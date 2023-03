"Top Chef : que réserve l'épisode 5 de la saison 14 ce soir ?"

Dans l’épisode 5 de Top Chef, les Meilleurs Ouvriers de France sont à l’honneur et affrontent, avant de juger, les candidats encore en lice. Pour rappel, le titre de MOF est décerné au terme d’un concours entre professionnels dans plusieurs catégories de métiers, dont la cuisine. Parmi les Meilleurs ouvriers de France connus, on compte notamment Philippe Etchebest .

18:00 - Qui a été éliminé de Top Chef la semaine dernière ?

L’élimination de Top Chef la semaine dernière a été particulièrement éprouvante pour le jury. C’est finalement Jacques, le frère de Mathieu, qui a quitté la compétition. “J’aurais aimé aller plus loin, a déploré le candidat. Vous m'avez beaucoup appris en peu de temps et ça fait mal.” Les chefs de brigade ont estimé que “ce départ [était] du gâchis.” Jacques n’a pas non plus réussi à s’imposer face à Danny dans la Brigade cachée, il est définitivement éliminé de la compétition.