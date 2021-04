"Top Chef : Philippe Etchebest s'agenouille devant Mathias, résumé et élimination"

TOP CHEF 2021. L'épisode 12 de Top Chef, diffusé le 28 avril 2021 sur M6, Mathias a réalisé " le plat de l'année ", à tel point que Philippe Etchebest s'est agenouillé respectueusement devant son candidat. Élimination et résumé.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 23h40] Les cinq candidats encore en lice dans Top Chef ont dû redoubler de créativité pour gagner leur place en quarts de finale. Dans l'épisode 12, diffusé le 28 avril 2021 sur M6, deux épreuves ont servi à départager les participants du concours culinaire. Dans la première, Alexandre Mazzia a mis au défi les candidats de réussir un plat en trois cuissons au minimum. L'épreuve a été particulièrement stressante pour Pierre, qui a préféré ne pas s'y prendre trop tôt pour cuire ses gambas. Il a attendu les dernières minutes pour s'y mettre, malgré la pression que lui mettait Michel Sarran. Le candidat de Top Chef s'est alors retrouvé débordé par la montagne de travail à abattre.

Heureusement, Pierre a terminé l'épreuve à la dernière seconde, et avec succès : le candidat de la brigade de Michel Sarran s'est ainsi directement qualifié pour les quarts de finale. Mathias, Sarah, Bruno et Mohamed s'affrontent ensuite sur une seconde épreuve particulière. Les candidats de Top Chef devaient révolutionner le moment de la dégustation, comme le fait Paul Pairet dans son établissement à Shanghai. Particularité de l'épreuve, les chefs de brigade jugent à l'aveugle les plats, tandis que les quatre participants sont épaulés par des chefs invités de la saison : Glenn Viel prodigue ses conseils à Sarah, visiblement très impressionnée par la présence du chef étoilé à ses côtés, Mathias reçoit l'avis du chef Pascal Barbot qu'il admire, Mohamed ceux de Pierre Gagnaire et Bruno est guidé par Arnaud Donckele.

"C'est le plat de l'année"

Au cours de cette épreuve créative de Top Chef, Mohamed propose aux chefs de retomber en enfance avec une dégustation ludique. Bruno a plus de difficultés à faire preuve de créativité et à trouver une histoire pour sa dégustation, qui convainc moyennement les chefs. Sarah reste dans son univers en proposant une dégustation sur le thème de la balade en forêt, comme si les chefs devaient manger ce que l'on peut trouver à même le sol. Mais c'est Mathias qui impressionne les jurés : il propose quatre sauces, trop amère, trop sucrée, trop acide et trop pimentée, avant de marier le tout dans une bouchée qui représente l'équilibre parfait des saveurs. Les chefs sont bluffés : "C'est le plat de l'année", vont-ils avouer au moment de révéler leur verdict. À l'issue de cette épreuve, Mathias se qualifie haut la main. Philippe Etchebest va même s'agenouiller devant lui par respect, impressionné par le plat qu'a présenté son candidat. Paul Pairet, Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest ont également retenu la dégustation de Sarah, qui se qualifie aussi pour les quarts de finale.

À l'issue de la dernière chance de l'épisode 12 de Top Chef, c'est finalement Bruno qui a été éliminé face à Mohamed. Le candidat de Philippe Etchebest, auparavant dans l'équipe de Michel Sarran, quitte le concours aux portes des quarts de finale. Pour rappel, Bruno avait déjà été éliminé du concours culinaire, mais avait fini par revenir dans le concours après avoir regagné sa place face à d'autres candidats en lice. Voici les candidats qui vont s'affronter en quarts de finale de Top Chef : Sarah (brigade de Paul Pairet), Mohamed (brigade d'Hélène Darroze), Mathias (brigade de Philippe Etchebest) et Pierre (brigade de Michel Sarran).

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros.

Top Chef est une émission diffusée tous les mercredis sur M6. Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct à partir de 21h05, horaire de diffusion du concours culinaire. Pour regarder en direct l'épisode diffusé le soir même, il suffit de se rendre soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile

Chaque nouvel épisode de Top Chef 2021 est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

