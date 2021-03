"Top Chef : élimination, brigade reconstituée, le résumé"

TOP CHEF 2021. Dans l'épisode 6 de Top Chef, la brigade de Paul Pairet a été modifiée suite à l'élimination de la semaine. Le résumé.

[Mis à jour le 18 mars 2021 à 00h15] L'épisode 6 de Top Chef a vu un nouveau candidat éliminé à la suite des deux épreuves qualificatives. Au lancement du programme ce mercredi 17 mars 2021 sur M6, neuf candidats étaient encore en lice : Mathias, Charline, Arnaud, Thomas, Mohamed, Sarah, Chloé, Baptiste et Pauline. Seule la brigade d'Hélène Darroze était encore au complet. L'épisode allait donc avoir un impact dans la constitution des brigades, qui se retrouvent avec deux candidats chacun à la fin de l'épisode. Ci-dessous, retrouvez le résumé complet de l'épisode.

Au cours de la première épreuve de l'épisode 6 de Top Chef, le chef doublement étoilé Pascal Barbot a défié les candidats de faire du riz la star de leur assiette. Aucun candidat n'a raté cette épreuve, mais seules équipes de candidats ont pu se qualifier pour la suite du concours culinaire de M6 : il s'agit de Charline et Matthias, qui n'a pas manqué de faire l'éloge de sa binôme au cours de l'épisode, et Chloé, qui était seule sur l'épreuve. Les autres participants ont participé à l'épreuve du chef espagnol Angel Leon, qui leur a proposé un défi inédit : inventer un mode de cuisson instantanée.

Chacun a fait preuve de créativité dans ses propositions, avec plus ou moins de réussite. Malheureusement, la cuisson au sable de Sarah n'était pas totalement aboutie, tout comme celle de Pauline, qui a utilisé un fer. Les deux candidates se retrouvent en dernière chance, et la participante retenue doit automatiquement rejoindre la brigade de Paul Pairet, quelle que soit l'issue. Les deux candidates se départagent sur une seule bouchée à base de moule, jugée uniquement par le chef de la brigade violette. Après une longue hésitation, c'est Sarah qui reste dans le concours et rejoint l'équipe violette. Pauline est éliminée de Top Chef.

Dans l'épisode 6 diffusé le 17 mars 2021, Pauline de la brigade de Paul Pairet, a quitté Top Chef. La candidate affrontait Sarah en dernière chance, sur une seule bouchée à base de moule. Emue, la candidate a toutefois reconnue qu'elle ne regrettait pas du tout son aventure Top Chef. Suite à cette élimination, il ne reste plus que huit candidats en compétition dans Top Chef : Mathias, Charline, Arnaud, Thomas, Mohamed, Chloé, Baptiste et Sarah.

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest. Découvrez les portraits des candidats de Top Chef 2021 en cliquant ici.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros. C'était d'ailleurs la première fois

Top Chef est une émission diffusée tous les mercredis sur M6. Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct à partir de 21h05, horaire de diffusion du concours culinaire. Pour regarder en direct l'épisode diffusé le soir même, il suffit de se rendre soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile

Chaque nouvel épisode de Top Chef 2021 est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

