"Top Chef : qui sont les candidats de la saison 2021 ?"

TOP CHEF 2021. À quelques semaines de la diffusion de la saison 12, les candidats de Top Chef se dévoilent en images.

[Mis à jour le 19 janvier 2021 à 15h55] Les noms des candidats de Top Chef se dévoilent. La saison 12 sera diffusée sur M6 à partir du 10 février prochain. Ils seront quinze à tenter leur chance lors du concours culinaire dans l'espoir de succéder à David Gallienne, gagnant de l'édition 2020. Parmi eux, on retrouve des jeunes candidats, des cuisiniers chevronnés de palaces ou établissements étoilés, mais également des propriétaires d'établissements avant-garde de la cuisine.

Comme le rappelait Stéphane Rotenberg au cours d'une conférence de presse annonçant la saison 12 de Top Chef, "le grand principe, c'est que le concours reste ouvert. On est à chaque fois surpris par des candidats restaurateurs ou de très jeunes qui ont été très très loin, on sait qu'il faut qu'on garde ce spectre très large." Et peut-être même plus que les années précédentes, certains candidats vont créer la surprise : Paul Pairet a notamment été "séduit par leur niveau très élevé", tandis que Michel Sarran concède qu'il était "très compliqué de départager les candidats". Avant que le concours de cuisine ne reprenne sur M6, vous pouvez retrouver les portraits des candidats de Top Chef 2021 ci-dessous.

A quoi s'attendre pour la saison 2021 de Top Chef ?

"Cette année, on a voulu mettre à l'honneur la créativité", décrit la productrice Florence Duhayot, "montrer les chefs qui révolutionnent la gastronomie française et qui cassent les codes". De nombreuses personnalités du monde culinaire (Angel Leon, Kei Kobayashi, Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic...) seront présents cette saison pour bousculer les candidats dans des épreuves toujours plus stimulantes et complexes. Les habitués de Top Chef retrouveront l'épreuve "Qui peut battre Philippe Etchebest" ou la boîte noire, mais également des nouveautés, comme une épreuve "verte" qui se tiendra au Ministère de la Transition écologique. "Cette année, les défis culinaires sont déments", laisse d'ailleurs entendre Philippe Etchebest, sans en dire trop. Et certains classiques de l'émission ont même dû se réinventer pour coller au contexte actuel du monde de la restauration. C'est le cas de la célèbre guerre des restos, qui devient cette année une guerre des "clicks and collect", "pour que les candidats soient confrontés à la réalité d'aujourd'hui", indique Florence Duhayot.

Comment le tournage s'est-il déroulé en pleine crise du coronavirus ?

Le tournage de Top Chef s'est déroulé à la fin de l'année 2020, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus était encore bien restrictive pour tous. Le programme a donc dû s'adapter pour garantir la sécurité de chacun et les prises de vue. Un protocole sanitaire strict a été appliqué sur l'ensemble des épreuves : les équipes effectuaient des tests deux fois par semaine, "minimum" et les candidats étaient confinés ensemble durant toute la durée du concours contrairement aux années précédentes, afin de limiter le risque d'attraper le coronavirus. "Cela a créé quelque chose de très particulier entre eux, note Stéphane Rotenberg, on sent une véritable complicité entre les candidats." L'ensemble des épreuves a pu être enregistré jusqu'à la finale. Seule la cérémonie des couteaux doit encore être filmée, comme c'était déjà le cas pour les saisons précédentes. Les deux finalistes sauront s'ils ont remporté Top Chef ou pas quelques semaines seulement avant la fin de la diffusion du concours culinaire sur M6.

C'était l'un des grands succès télévisés du premier confinement, et cela promet d'être un nouveau rendez-vous encore particulièrement suivi cette année. La saison 12 de Top Chef a enfin sa date de diffusion. C'est tous les mercredis à partir du 10 février 2021 que les amateurs du concours culinaire pourront retrouver Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet sur M6.

C'est le 17 juin 2020 que les fans ont découvert qui avait remporté Top Chef. David Gallienne a été élu gagnant de l'émission culinaire sur M6 avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11. Il est à la tête du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny, en Normandie. Grâce à cette victoire, David remporte 56 410 euros.

Ils seront 15 candidats à tenter leur chance dans Top Chef 2021. L'un d'entre eux succédera à David Gallienne et remportera le concours culinaire de M6. Notons que la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, intègre automatiquement la brigade de Philippe Etchebest avant la diffusion de l'émission. Retrouvez les portraits des candidats de Top Chef 2021 en cliquant ici.

En 2020, le jury de Top Chef avait changé. Jean-François Piège a quitté l'émission M6 pour se consacrer à ses établissements. Il a été remplacé par le chef Paul Pairet, qui a pris la tête de la brigade violette. Le reste du jury était le même que la saison précédente : les téléspectateurs retrouvent Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune) et Hélène Darroze (brigade rouge). Pour l'édition 2021, on retrouvera le même jury que la saison précédente. Pour rappel, les jurés prennent sous leur aile trois candidats qu'ils conseillent tout au long du concours et qu'ils poussent à se dépasser.

Comme les autres émissions de M6, Top Chef est à retrouver en direct sur la sixième chaîne ou en streaming sur le site 6play.fr, tous les mercredis dès 21h05. Dès le lendemain de la diffusion de l'épisode, celui-ci est disponible en replay sur 6play. Il suffit de se connecter au service de replay de M6 pour retrouver l'épisode.

