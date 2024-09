Ce canyon aux eaux turquoise est l'un des plus beaux du monde. A 3 heures de Paris, il est encore peu connu des touristes

Encore méconnu du grand public, ce canyon offre des paysages à couper le souffle. Avec ses eaux turquoise, ses chutes et rapides impressionnants, il est le paradis des amateurs de rafting et canoë mais aussi des randonneurs.

Niché au cœur des montagnes, ce trésor naturel est encore peu connu des touristes : le canyon de Tara. Pourtant, ce joyau naturel mérite amplement le détour. Situé à seulement 3 heures de vol de Paris, il offre des panoramas spectaculaires qui rivalisent avec les plus beaux sites du monde.

Le canyon de Tara est tout simplement le plus profond d'Europe. Ses falaises vertigineuses atteignent par endroits 1300 mètres de hauteur, surplombant une rivière aux eaux cristallines et turquoises qui serpente sur 150 kilomètres. La beauté sauvage des lieux coupe le souffle. Forêts de pins à perte de vue, cascades dévalant des montagnes pour se jeter dans la rivière, l'endroit semble sorti d'un autre monde.

Pour les plus aventureux, le meilleur moyen de découvrir les gorges de la Tara est sans conteste d'y plonger ! Les paysages défilent, majestueux et préservés. Que ce soit en rafting ou en canoë, descendre ce cours d'eau est une expérience unique, avec son lot de sensations fortes lorsqu'il faut pagayer entre les rochers et franchir rapides et chutes d'eau. Mieux vaut d'ailleurs se renseigner en amont et faire appel à un guide local. On peut aussi survoler le canyon, suspendu à une tyrolienne à plus de 150 mètres du sol. Une traversée époustouflante, même pour les plus courageux qui n'échappent pas au vertige face à l'immensité des gorges sous leurs pieds.

La Tara n'est pas qu'un terrain de jeu pour les amateurs de sports extrêmes. Elle est aussi la plus grande réserve d'eau potable d'Europe. Ses eaux pures et préservées sont une ressource précieuse, que certains voudraient exploiter en construisant un barrage hydroélectrique. Le projet est contesté, les défenseurs de l'environnement luttent contre ce projet qui mettrait en péril la beauté des lieux et le tourisme qui se développe.

Car le canyon de Tara, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire de plus en plus de visiteurs, séduits par ses paysages intacts et ses activités outdoor. S'il était presque inconnu il y a 10 ans, les embarcations de toutes nationalités se multiplient aujourd'hui sur la rivière, tout en restant bien loin des foules du Grand Canyon américain ou même de nos célèbres gorges du Verdon. Le canyon de Tara est situé au nord-ouest du Monténégro, à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. L'aéroport le plus proche est celui de Podgorica, la capitale du pays, accessible directement depuis Paris par des vols qui mettent entre 2h30 et 3h. On peut aussi atterrir à Dubrovnik en Croatie et rejoindre le canyon en 3h de voiture.