TOUS EN CUISINE 2021. Hot dog aux saucisses de Toulouse sauce cocktail et croustade de pommes sont au menu de Tous en cuisine le 26 août 2021. La liste complète des ingrédients pour les recettes de la semaine.

[Mis à jour le 26 août 2021 à 9h25] La semaine de reprise de Tous en cuisine touche bientôt à sa fin. L'émission a signé son retour sur M6 le 23 août 2021, à 18h40 du lundi au vendredi. Comme c'était le cas auparavant, Cyril Lignac propose aux amateurs de cuisine de réaliser en même temps que lui des recettes simples et accessibles. Petite nouveauté cette année, le chef ne cuisine plus de chez lui mais du haut du bâtiment du BHV à Paris, tandis que Jérôme Anthony sillonne la France à la rencontre des familles de téléspectateurs.

Ce jeudi 26 août 2021, les fidèles de Tous en cuisine pourront toutefois continuer à cuisiner avec Cyril Lignac un hot dog aux saucisses de Toulouse sauce cocktail et une croustade de pommes. Le lendemain, vendredi 27 août 2021, les téléspectateurs de Tous en cuisine pourront s'essayer à la préparation d'une soupe thaïlandaise façon Cyril Lignac et fraises et de figues chantilly meringue. Ci-dessous, retrouvez les ingrédients nécessaires aux préparations de Tous en cuisine pour ce soir et pour le reste de la semaine. Notez que les quantités indiquées sont pour 4 personnes.

Hot dog aux saucisses de Toulouse sauce cocktail (jeudi 26 août 2021) :

2 saucisses de Toulouse

saucisses de Toulouse 1 brioche beurrée de 500g

1/4 de chou blanc émincé

1 sucrine émincée

1/2 pomme verte coupée en bâtonnets

1 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à soupe de fromage blanc

1 cuil. à café de vinaigre balsamique blanc

1/2 cuil. à café de moutarde à l'ancienne

Huile d'olive

Sel fin et poivre du moulin

3 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à soupe de ketchup

Croustade de pommes (jeudi 26 août 2021) :

3 pommes épluchées à cuire

5cl d'Armagnac

12 feuilles de pâte filo

50g de beurre fondu + 10g

50g de sucre en poudre + 10g

Soupe thaïlandaise façon Cyril Lignac (vendredi 27 août 2021) :

2 litres de bouillon de poulet maison

3 bâtons de citronnelle

3 feuilles de lime ou combawa (séchées)

2 piments frais

1 morceau de gingembre de 5 cm

2 choux Pak Choï

10 petits maïs coupés en morceaux

4 tomates lavées et coupées en cubes

1 cuil. à soupe de pâte de piment rouge

8 cuil. à soupe de sauce nuoc-mâm

1 cuil. à café de coriandre en poudre

1 cuil. à café d'ail râpé

2 jus de citron vert

12 crevettes type gambas crues

1/2 botte de ciboulette thaï ciselée

Quelques feuilles de coriandre

Sel fin et poivre du moulin

Fraises et figues, chantilly meringue (eton mess)

250 g de fraises lavées

8 figues entières lavées et épluchées

20 g de sucre glace vanillé ou sucre vanillé

2 grosses meringues achetées ou 4 à 6 petites meringues

20 cl de crème liquide entière 35% de MG

5 cl de purée ou coulis de fruits rouges maison

Chaque semaine durant la diffusion de l'émission, Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac propose de nouvelles recettes à réaliser en même temps que le chef et l'animateur Jérôme Anthony. Afin de suivre les consignes de préparation en direct, CuisineAZ et M6 mettent en ligne la liste des ingrédients nécessaires aux préparations de la semaine. Généralement, elle est disponible sur le site de cuisine mais également sur les réseaux sociaux de M6 et ceux de Cyril Lignac le samedi qui précède la diffusion de l'émission. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des ingrédients nécessaires dans Tous en cuisine pour la semaine du 23 au 27 août 2021.

Retrouvez la liste des ingrédients de la semaine !

