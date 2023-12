La destination rêvée de 2024 est déjà connue selon des experts du voyage et elle n'est pas chère

Les experts du voyage ont déjà cerné la destination vedette de l'année 2024.

Les fêtes de fin d'année approchent et de nombreux voyageurs cherchent déjà l'inspiration pour leurs vacances de 2024. Si les agences de voyage et les recherches Google restent des moyens classiques pour trouver des destinations de vacances à son goût, les réseaux sociaux qui misent beaucoup sur la vidéo et l'image comme TikTok et Instagram s'imposent comme les nouvelles références pour choisir sa prochaine destination.

Des experts en données de SALT Agency ont mené des recherches poussées pour prévoir les tendances de voyage pour l'année à venir. Leurs analyses suggèrent une augmentation significative des recherches pour certains pays, indiquant ainsi les destinations les plus prisées pour 2024. Selon ces projections, la Tunisie, le Mexique et le Maroc connaîtraient les plus fortes augmentations de volume de recherche. Cela indique clairement que ces destinations sont en train de gagner en popularité, bien qu'elles ne soient pas encore saturées de touristes.

En particulier, la Tunisie se distingue comme la destination de voyage la plus populaire pour 2024. Les analyses data de ces experts prévoient une augmentation de 41,36 % du volume moyen de recherche mensuel pour ce pays au cours de la prochaine année. La Tunisie, connue pour être une destination de vacances relativement abordable, offre certains des meilleurs complexes touristiques d'Afrique du Nord.

La Tunisie séduit par son mélange unique de culture riche, d'histoire ancienne et de plages magnifiques comme à Sidi Bou Saïd, Djerba ou sur les fameuses îles de Kerkennah. La plage de Kélibia a également été maintes fois primée dans les classements des plus belles plages du monde. La Tunisie offre aussi et surtout une expérience de voyage diversifiée, allant des explorations des ruines romaines comme sur le site antique de Carthage aux journées de détente sur des plages de sable fin. Sa cuisine locale, mélange de saveurs méditerranéennes et africaines, promet également une belle aventure culinaire pour les gourmets.

Selon les experts du voyage, la Tunisie se profile donc comme une destination incontournable pour 2024, attirant les voyageurs en quête de nouvelles expériences sans se ruiner. Le pays correspond aussi aux dernières tendances du monde du voyage, où la recherche d'authenticité, de culture, et de sites naturels uniques, le tout des prix abordables devient de plus en plus importante pour les voyageurs.