TOP CHEF 2020 - La finale du concours culinaire de M6 se déroule la semaine prochaine, le 17 juin. Mais les spectateurs remarqueront des changements cette année. Explications.

[Mis à jour le 10 juin 2020 à 20h55] Dans une semaine, on connaîtra le nom du gagnant de Top Chef. La finale du concours culinaire sera diffusée le 17 juin sur M6, achevant une onzième saison riche en rebondissements. Crise sanitaire oblige, cette édition 2020 s'est avérée plus compliquée à conclure que prévu pour les équipes de production. Certains épisodes ont été découpés en deux parties afin que la diffusion se poursuive sans interruption jusqu'à la révélation du gagnant. Le 17 juin, les deux finalistes devront réaliser un menu gastronomique pour les quatre chefs de l'émission, mais également pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. C'est surtout la cérémonie des couteaux, qui révèle chaque année le nom du gagnant, qui a été compromise à cause de la crise sanitaire. Selon des informations de TV Mag, les candidats seront filmés à leur domicile, ou dans leur restaurant, entourés seulement de quelques proches. Les chefs de brigade interviendront également de chez eux ou de leur établissement, tandis que Paul Pairet, retourné en Chine pour s'occuper de son restaurant, interviendra en duplex depuis Shanghai. "Je pense que les téléspectateurs vont comprendre. Il faut se préparer, à l'image, ce ne sera pas parfait avec la visio", rappelle Stéphane Rotenberg dans les colonnes de Télé Loisirs.

Durant la finale, le George V à Paris a ouvert ses portes aux cuisiniers pour qu'ils réussissent leur ultime épreuve. Toutefois, cette finale a connu des complications, puisque l'un des finalistes est tombé malade lors du tournage, ayant contracté une gastro-entérite, rapportait Le Parisien. Le tournage a heureusement pu reprendre la semaine suivante, ne provoquant que très peu de retard pour les équipes. La finale de Top Chef réservera tout de même son lot de surprises. Pour cette saison dite "de l'audace", une règle va changer pour les deux cuisiniers en compétition : au lieu de choisir les candidats qui les épauleront en cuisine, les finalistes se retrouveront entouré de leur brigade, mais aussi des membres d'une autre brigade ! Autant de changements qui devraient tenir les spectateurs en haleine. Qui d'Adrien, David ou Mallory sera sacré gagnant de Top Chef ? Réponse dans quelques jours.

Les téléspectateurs fins gourmets et amateurs de cuisine peuvent également essayer de réaliser chez eux des recettes vues dans Top Chef. Le site CuisineAZ propose sur son site une liste de recettes préparées par les candidats au cours du concours. Vous pouvez donc essayer de réaliser le pithiviers de Mallory, le saumon choco-teriyaki de Mory, la raviole de champignons de Martin ou encore le pad thaï de cervelle d'agneau d'Adrien. Le site détaille les ingrédients nécessaires et toutes les étapes de la recette, idéal pour les fans de Top Chef.

EN SAVOIR PLUS SUR TOP CHEF

Quinze candidats étaient en lice au début de Top Chef 2020. Âgés de 22 à 30 ans, un candidat a été éliminé à la fin de chaque épisode, et les brigades ont donc été constamment remodelées. Contrairement au Le Meilleur Pâtissier, les candidats du concours culinaire de M6 sont tous des professionnels de la cuisine. Petite particularité dans la saison 2020 : Gratien, candidat gagnant d'Objectif Top Chef, est totalement amateur. Avant de se lancer dans la cuisine, il était comptable. Les autres candidats travaillent déjà dans des restaurants, et l'un d'entre eux est même étoilé. Retrouvez les portraits des candidats de Top Chef 2020 en cliquant ici.

Le jury de Top Chef a changé en 2020. Jean-François Piège a quitté l'émission M6 pour se consacrer à ses établissements. Il a été remplacé par le chef Paul Pairet, qui a pris la tête de la brigade violette. Le reste du jury reste le même que la semaine précédente : les téléspectateurs retrouvent Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune) et Hélène Darroze (brigade rouge). Comme pour les éditions précédentes, les jurés prennent sous leur aile trois candidats qu'ils conseillent tout au long du concours et qu'ils poussent à se dépasser.

Top chef les 10 ans 26,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Pour l'heure, on ne connaît pas l'identité du gagnant de Top Chef 2020. En mai 2019, Samuel Albert s'est imposé lors de la dernière finale de Top Chef. Après avoir été éliminé du concours, il a finalement réintégré l'émission avant de remporter la finale face à Guillaume Pape, à 53,08%. Le cuisinier, qui a travaillé comme chef pour l'ambassadeur de Belgique au Japon, a remporté 53 080 euros suite au concours culinaire. Après Top Chef, il a ouvert son restaurent, Les petits prés, à Angers.

Comme les autres émissions de M6, Top Chef est à retrouver en direct sur la sixième chaîne ou en streaming sur le site 6play.fr, tous les mercredis dès 21h05. Dès le lendemain de la diffusion de l'épisode, celui-ci est disponible en replay sur 6play. Il suffit de se connecter au service de replay de M6 pour retrouver l'épisode.

Top Chef - Au Programme TV tous les mercredis sur M6