#TousEnCuisine avec @cyril_lignac, du lundi au vendredi à 18.40 pic.twitter.com/pwjIHIAx7X — M6 (@M6) August 20, 2021

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac propose de nombreuses recettes sur M6. Pour retrouver toutes les préparations du chef, rien de plus simple ! Il suffit de se connecter sur le site de streaming 6play, qui propose l'émission en replay et toutes celles déjà diffusées. Le compte Instagram de la chaîne, @m6officiel, et le site CuisineAZ publient également les étapes écrites de chaque nouvelle recette sur son compte. Les livres de recettes Fait maison de Cyril Lignac compilent également des préparations du chef vues dans l'émission. De nouveaux tomes sont sortis depuis.

En savoir plus

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac est une émission culinaire de M6 diffusée par intermittence. Du lundi au vendredi, Cyril Lignac et Jérôme Anthony réalisent en direct des recettes que les téléspectateurs peuvent préparer au même moment grâce à des ingrédients mis en ligne à l'avance sur les réseaux sociaux. L'objectif principal était d'aider les Français à s'occuper et à déguster de bons plats pendant le premier confinement. Le succès de l'émission est tel qu'elle a repris plusieurs fois au cours de l'année 2020, par intermittence cette fois avec des pauses de plusieurs mois entre chaque salve d'épisodes. Tous en cuisine est de retour sur M6 à partir du 23 août 2021.

Tous en cuisine est diffusé par salves depuis le premier confinement, en mars 2021. Après plusieurs mois de pause, l'émission est de retour sur M6 dès le 23 août 2021 à partir de 18h40. Dans une interview donnée à TV Mag, Cyril Lignac a détaillé les avantages, mais également les contraintes du programme : "Je suis un bosseur et je vis de ma passion. Le public, le succès, l'engouement étaient là, donc j'ai eu envie de reprendre cette émission". Toutefois, si le chef a pu s'organiser pour ce retour à la télévision, il le précise très clairement : "je ne peux pas tenir toute l'année avec une émission quotidienne en direct, alors on va faire des salves".

Depuis le 11 juin 2020, un livre de recettes est sorti en librairie. Cet ouvrage, intitulé Fait maison n°1, compile toutes les préparations diffusées dans Tous en cuisine et concoctées par Cyril Lignac durant le confinement et le début du déconfinement. Il est possible de se le procurer dans les librairies au prix de 12,90 €. Vous pouvez le commander directement en cliquant ci-dessous. Fait maison n°2 est actuellement est disponible pour le même prix en ligne et en librairies depuis le 3 septembre 2020. De nouveaux tomes sont sortis depuis.

Fait maison - numéro 1 Par Cyril Lignac 12,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Fait Maison - numéro 2 par Cyril Lignac 12,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Fait Maison - numéro 3 par Cyril Lignac 12,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Fait maison Tome 4 : 45 recettes du quotidien rapides & faciles Cdiscount 12,90 € Voir

Fnac 12,90 € Voir

Tous en cuisine brille sur M6 grâce à son concept, mais également grâce à la personnalité de Cyril Lignac. Très apprécié des téléspectateurs, c'est un chef reconnu à la fois dans le monde de la cuisine mais aussi à la télévision. Cyril Lignac possède plusieurs établissements culinaires : Le Chardenoux, Aux Prés et Le Bar des Prés, à Paris, mais aussi les boutiques La pâtisserie Cyril Lignac et La Chocolaterie Cyril Lignac, également dans la capitale. Le chef brille également sur M6 depuis plusieurs années, ayant commencé comme juré des premières saisons de Top Chef. Depuis 2012, il œuvre comme membre du jury du Meilleur Pâtissier, aux côtés de Mercotte, et sa popularité auprès des téléspectateurs n'est plus à prouver.

Tous en cuisine avec Cyril Lignac était diffusée du lundi au vendredi à 18h45 sur M6 du 24 mars au 12 juin 2020. L'émission reprend le 24 août 2020 pour une diffusion quotidienne à 18h40 jusqu'au 9 octobre 2020 et du 21 décembre 2020 au 15 janvier 2021, toujours sur la sixième chaîne, avant un retour depuis le 23 août 2021. Les recettes et émissions passées ont été rendues disponibles en replay streaming sur le site 6play. Il suffit de se connecter au site pour les retrouver.

