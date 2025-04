"Une perle cachée" : cette ville d'Espagne est bien moins chère que Barcelone ou Madrid, les touristes sont encore peu nombreux

Elle pourrait bien faire de l'ombre à Madrid et Barcelone. Avec ses trésors architecturaux, ses prix doux et son ambiance authentique, elle a tout pour devenir la nouvelle coqueluche des voyageurs avisés.

Envie d'échapper aux hordes de touristes et aux tarifs prohibitifs des destinations phares d'Espagne ? Et si vous osiez l'aventure dans une ville encore confidentielle mais regorgeant de charme ? Lovée dans le sud-est du pays, cette perle cachée cumule pourtant de nombreux atouts pour s'imposer comme une belle alternative pour des vacances ensoleillées.

Véritable concentré des charmes de l'Espagne, elle regorge de trésors à découvrir. La cathédrale Santa María, joyau baroque et renaissance, domine le centre historique avec sa tour de 90 mètres. Non loin, le Real Casino, somptueux édifice du début du XXe siècle, dévoile une décoration intérieure étonnante. Les rues piétonnes comprennent des boutiques artisanales et débouchent sur des placettes ombragées, comme la Plaza de las Flores et son marché coloré. La gastronomie locale est d'ailleurs à découvrir impérativement, avec ses tapas créatives, sa délicieuse charcuterie ibérique et ses fruits et légumes gorgés de soleil.

Bienvenue à Murcie, capitale de la région éponyme et 7e ville d'Espagne ! Bien moins connue que Madrid, Barcelone, Séville ou Valence, elle n'a pourtant rien à leur envier. Avec son patrimoine historique et culturel, elle séduit aussi par son atmosphère paisible, son doux climat et ses tarifs très doux.

Une TikTokeuse britannique JadeinSpain en a fait la publicité récemment et prévenu ses compatriotes : "Arrêtez de voyager à Malaga ou à Barcelone. Murcie est bien meilleure. J'ai quitté le Royaume-Uni pour m'installer à Murcie. Je suis amoureuse de cette ville", assure-t-elle, la jugeant comme une "perle cachée" de l'Espagne.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec un coût de la vie inférieur de 30% à Madrid selon le comparateur Numbeo, Murcie est l'une des grandes villes les moins chères d'Espagne. Comptez en moyenne 5 euros pour une généreuse assiette de tapas, 40 euros pour une nuit en hôtel 3 étoiles et 1,50 euro pour un trajet en bus. Des tarifs imbattables qui attirent un nombre croissant de visiteurs, notamment des étudiants et des familles.

Alors, prêts à tenter l'aventure murcienne ? La ville est facilement accessible avec l'aéroport international de Corvera, qui propose de nombreux vols directs depuis les principales capitales européennes. Une liaison doit ouvrir cet été depuis Marseille. Vous pouvez aussi atterrir à Alicante et rejoindre Murcie en moins d'une heure de voiture ou de train. Nul doute que cette pépite méconnue a tout pour devenir votre nouveau coup de cœur espagnol !