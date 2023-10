Ces 10 villes sont les plus accueillantes d'Europe pour les touristes, la première est à moins de deux heures de Paris

Des milliers de touristes ont pu donner leurs avis sur les villes européennes.

Quelle est la ville la plus accueillante d'Europe pour les touristes ? Elles ne sont pas françaises en tout cas puisqu'aucune d'entre elles n'a séduit le coeur des voyageurs interrogés par le magazine Conde Nast Traveler, dans le cadre de ses Readers Choice Awards de l'édition 2023. Ils étaient pourtant plus de 500 000 à être appelés à voter pour les récompenses annuelles de ce prestigieux magazine américain qui bénéficie aussi d'une version anglaise.

Cette année, c'est Sienne, la magnifique ville italienne située en Toscane, qui a décroché la première place du prestigieux classement. Avec un score de satisfaction générale éblouissant de 98,33%, Sienne frôle la perfection et s'impose comme la ville la plus accueillante d'Europe.

Les voyageurs ayant participé à ce sondage ont unanimement salué l'accueil chaleureux des habitants de Sienne. Mais au-delà de l'hospitalité, c'est le dynamisme de la ville qui a conquis les cœurs. Les lecteurs ont mis en lumière les cafés culturels animés, la majestueuse Piazza del Campo, les rues gothiques où l'on peut explorer les boutiques d'artisans, ainsi que les restaurants familiaux où l'on peut rencontrer "la véritable âme de Sienne". Le centre historique de la ville joue aussi sans doute sur cette impression globale puisque l'UNESCO l'a reconnu comme un site de "valeur exceptionnelle".

Parmi les sites à ne pas manquer, la célèbre Piazza del Campo, où chaque été se déroule le Palio, une course de chevaux sans selle, arrive naturellement en tête mais c'est en se promenant dans les ruelles gothiques, en explorant les boutiques d'artisans et en savourant la cuisine authentique des restaurants de Sienne que l'on découvre l'âme véritable de la ville selon des lecteurs conquis.

Si Sienne arrive en tête, des destinations sont elles bien présentes dans le top 10 puisque l'Irlande et l'Espagne placent chacune deux villes dans le top 10. Cork se démarque à la 2e place avec un score de 97/100, les touristes ayant visiblement été séduits par sa vie animée, ses nombreux cafés et son offre de restauration et marchés. Elle devance la capitale irlandaise Dublin avec 95,37/100, placée grâce à ses musées et son animation nocturne.

Voici le reste du top 10 selon l'édition 2023 du Readers Choice Awards :