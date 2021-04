Vacances en Italie : test PCR, isolement, lieux ouverts, on fait le point

Les voyageurs souhaitant se rendre en Italie devront effectuer un test PCR avant leur départ, se mettre en quarantaine pendant cinq jours, puis effectuer un nouveau test à l'issue de cette période. On fait le point sur la situation et les nouvelles mesures..

[Mis à jour le 16 avril 2021 à 16h45] Pour faire face à la recrudescence de l'épidémie, l'Italie donne un nouveau tour de vis. Le pays a ainsi décidé de prolonger les restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dont la fermeture de restaurants, commerces et musées jusqu'au 30 avril, selon un décret signé par le Premier ministre Mario Draghi.

Le nouveau décret rend obligatoire la vaccination pour les personnels de santé, mais garde ouvertes les écoles primaires, et prévoit que des mesures d'assouplissement pourront être décidées avant la fin du mois d'avril en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Toutes les régions d'Italie resteront, du 7 au 30 avril, soit classées " rouge ", soit " orange ", alors que seul le classement " jaune " permettait l'ouverture des restaurants jusqu'à 18h et une plus grande mobilité. Test PCR, quatorzaine, couvre-feu, lieux ouverts, on fait le point sur la situation en Italie face à l'épidémie de Covid-19.

Figurant parmi les destinations préférées des Français en Europe, l'Italie a rouvert ses frontières aux citoyens européens l'été dernier. Toutefois, les établissement scolaires, restaurants, bars et musées viennent de fermer leurs portes suite à la mise en place d'un nouveau confinement dans plusieurs régions italiennes.

Les régions enregistrant plus de 250 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants passent automatiquement en "zone rouge" et doivent appliquer de nouvelles restrictions : fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, ainsi que des bars et des restaurants sauf pour la vente à emporter. Les déplacements sont limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé. Les grandes régions du nord (Lombardie, Piémont, Vénétie, Emilie-Romagne), ainsi que le Latium (la région de Rome) et les Pouilles (le talon de la Botte au sud), rejoignent ainsi les régions méridionales de la Campanie (Naples), la Basilicate et le Molise en rouge. Les autres régions de la péninsule sont en "zone orange" : les établissements scolaires restent ouverts et les déplacements sont autorisés uniquement dans sa commune, mais les restaurants et bars sont fermés sauf pour la vente à emporter ou les livraisons

Jusqu'au 30 avril, les voyageurs entrant en Italie en provenance de France doivent présenter le résultat négatif d'un test moléculaire (PCR) ou antigénique réalisé moins de 48h avant le voyage, se signaler dès l'arrivée à l'autorité sanitaire régionale et se soumettre à un isolement de 5 jours même si le premier test est négatif, à l'adresse indiquée aux autorités sanitaires (adresse privée ou hôtel) et refaire un test à la fin de l'isolement.

L'Italie maintient l'obligation de porter un masque en permanence : dans les lieux fermés accessibles au public, mais aussi dans les lieux fermés autres que les domiciles privés, et à l'extérieur.

Les trois quarts du pays sont une nouvelle fois confinés depuis la mi-mars, ce qui rend difficile la perspective de réouverture des bars, restaurants, commerces non essentiels et lieux culturels en Italie. Les restrictions sont pour le moment prolongées jusqu'au 30 avril.

Les bords de mer italiens sont accessibles. Sur les plages privées, majoritaires sur la péninsule, une distance de 3 à 10 mètres doit être respectée entre transats et parasols selon les régions.

Les grands aéroports italiens ont rouvert leurs portes aux voyageurs. À Rome, l'aéroport de Fiumicino accueille quotidiennement une vingtaine de vols. Le second aéroport de la capitale, Ciampino a repris du service avec notamment Ryanair et EasyJet. Si vous souhaitez vous rendre dans les îles italiennes, sachez que la Sicile et que la Sardaigne accepte les vols internationaux