporter l’émission et ils vont devoir toucher les téléspectateurs afin de remporter le plus de votes. Pour autant, il se pourrait bien que ce soit Abi le favori de cette nouvelle édition. Le chanteur a eu un parcours exceptionnel et il a fait sensation lors des battles avec "Un homme heureux" de William Sheller. Puis, lors de la demi-finale Abi a joué la carte de l’émotion avec "What a wonderful world" de Louis Armstrong. Pascal Obispo est très fier de son poulain et Abi n’a pas fini de dévoiler ses talents de chanteur.

19:25 - Que va chanter Antoine Délié dans The Voice ? Antoine Délié connait bien The Voice puisque le candidat de l’équipe de Marc Lavoine avait été jusqu’aux quart de finales dans la version belge de l’émission. Ainsi, ce soir, il compte bien prendre sa revanche et remporter l’émission. Pour cela, le chanteur va étonner les téléspectateurs et il va dévoiler un autre aspect de sa personnalité. Pour LCI, le jeune homme a donné un petit indice sur le titre de sa chanson. "Un indice ? Je dirais la moustache !".

19:18 - Abi va chanter un "classique de la soul" pour The Voice Depuis le début de The Voice, Abi de l’équipe de Pascal Obispo étonne les téléspectateurs. Pour la finale, le chanteur a l’intention d’interpréter une "un classique de la soul et du RnB chanté par une femme" a t-il dit pour LCI. Cela promet d’être intéressant et Abi va tout donner pour remporter l’émission.