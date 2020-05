Vacances en Espagne : possible cet été ? Frontières, mesures, plages, ce que l'on sait

L'Espagne a annoncé qu'elle allait rouvrir ses frontières aux touristes dès le mois de juillet. Vous prévoyez de vous rendre à Barcelone, Madrid ou aux Canaries cet été ? Retrouvez le dispositif mis en place dans le pays afin de relancer le tourisme tout en endiguant la propagation du coronavirus.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Conditions

Plages

Avions

Avec plus de 235 000 cas de coronavirus et 27 000 décès depuis le début de la pandémie, l'Espagne fait partie des pays les plus durement touchés par le coronavirus. Après de nombreuses semaines de confinement, le pays se déconfine progressivement. Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre mais le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé la réouverture des frontières aux touristes début juillet. A Madrid et à Barcelone, les terrasses des bars et restaurants rouvrent petit à petit et il est désormais possible de se réunir à 10 personnes maximum. Les habitants des deux villes les plus touchées par la pandémie sont parmi les derniers d'Espagne à avoir entamé lundi un déconfinement par phases qui doit s'étaler jusqu'à fin juin-début juillet. En effet, plus de la moitié du pays est déjà passé dans la deuxième phase depuis lundi, il est possible de se baigner, bronzer ou se promener sur les plages dans ces zones, avec des règles fixées par chaque conseil municipal. Si vous prévoyez des vacances en Espagne cet été, il faut savoir que les mesures ne sont pas les mêmes partout dans le pays et que vos vacances seront soumises à des règles plus ou moins strictes de distanciation sociale.

Destination préférée des Français pour les vacances, l'Espagne a annoncé qu'elle rouvrira ses frontières aux touristes cet été. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, a ainsi affirmé à ce sujet : "Je vous annonce qu'à partir du mois de juillet, l'entrée de touristes étrangers en Espagne reprendra en toute sécurité. Les touristes étrangers peuvent donc planifier dès maintenant leurs vacances dans notre pays. Nous garantirons que les touristes ne courent aucun risque et qu'ils n'apportent pas non plus de risques à notre pays". A partir du 22 juin, le gouvernement de Madrid mettra en place des "corridors de sécurité " pour relier les régions d'Espagne qui sont passées à la phase 3 du déconfinement à certaines villes européennes.

Bonne nouvelle, la quarantaine imposée aux touristes étrangers arrivant en Espagne sera levée le 1er juillet 2020. Pour le moment, le gouvernement espagnol impose une quarantaine de 14 jours à toutes les personnes espagnoles ou étrangères entrant en Espagne afin d'éviter l'importation de nouveaux cas de coronavirus durant le déconfinement progressif du pays.

Si l'Espagne a bien annoncé qu'elle rouvrira ses frontières aux touristes étrangers dès le mois de juillet, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale seront à respecter durant vos vacances d'été. Pour le moment, le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun ainsi que dans les lieux publics où il n'est pas possible de garder une distance de sécurité de 2 mètres. De plus, toute l'Espagne n'est pas logée à la même enseigne concernant le plan du gouvernement dit de "désescalade". Ce lundi 25 mai, de nombreuses provinces sont entrées en phase 2, l'équivalent précise quotidien La Vanguardia "de 47 % de la population, soit 22 millions d'habitants". La fréquentation des bars et restaurants est ainsi limitée à 40% de la capacité maximale de l'établissement. Il faudra obligatoirement prendre place sur une table, suffisamment distancée des autres, la consommation au comptoir étant interdite.

Les plages des îles Baléares et Canaries, de l'Atlantique et d'une grande partie de l'Andalousie ont rouvert à la baignade, toujours avec de strictes mesures de sécurité. Le ministère de la Santé recommande de limiter l'affluence sur les plages, d'y délimiter des espaces pour chaque groupe et d'espacer les parasols de 4 mètres. La liste des plages ouvertes en Espagne et les mesures de sécurité et de distanciation sociale devraient évoluer en juin jusqu'à la réouverture des frontières aux touristes étrangers début juillet.

Un arrêté ministériel publié fin mai a autorisé la réouverture de huit aéroports espagnols : Séville, Minorque, Ibiza, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante-Elche et Valence. Ils viennent s'ajouter aux aéroports espagnols déjà en service : Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol et Palma de Mallorca. Si Air France attend l'allocation d'Emmanuel Macron le 2 juin prochain pour donner plus de précisions sur son programme de vols pour l'été et la reprise de ses liaisons en Europe, la compagnie aérienne EasyJet a annoncé dans un communiqué qu'elle reprendra ses vols à compter du 15 juin, notamment vers Barcelone. Les billets d'avion sont d'ores et déjà en vente sur le site de la low cost britannique. Chez Ryanair, on trouve également des vols pour Madrid, Séville ou encore Valence dès le mois de juillet.