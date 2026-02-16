Pour 15 euros seulement, ce nouveau train de luxe vous emmène au pied des Pyramides

Moins cher que la croisière, ce train de luxe traverse l'Égypte pour seulement 15 euros.

Pendant longtemps, parcourir l'Égypte en train relevait de l'aventure, entre matériel vieillissant et zéro confort. Le ministère des Transports mise désormais sur un train de fabrication espagnole ultra-moderne, conçu pour rejoindre l'Egypte des Pharaons dans un confort absolu. Plus rapide et bien moins cher qu'une croisière traditionnelle sur le Nil, ce train s'impose comme la nouvelle alternative pour découvrir les trésors de l'Égypte sans se ruiner.

Si la traditionnelle croisière en felouque garde son charme, ses 4 à 5 jours de navigation sur le Nil imposent un budget lourd. Le train Talgo change la donne : il permet de relier Le Caire à Louxor en seulement quelques heures, tout en longeant le fleuve. C'est l'option idéale pour les voyageurs qui préfèrent investir leur budget dans des hôtels de luxe à terre plutôt que dans une cabine. Imaginez contempler le Nil depuis un fauteuil de cuir... Fini le voyage éprouvant, place à la première classe pour rejoindre les Pyramides !

Train traversant la vallée du Nil en Égypte. © Patrick Stoltz - stock.adobe.com

Le train part de la gare principale du Caire (Ramses Station) et dessert Gizeh et ses pyramides avant de filer vers Louxor, le tout en un temps record de 8h40. Les plus aventureux pousseront jusqu'à Assouan, aux portes de la Nubie, en 12 heures au total. Attention toutefois : l'exclusivité a son revers, puisqu'un seul départ quotidien est proposé pour cette liaison de luxe. C'est l'alternative idéale à l'avion pour voir défiler les palmeraies mythiques du Nil, à condition de viser juste sur l'horaire.

Chaque ville desservie offre des trésors : Au Caire, les Pyramides de Gizeh, le Sphinx et le tout nouveau Grand Egyptian Museum vous attendent, à Louxor, vous ne manquerez pas les temples de Karnak et de Louxor, ainsi que la mythique Vallée des Rois. Pour une émotion forte, survolez le temple d'Hatchepsout et les Colosses de Memnon en montgolfière au lever du soleil.

Les Colosses de Memnon, sur la rive ouest du Nil, près de Louxor. © Givaga - stock.adobe.com

À l'intérieur, le Talgo n'a rien à envier aux TGV européens : clim', Wi-Fi et panorama permanent sur le Nil. La première classe propose des sièges larges, des tablettes rétractables et un service de restauration. Pour un voyage en première classe sur le train Talgo, le ticket s'élève à environ 900 livres égyptiennes, soit seulement 15 euros : un tarif imbattable pour ce niveau de standing.

L'objectif de la compagnie ferroviaire est d'en faire une véritable croisière sur rails, plus écologique et immersive. Les billets peuvent être réservés directement en ligne ou aux guichets dédiés dans les gares principales. En haute saison (d'octobre à avril), il est conseillé de réserver vos places via le site officiel Egyptian National Railways au moins 48 heures à l'avance pour garantir votre siège en première classe.