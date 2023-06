Des experts ont fait la liste des plus belles montagnes du monde, la France peut se révolter

Plusieurs sites et blogs spécialisés dans le voyage ont réalisé leur top des plus belles montagnes du monde. Surprise, la France et ses nombreuses montagnes n'est pas présente. Voici qui la devance...

Quelles sont les montagnes les plus belles du monde selon les experts ? Une liste publiée par des spécialistes en la matière, plusieurs sites et blogs de voyage, dévoile les sommets les plus impressionnants et majestueux de notre planète. Cependant, cette liste risque de susciter un certain mécontentement parmi les Français, car aucun des massifs montagneux de l'Hexagone ne figure parmi les cinq premières places !

Voici les 5 sommets de montagnes qui font rêver le monde entier, mais qui pourraient bien remettre en question la réputation des massifs français. Ecrins, Vercors, Massif du Mont-Blanc évidemment... Les Alpes françaises offrent pourtant de jolis panoramas mais ils ont été complètement snobés par ces experts du monde du voyage. Voyons pourquoi en remontant le top 5.