TOUS EN CUISINE - Ce jeudi dans Tous en cuisine, Cyril Lignac propose de préparer un melon en salade et des tomates farcies. Retrouver la liste des ingrédients des recettes du 21 et 22 mai 2020.

[Mis à jour le 21 mai 2020 à 9h00] En ce jeudi de l'Ascension, Tous en cuisine propose deux nouvelles recettes pour ses téléspectateurs. Ce jeudi 21 mai 2020, Cyril Lignac va donner ses astuces au public de l'émission M6 pour préparer un melon en salade ainsi que des tomates farcies dignes d'un chef. Le vendredi 22 mai, c'est un plat aux crevettes curry coco et des palmiers qui seront au menu du programme culinaire quotidien. Si vous souhaitez préparer ces recettes en même temps que le juré du Meilleur pâtissier, la liste des ingrédients nécessaires est disponible plus bas dans cet article, mais aussi sur le site CuisineAZ, qui met en ligne tous les samedis les éléments indispensables aux recettes de la semaine qui suit. Avant de réaliser ces recettes devant Tous en cuisine, il est conseillé de couper, peser les ingrédients et de préparer les ustensiles. A noter que les quantités indiquées correspondent à celles pour 4 personnes.

Si le menu proposé par le chef ne vous inspire pas pour votre repas du soir, il est possible de retrouver les anciennes recettes de Tous en cuisine en vidéo ou à l'écrit : M6 publie toutes les émissions en replay sur son site 6play. Pour ceux qui préfèrent les instructions détaillées par écrit, celles-ci sont disponibles sur le compte Instagram de la chaîne, @m6officiel... en attendant que Cyril Lignac sorte son livre regroupant les recettes déjà diffusées dans l'émission, intitulé Fait maison n°1. Cet ouvrage sera disponible en librairie dès le 11 juin.

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac a débuté en quotidienne sur M6 le 24 mars dernier, alors que le confinement venait de débuter. L'objectif : créer un nouveau rendez-vous culinaire pour aider les Français à s'occuper, préparer des repas sains et équilibrés sous les conseils avisés d'un chef professionnel. Au départ, Cyril Lignac avait annoncé clairement qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'émission au-delà du confinement. Pour l'heure, Tous en cuisine est pour le moment inscrit dans la grille des programmes de la sixième chaîne jusqu'au 12 juin 2020, du lundi au vendredi à 18h45.

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac propose du lundi au vendredi des recettes accessibles à cuisiner en même temps que le chef professionnel. Entrées, plats principaux ou dessert, il y en a pour tous les goûts. Tous les samedis, le site Cuisine AZ publie la liste des ingrédients et des ustensiles nécessaires pour les recettes de Tous en cuisine pour la semaine qui suit. Les quantités indiquées sont pour 4 personnes en général, et il est recommandé de préparer les ingrédients en amont en les pesant ou les épluchant, afin de pouvoir suivre l'émission en direct sans perdre de temps.

Ingrédients du jeudi 21 mai :

Melon en salade :

1 melon

1 cœur de laitue

1 petite poignée de cacahuètes grillées et salées concassées

50g de vinaigre de Xérès

100g d'huile d'olive

2 cuillères à soupe d'huile de noisette ou noix ou colza

fleur de sel et poivre du moulin

Tomates farcies :

4 grosses tomates ou 8 tomates moyennes

½ botte de persil plat effeuillée, lavée et hachée

1 oignon ciselé

chair à saucisse ou viande hachée de bœuf

200g de sauce tomate

4 grosses pommes de terre épluchées et taillées en dés

20g de beurre

chapelure de pain

huile d'olive

sel fin et poivre du moulin / gros sel

Ingrédients du vendredi 22 mai :

Crevettes curry coco :

500g de crevettes type gambas crues décortiquées

1 oignon épluché et ciselé

4 gousses d'ail épluchées et dégermées

1 tomate lavée et coupée en petits dés

20cl de lait de coco

½ jus de citron jaune

3 feuilles de laurier

½ bâton de cannelle

4 pièces de cardamome verte

1 c à café de graines de fenugrec

1 c à café de gingembre haché

1 c à café de poudre de curcuma et de curry

1 c à café de piment en poudre

quelques feuilles de coriandre

huile de pépins de raisins ou huile d'olive

sel et poivre

Palmiers :

1 rouleau de pâte feuilletée (16 à 17 pièces)

50g de sucre

parfum au choix : cannelle en poudre / 1 gousse de vanille / fève tonka / poudre d'anis

Tous en cuisine avec Cyril Lignac est diffusé du lundi au vendredi à 18h45 sur M6. Les téléspectateurs intéressés peuvent donc suivre en direct à cette heure-là les recettes du chef. Une fois l'émission diffusée, vous pouvez retrouver la recette en replay streaming sur le site 6play. Toutes les anciennes émissions sont également disponibles pour les téléspectateurs qui souhaitent essayer d'anciennes recettes. Il existe également des recettes détaillant chaque étape à l'écrit sur le compte Instagram de la chaîne, @m6officiel. Si vous recherchez une recette bien précise de Tous en cuisine, sachez que vous pouvez retrouver la liste sur le site CuisineAZ : en cliquant sur la préparation qui vous intéresse, vous retrouvez les liens 6play et Instagram de la recette de Cyril Lignac en un clic ! Le livre de recettes du chef, Fait maison n°1, regroupera les recettes diffusées dans l'émission. Prévu pour une sortie le 11 juin en librairie, il est disponible en précommande ci-dessous.

Du lundi au vendredi, Cyril Lignac réalise ses recettes de Tous en cuisine aux côtés de l'animateur Jérôme Anthony et de familles qui se sont inscrites pour participer à l'émission de M6. Une célébrité se joint chaque soir à la troupe pour animer et réaliser la même recette que le chef cuisinier. Mercredi 20 mai 2020, l'animateur de Top Chef et Pékin Express Stéphane Rotenberg était l'invité de Tous en cuisine.

Si Tous en cuisine est un succès, c'est en grande partie grâce à Cyril Lignac. Reconnu dans le monde de la cuisine mais aussi celui de la télévision, le chef est particulièrement apprécié des téléspectateurs. Il possède plusieurs établissements comme Le Chardenoux, Aux Prés et Le Bar des Prés, à Paris, mais aussi les boutiques La pâtisserie Cyril Lignac et La Chocolaterie Cyril Lignac, également situées dans la capitale. A la télévision, Cyril Lignac a commencé comme juré des premières saisons de Top Chef, toujours sur M6. Depuis 2012, il oeuvre comme membre du jury du Meilleur Pâtissier, aux côtés de Mercotte, et sa popularité auprès des téléspectateurs n'est plus à prouver.

Tous en cuisine avec Cyril Lignac est une émission de télévision culinaire diffusée sur M6 du lundi au vendredi à 18h45. Pour suivre les recettes du chef, il suffit de mettre la sixième chaîne et découvrir ce programme d'une heure environ. Les recettes et émissions passées sont disponibles en replay streaming sur le site 6play. Il suffit de se connecter au site pour retrouver l'ensemble des préparations des semaines passées.

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac invite plusieurs personnalités dans son émission. Mais en plus des stars, de Cyril Lignac et de l'animateur Jérôme Anthony, chaque soir, une famille participe à l'émission et prépare les recettes depuis chez elle. Pour participer à l'émission M6 et cuisiner aux côtés de Cyril Lignac, rien de plus simple : il suffit de postuler à l'annonce de casting mise en ligne par la chaîne en cliquant sur le lien. L'annonce expirera le 21 mai 2020.

Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac - au programme TV du lundi au vendredi à 18h45 sur M6