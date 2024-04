Cette ville de bord de mer est la meilleure destination 2024 en Europe, le soleil y brille 300 jours par an

C'est la destination idéale en Europe cette année pour un week-end dépaysant et des vacances ensoleillées.

Vous êtes en quête de soleil, d'une virée au printemps ou pour l'été ? Une ville se détache cette année en offrant le meilleur de la Méditerranée et un soleil garanti 300 jours par an. Elle vient d'être couronnée meilleure destination européenne de l'année par le site spécialisé European Best Destinations.

Grâce à son climat méditerranéen ensoleillé et chaud tout au long de l'année, ses paysage entre plage et montagnes, et sa riche offre d'activités et de loisirs, elle se révèle être un choix idéal pour tous les types de voyageurs, des familles aux groupes d'amis, en passant par les couples. C'est pour cela qu'elle a été plébiscitée en 2024 après avoir déjà été sur le podium ces dernières années.

Cette ancienne ville de pêcheurs, transformée en station balnéaire tendance dans les années 1960, combine harmonieusement tradition et modernité. La vieille ville charme les visiteurs avec ses ruelles pittoresques bordées de maisons blanches et de balcons fleuris, offrant un aperçu intime de l'Andalousie authentique. La Plaza de los Naranjos, cœur battant de la vieille ville, est l'endroit parfait pour savourer un verre en terrasse, s'imprégner de l'atmosphère locale et profiter de la vue sur des orangers centenaires.

Cette ville, destination phare en 2024, c'est Marbella au sud de l'Andalousie. Elle offre bien sûr de nombreuses plages parmi les plus belles de la Costa del Sol, bordées de luxueux hôtels et s'étendant le long d'un front de mer ombragé de palmiers. Pour un hébergement exclusif au bord de la plage, le Paseo Maritimo est l'endroit idéal, offrant une large sélection d'hôtels spa élégants et de villas privées avec piscine, jardins luxuriants et vues imprenables sur la mer.

Mais Marbella ne se limite pas à ses plages, c'est également une destination de choix pour les amoureux de la nature. La chaîne montagneuse de la Sierra Blanca toute proche offre un refuge au bouquetin espagnol et abrite une flore riche. Les randonneurs peuvent explorer les sommets de La Concha et de Juanar, profitant de vues à couper le souffle sur la ville et le littoral. De plus, avec ses nombreux parcs, jardins et le spectaculaire Paseo Maritimo qui s'étire sur plus de six kilomètres le long de la côte parsemée de plages, Marbella saura aussi séduire les marcheurs et randonneurs.

Davantage envie de virées shopping ou de découvertes gastronomiques ? Le glamour Puerto Banús est le point de départ idéal pour toute aventure shopping, avec ses boutiques de créateurs et les rues pavées du vieux Marbella, où se côtoient des boutiques vintage uniques et des petits commerces offrant des produits locaux de qualité. Marbella possède également trois restaurants étoilés Michelin et une multitude de petits établissements offrant les spécialités espagnoles typiques, de la paella aux tapas andalous.