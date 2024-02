Cette station a été élue meilleur domaine skiable des Alpes, la vue y est sublime

Cette station se distingue encore par son large domaine skiable et par son panorama unique.

Que vous soyez à la recherche de pistes exigeantes, de paysages à couper le souffle, ou simplement d'une évasion tranquille dans un village alpin pittoresque, une station de ski des Alpes offre une expérience incomparable. C'est la promesse d'un séjour inoubliable au cœur de l'un des plus beaux panoramas du monde, offrant le meilleur des paysages alpins. Et cela commence à se savoir puisque son domaine skiable a été élu en 2024 "meilleur domaine skiable des Alpes" dans le cadre de récompenses organisées tous les deux ans.

La station l'avait déjà emportée en 2014, 2016 et 2020, le prix reposant sur une étudemenée pendant la saison d'hiver 2022/23, a interrogé 50 000 passionnés de sports d'hiver dans 54 domaines skiables de premier plan, évaluant 14 critères clés de satisfaction. Le vainqueur a brillé dans des catégories telles que la taille du domaine skiable, le confort des transports, la qualité des pistes, l'enneigement garanti, la sécurité sur les pistes, ainsi que l'offre gastronomique, tant au village que dans le domaine skiable. Ces atouts lui ont permis d'atteindre la note la plus élevée en termes de satisfaction générale parmi les 54 meilleurs domaines skiables.

Ce domaine skiable, c'est le Matterhorn Ski Paradise, en Suisse. Il est associé à la station de Zermatt. Le domaine skiable international de Zermatt propose jusqu'à 360 km de pistes, offrant une vue imprenable sur le Cervin, l'un des sommets les plus emblématiques et photographiés du monde. La forme du sommet a même donné son inspiration à une célèbre marque de chocolats suisses, le fameux Toblerone !

Mais Zermatt n'est pas seulement un paradis pour les skieurs; c'est aussi un village magnifique, dont l'architecture remonte au 13ème siècle, et qui se distingue par son caractère piétonnier. Entouré de 38 sommets atteignant jusqu'à 4 000 mètres d'altitude, le village offre un cadre spectaculaire et photogénique.

Le glacier du Cervin, avec sa vue s'étendant sur trois pays, permet aux skieurs de profiter des pistes du versant ensoleillé de Cervinia. Le retour au village de Zermatt est une expérience en soi, proposant l'une des pistes les plus longues d'Europe avec un dénivelé de 2 263 mètres depuis le Matterhorn Glacier Paradise jusqu'à Zermatt.

Une particularité charmante de Zermatt est son accessibilité exclusive par train, ajoutant une touche d'aventure et d'authenticité au voyage. Cette caractéristique unique contribue à préserver le calme et la pureté de l'air du village, tout en offrant une expérience de voyage mémorable dès l'arrivée. Seul bémol, le prix puisque Zermatt figure parmi les stations de ski les plus chères des Alpes, tant pour le forfait que pour l'hébergement ou la restauration sur place. La vue sur le Cervin a un coût...