Un demi-million de dollars caché dans les Caraïbes : la plus grande chasse au trésor de l'histoire est lancée

Prêt à déterrer un trésor de 500 000 dollars ? Cette quête mondiale inspirée de l'univers des pirates propose de localiser un coffre enfoui dans les Caraïbes.

L'âge d'or de la piraterie n'a jamais semblé aussi proche de nous : un trésor d'un demi-million de dollars vient d'être dissimulé quelque part sous le sable des Caraïbes. Non, ce n'est pas un coup de pub éphémère, mais bel et bien un défi planétaire qui vient d’être lancé depuis Paris. La course est officiellement ouverte, et le butin est bien réel.

Le concept est redoutable : un message crypté dans une bouteille, une carte et 15 énigmes complexes à résoudre. Pas besoin de pelle ni de boussole dans un premier temps, puisque tout se joue à distance. Les participants doivent décortiquer des archives et des lettres pour localiser l’emplacement exact d'un coffre enfoui pour de vrai. "Le gagnant remporte le voyage aux Caraïbes pour déterrer le coffre dès qu'on a validé sa solution", nous assure Étienne Picand, le cerveau du jeu. En clair : le premier qui parvient au bout de la quête s'envole tous frais payés pour les Tropiques afin de déterrer le pactole de 500 000 dollars !

Ce projet fou, baptisé "Gold & Crystal – Le Trésor Perdu d'Edward Kenway" est le fruit d'une alliance inédite entre le géant Ubisoft et la startup française Unsolved Hunts, spécialiste des chasses au trésor grandeur nature. Directement inspirée de l'univers d'Assassin's Creed Black Flag (dont la sortie est prévue pour le 9 juillet), cette quête mondiale ne demande pourtant aucune connaissance du jeu vidéo. Avec un ticket d'entrée à partir de 34,99 euros, n'importe qui peut tenter sa chance.

Le trésor de "Gold & Crystal – Le Trésor Perdu d’Edward Kenway" est enfoui dans les Caraïbes. © Unsolved Hunts

Le butin ? Un coffre artisanal, réplique fidèle de celui du jeu refait à la main par l'artisan jurassien Guillaume Alibert, qui contient des pièces d’or pur frappées par la Maison Vera Valor et un crâne de cristal sculpté par l'artiste parisien Hervé Obligi, serti d’une opale de feu sourcée par le gemmologue Laurent Massi.

Le choix de la France pour le lancement mondial tombe sous le sens. La France est le 1er marché européen du jeu de société. Et entre l'héritage de la Chouette d'Or (une quête de 31 ans qui a mobilisé 200 000 personnes) et nos 2 558 salles d'escape games, l'Hexagone est un réservoir inépuisable de chercheurs acharnés.

Le coffret de la chasse au trésor "Gold & Crystal – Le Trésor Perdu d’Edward Kenway". © Unsolved Hunts

Au-delà de l'aspect ludique, c'est un véritable défi technologique qui s'engage face à la montée en puissance des intelligences artificielles. "La chasse doit tenir en haleine des milliers de participants sur une durée estimée entre 2 et 5 ans. Notre vrai défi a été d'anticiper l'évolution des IA à cette échéance pour que les énigmes résistent encore davantage aux machines. Heureusement, à ce jour, aucune IA n'a été entraînée à jouer les Indiana Jones !" confie le cofondateur d'Unsolved Hunts.

Top départ le 9 novembre 2026. D'ici là, les paris sont ouverts : le coffre sera-t-il découvert par un fin limier français ou par un aventurier du bout du monde ? Motivés pour décrocher l'or des Caraïbes ? Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel.