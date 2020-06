Liste noire des compagnies aériennes : les 96 noms et pays à éviter

Quelles sont les compagnies aériennes interdites en Europe car elles ne répondent pas aux normes internationales de sécurité? La Commission européenne a mis à jour en juin 2020 la liste noire des 96 compagnies aériennes jugées les plus dangereuses pour les passagers.

[Mis à jour le 8 juin 2020 à 10h58] Certaines compagnies aériennes pourtant réputées localement sont interdites de vol au-dessus des 28 pays de l'Union européenne car elles ne garantissent pas des conditions de sécurité optimales à leurs passagers. Pour rassurer les voyageurs au moment de réserver leurs billets d'avion, la Commission européenne met à jour deux fois par an la liste des compagnies aériennes qui font l'objet de cette interdiction ou pour lesquelles des restrictions d'exploitation ont été décidées. Certains pays sont particulièrement concernés par cette liste noire : plusieurs d'entre eux n'ont aucune compagnie aérienne autorisée en Europe !

La liste noire des compagnies aériennes a été publiée pour la première fois en mars 2006. Depuis cette date, une commission se réunit tous les semestres environ afin d'évaluer le respect des normes minimales de sécurité des compagnies concernées. La dernière mise à jour de la liste noire des compagnies aériennes date du mois de juin 2020. Parmi les 96 compagnies interdites de vol dans l'Union, plus d'une cinquantaine sont issues de 14 pays d'Afrique, avec 75% venant du Soudan, de la RDC, de la Libye et de l'Angola. Pour 15 pays, les compagnies certifiées font désormais l'objet d'une interdiction totale d'exploitation dans l'espace aérien européen: l'Afghanistan, l'Angola (à l'exception des compagnies Angola Airlines et Heli Malongo), Djibouti, l'Érythrée, la Guinée équatoriale, le Kirghizistan, le Liberia, la Libye, le Népal, la Moldavie (à l'exception des compagnies Air Moldova, Fly One et Aerotranscargo), la République du Congo, la République démocratique du Congo, São Tomé-et-Principe, la Sierra Leone et le Soudan. Vous trouverez ci-dessous le détail de toutes les compagnies à éviter car peu sûres. Les compagnies aériennes bannies en Europe sont désormais au nombre de 96, réparties dans 24 pays...

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

KAM AIR

Angola

AEROJET

GICANGO

BESTFLYA

AIR JET

HELIANG

SJL

SONAIR

Arménie

AIRCOMPANY ARMENIA

ARMENIA AIRWAYS

ARMENIAN HELICOPTERS

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

ATLANTIS EUROPEAN AIRWAYS

MARS AVIA

SKYBALL

Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

EQUAFLIGHT SERVICES

EQUAJET

TRANS AIR CONGO

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

République démocratique du Congo

AIR FAST CONGO

AIR KATANGA

BUSY BEE CONGO

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

CONGO AIRWAYS

KIN AVIA

MALU AVIATION

SERVE AIR

SWALA AVIATION

MWANT JET

Corée

AIR KOYO

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Guinée Equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

CRONOS AIRLINES

Erythrée

ERITREAN AIRLINES

NASAIR ERITREA

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

CRONOS AIRLINES

Irak

IRAQI AIRWAYS

Iran

IRAN ASEMAN AIRLINES

Kirghizistan

AIR COMPANY AIR KG

AIR MANAS

AVIA TRAFFIC COMPANY

SKY KG AIRLINES

TEZ JET

Libéria

Toutes les compagnies

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

AIR LIBYA

AL MAHA AVIATION

BURAQ AIR

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

LIBYAN AIRLINES

LIBYAN WINGS

PETRO AIR

Moldavie

Toutes les compagnies hormis Air Moldava, Fly One et Aerotranscargo

Népal

AIR DYNASTY HELI. S.

ALTITUDE AIR

BUDDHA AIR

FISHTAIL AIR

SUMMIT AIR

HELI EVEEST

HIMALAYA AIRLINES

KAILASH HELICOPTER SERVICES

MAKALU AIR

MANANG AIR PVT LTD

MOUNTAIN HELICOPTERS

NEPAL AIRLINES CORPORATION

PRABHU HELICOPTERS

SAURYA AIRLINES

SHREE AIRLINES

SIMRIK AIR

SIMRIK AIRLINES

SITA AIR

TARA AIR

YETI AIRLINES DOMESTIC

Nigéria

MED-VIEW

République du Congo

AERO SERVICE

CANADIAN AIRWAYS CONGO

EMERAUDE

AQUAFLIGHT SERVICES

EQUAJET

EQUATORIAL CONGO AIRLINES

MISTRAL AVIATION

TRANS AIR CONGO

Sao Tome-et-Principe

AFRICA'S CONNECTION

STP AIRWAYS

Sierra Leone

Toutes les compagnies aériennes

Soudan

ALFA AIRLINES SD

BADR AIRLINES

BLUE BIRD AVIATION

ELDINDER AVIATION

GREEN FLAG AVIATION

HELEJETIC AIR

KATA AIR TRANSPORT

KUSH AVIATION CO.

NOVA AIRWAYS

SUDAN AIRWAYS CO.

SUN AIR

TARCO AIR

Suriname

BLUE WING AIRLINES

Venezuela

AVIOR AIRLINES

Zimbabwe

AIR ZIMBABWE

En plus de ces 96 compagnies aériennes interdites de vol sur le territoire de l'Union européenne depuis la mise à jour de juin 2020, trois transporteurs font l'objet de restrictions d'exploitation et ne peuvent effectuer de vols à destination de l'UE que si ils utilisent des types d'avions particuliers : Air Koryo (République populaire démocratique de Corée), Air Service Comores (Comores) et Iran Air (Iran).