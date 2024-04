C'est le nouveau repaire secret des stars avant l'été et il est bien moins cher que Saint-Tropez

Ce lac attire de plus en plus de touristes séduits par les eaux cristallines et son excellent rapport qualité-prix.

Le soleil printanier pointe le bout de son nez, l'été approche, et les nuées de touristes vont bientôt déferler vers les lieux les plus cotés de l'Europe : Ibiza, Saint-Tropez, le lac de Côme en font partie. Depuis peu, les VIP et les stars ont trouvé un autre joyau. Il attire aussi bien les milliardaires que les stars du cinéma en quête de tranquillité et de glamour. Ils trouvent sur les rives de ce lac une offre de luxe, mais à des prix bien plus abordables que sur la riviera. Comble du luxe, les touristes y sont surtout bien moins nombreux.

Ce vaste lac d'eau douce est le plus grand d'Euriope centrale. Depuis quelques années, il a gagné son statut de repaire de stars avec l'ouverture de bars hauts de gammes et de restaurants sur ses hauteurs. Des personnalités telles que Jenna Ortega, célèbre pour son rôle dans la série Netflix "Wednesday", ou l'acteur hollywoodien Paul Rudd ont été aperçus savourant les délices locaux au bord du lac, confirmant son statut de havre de paix pour les VIP.

C'est également un petit paradis pour les amateurs d'activités nautiques, offrant une panoplie de sports à pratiquer sur son eau cristalline. Les passionnés de voile, de wakeboard ou de stand-up paddle trouveront leur bonheur dans cet écrin de nature. La région est également célèbre pour son vin, les coteaux environnants abritant des vignobles renommés qui produisent des vins blancs et des pétillants de qualité, faisant du lac un point de rencontre pour les amateurs de vins.

Cet endroit de rêve, c'est le lac Balaton niché dans la région de Transdanubie en Hongrie. Ce lieu de villégiature, ancré dans les souvenirs des Hongrois comme une destination de vacances privilégiée depuis l'époque du régime communiste, a évolué et offre de multiples possibilités. Le village de Szigliget avec sa forteresse médiévale propose une escapade dans le temps, tandis que la presqu'île de Tihany est une invitation à découvrir l'abbaye bénédictine datant de 1055. Les festivals de musique et d'art, notamment le Balaton Sound, attirent chaque été des artistes et des mélomanes du monde entier, transformant la région en scène à ciel ouvert.

L'aspect le plus séduisant du lac Balaton est peut-être sa capacité à offrir une expérience variée selon la rive que vous choisissez. La rive sud, plus touristique, est dotée de complexes hôteliers et d'équipements de loisirs, idéale pour ceux qui recherchent une ambiance de station balnéaire animée. À l'inverse, la rive nord promet un séjour plus tranquille et authentique, parfait pour se détendre et s'immerger davantage dans la culture locale et le cadre pittoresque de la Hongrie rurale.