"Top Chef : Louise gagnante, la finale 2022 résumée"

TOP CHEF 2022. C'était la finale de Top Chef saison 13 ce mercredi 15 juin sur M6. C'est Louise Bourrat qui l'a emporté, face à Arnaud Delvenne.

En direct

Recevoir nos alertes live !

00:09 - Le beau geste d'Arnaud durant la finale C’est une finale sous le signe de la complicité qui s’est déroulée ce mercredi 15 juin. Les deux finalistes, Louise et Arnaud, ont toujours affirmé bien s’entendre et l’ont prouvé au cours de la finale. En effet, alors que Louise Bourrat était en difficulté dans le dressage de son plat, Arnaud Delvenne a pris de son temps pour aller aider sa concurrente, la réconfortant au passage. Un geste noble qui a été salué par tous, dans les cuisines et sur les réseaux.

15/06/22 - 23:58 - Et c'est Louise Bourrat qui l'emporte ! C'est finalement la candidate de la brigade d'Hélène Darroze, Louise Bourrat, qui gagne cette saison 13 de Top Chef. C'est la première fois en 10 ans qu'une femme l'emporte ! La candidate emporte 56,19% des voix et donc un chèque de 56 190 euros.

15/06/22 - 23:37 - Le verdict des chefs Le jury dévoile l’attribution de ses points aux finalistes. Hélène donne 7 points pour Louise, 3 points pour Arnaud, Paul, 6 points pour Louise, 4 points pour Arnaud, Glenn 6 points pour Louise, 4 points pour Arnaud et Philippe 6 points pour Louise, 4 points pour Arnaud. C’est donc Louise qui emporte le vote des chefs mais peu souvent, les votes des bénévoles et des chefs s’accordent à la fin.

15/06/22 - 23:31 - Conclusion des menus avec le dessert ! Et c’est la catastrophe pour Louise dont la glace n’a pas pris. Thibaut réagit immédiatement en voyant la cheffe en pleine angoisse et glace tout à la glace carbonique. La brigade arrive finalement à sortir son dessert. Du côté d’Arnaud, le dessert sort de manière impeccable. Des deux côtés, la complicité au sein des brigades fait plaisir à voir et les deux finalistes s’étreignent avec sincérité. Côté dégustation, l’aspect classique du dessert d’Arnaud est légèrement décrié mais les saveurs font l’unanimité. Pour Louise, l’aspect intrigue et au niveau des saveurs, les chefs sont conquis et les bénévoles ne semblent pas en reste.

15/06/22 - 23:15 - Au tour des plats d’être servis Au niveau des plats dans cette finale de Top Chef, c’est un sans-faute pour Louise dont le plat est complimenté sur tous les aspects, tant par les chefs que par les bénévoles. Pour le plat d’Arnaud, les gens sont intrigués par le nom, le waterzooï étant manifestement plus connu en Belgique qu’en France. L’accompagnement est décrit comme un peu fade tant par le jury que par les bénévoles mais la sauce et la cuisson de la volaille saluées.

15/06/22 - 23:04 - Arnaud vient en aide à Louise ! Sur le plat, c’est la panique totale pour Louise qui est en retard sur le dressage et commence à paniquer. Arnaud semble beaucoup plus dans son élément et organise le dressage de manière très ordonnée. Arnaud finit par aller proposer son aide à son adversaire. Ce sont les deux équipes qui travaillent pour faire sortir les assiettes de Louise. « J’ai juste envie de me mettre à genoux devant lui et de lui baiser les pieds, c’est la classe », commente Louise.

15/06/22 - 22:58 - C'est l'heure de la dégustation des entrées ! C’est le moment de la dégustation de l’entrée. Lucie va observer les réactions des chefs sur l’entrée d’Arnaud et Elis celles sur l’entrée de Louise. Les chefs sont séduits par l’entrée d’Arnaud, surtout au niveau du goût. L’entrée de Louise séduit aussi mais les juges critiquent la trop mince présence de la truffe ! Au niveau des bénévoles, c'est l'entrée de Louise qui semble rassembler plus de compliments.

