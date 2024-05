Cette plage est superbe mais il faut désormais payer pour y accéder, les prix pour cet été sont connus

Cette île paradisiaque de la Méditerranée prend des mesures pour protéger ses plages les plus prisées. Voici les conditions d'accès et les tarifs pour profiter d'une baignade cet été.

Cette année encore, la Méditerranée s'apprête à attirer des millions de touristes venus du monde entier et notamment beaucoup d'Européens toujours charmés par son soleil, ses eaux turquoise et ses plages de sable fin. Parmi les destinations les plus prisées, la Sardaigne se distingue depuis plusieurs années. La petite île italienne offre des paysages à couper le souffle et de belles criques préservées. Hélas, cette popularité a un prix : le surtourisme menace l'équilibre fragile de ces écosystèmes uniques et la fréquentation en hausse ces dernières années commence à se faire ressentir sur l'île, saturée de touristes l'été.

Face à l'afflux croissant de visiteurs, les autorités sardes ont décidé de prendre des mesures pour protéger leurs plages les plus emblématiques. Depuis 2021, l'accès à certains sites est limité en nombre de personnes par jour, et des tarifs ont été instaurés pour le parking et l'entrée sur la plage. 2024 ne fera pas exception puisque l'accès à certaines plages sera encore réglementé de manière précise cet été.

Parmi les joyaux concernés par ces règles, on trouve la superbe plage de Punta Molentis, située dans la région de Villasimius, au sud-est de l'île. Connue pour son eau translucide aux reflets bleutés et son sable fin, cette plage offre un spectacle digne des plus beaux lagons des mers du Sud. Les amateurs de snorkeling y trouveront notamment leur bonheur, puisque Punta Molentis se trouve au cœur d'une aire marine protégée. Les touristes y sont donc nombreux à vouloir observer les poissons et la faune marine.

Mais pour préserver ce petit paradis, il faudra désormais s'organiser et mettre la main au portefeuille ! Une fois encore cet été, Punta Molentis ne pourra accueillir que 600 personnes par jour, dont 200 places de stationnement. Les tarifs varient selon le moyen de transport : 10 euros pour une voiture, 5 euros pour une moto et 15 euros pour un camping-car. À cela s'ajoute un ticket d'entrée compris entre 1 et 3 euros par personne en fonction de la période. Les visiteurs qui débarquent sur l'île par bateau pourraient aussi avoir un temps limité sur place.

Pour réserver sa place, mieux vaut s'inscrire sur le site du Pass Villasimius et suivre une procédure en ligne. Les réservations sont possibles jusqu'à minuit la veille de la date souhaitée, mais attention : passé ce délai, il ne sera plus possible d'annuler ou de modifier sa réservation. Les places étant limitées, mieux vaut s'y prendre à l'avance car y venir à l'improviste sera souvent synonyme de demi-tour et de baignade annulée. A l'entrée, des gardes contrôlent en effet la fréquentation et peuvent interdire l'accès une fois la jauge atteinte.

D'autres plages sardes emblématiques sont concernées par ces mesures, comme La Pelosa au nord (500 visiteurs à la fois) ou celles de San Teodoro (jauge fixée à un peu plus de 4 700 personnes réparties entre les deux plages les plus prisées). Là aussi, mieux éserver son ticket en ligne, au prix de deux euros.