15/06/22 - 22:50 - Chaud devant, début du service ! C’est le moment du dressage dans les cuisines, juste avant le service. Comme à chaque fois, c’est la course pour déposer les derniers éléments sur l’entrée. Les deux équipes mettent intégralement la main à la pâte. Du côté d'Arnaud, les voiles de gelée de pommes de terre ne fonctionnent pas dans un premier temps. Arnaud reprend les rênes et parvient à redresser le tir. Adriana Karambeu est présente dans la salle en tant qu’ambassadrice de la Croix Rouge.

15/06/22 - 22:38 - Les internautes hilares devant Top Chef Quant à Arnaud, s’il est sûr de la composition de son dessert pommes confites au beurre et sucre, glace au spéculoos, biscuit spéculoos, gel pommes granny et vinaigre de cidre, il compte improviser le dressage. Le chef Glenn Viel en reste bouche bée. En tout cas, les internautes rigolent bien, tant pour Elis et ses tuiles que de l’audace d’Arnaud. Élis quand il fait ses tuiles...#TopChef #topchef2022 pic.twitter.com/RL2TybNA9k — Aurélien⭐⭐ (@NeudineVegas) June 15, 2022

15/06/22 - 22:34 - Le dessert de Louise, quelle tuile ! Elis Bond, mis sur la réalisation des tuiles pour le dessert glace à l’ail noir, mousse au chocolat blanc à la mousse végétale, crumble de sarrasin, sponge cake pistache, caramel miso, se brûle les mains à force de rattraper les tuiles chaudes dans la poêle. Le chef doit mettre les mains dans la glace de temps en temps pour se refroidir. L’équipe de Louise commence à courir lors du dessert, se rendant compte du temps qui passe.

15/06/22 - 22:25 - La préparation du côté d'Arnaud « Je suis un petit roquet, du genre qui t’attrape le mollet et qui ne te lâche pas » lâche Arnaud. Son plat de volaille donne envie : waterzooï de poulet basse cuisson, marinade au lait ribot, pressé de carotte-celeri-daikon, sauce au vin jaune crémée au parmesan et crème fouettée. Glenn Viel a l’air aussi investi que son candidat. Mickaël, en charge du plat, couve les blancs de poulet qui cuisent en basse température et les sort au bon moment. Mickaël ne lâche pas les volailles puisqu’il réalise aussi la sauce avec les carcasses, des légumes et des herbes aromatiques.

15/06/22 - 22:18 - Jusqu'ici, tout va bien pour Louise Pour l’instant en cuisine, tout se passe bien du côté de Louise. Pascal, en charge de la viande, gère très bien et trouve le temps d’aller faire une compétition avec Ambroise pour ouvrir les huîtres qui seront elles aussi présentes dans le plat. On rappelle d’ailleurs la composition de celui-ci : côte de veau rôtie sur l’os, anguille fumée, jus de veau perlé à l’huile d’oseille, purée de pommes de terre, sucrine braisée et à l’intérieur, huître.

15/06/22 - 21:55 - L'avis des réseaux sociaux sur les finalistes Les internautes saluent la créativité de Louise tout autant que la simplicité du menu d’Arnaud. Pour l’instant, aucun menu ne semble emporter l’adhésion des réseaux sociaux plus que l’autre. Sur place, Glenn Viel ne ménage pas son candidat et le sermonne sur la cuisson des moules mais finit par faire un câlin à Arnaud pour lui donner du courage. Hélène Darroze semble conquise par tout ce que lui propose Louise.

15/06/22 - 21:46 - Les différences entre les deux menus Comme souvent en finale de Top Chef, l’un des finalistes, ici Louise, propose un menu très original, tandis que l’autre, ici Arnaud, vise un menu plus simple et rassurant. Si le menu plus original remporte souvent l’adhésion du jury, c’est bien fréquemment le menu plus simple qui permet à son auteur de remporter l’émission puisque le vote des bénévoles de la Croix Rouge qui dégustent compte davantage. Bon, ca a l'habitude de basher Louise sur ce réseau, alors "unpopular opinion" j'espère vraiment qu'elle gagnera, son menu de finale a l'air d'être une tuerie. Deso, mais en face c'est vraiment tristement classique #TopChef — Ines is Noussa (@TheNewNoussa) June 15, 2022