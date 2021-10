"Jour des morts : célébrations, maquillage, origine, tout savoir sur la célèbre fête mexicaine"

D'une grande importance au Mexique, le jour des morts est célébré le 1er et 2 novembre partout dans le pays. Maquillage, dates, festivités... Retrouvez le programme du Dia de los Muertos 2021.

[Mis à jour le 29 octobre 2021 à 12h09] Très tendance à Halloween ou lors de fêtes déguisées, le maquillage "Sugar skull" est inspiré du Dia de los Muertos, une célèbre fête mexicaine. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, le jours des morts est la coutume la plus célébrée au Mexique. Entre fin octobre et début novembre, les locaux célèbrent ainsi le retour des êtres chers décédés sur terre en leur faisant de nombreuses offrandes et en prenant part à diverses festivités. Durant le jour des morts, les Mexicains défilent en effet dans la rue et se recueillent dans les cimetières dans une ambiance de fête. Lors de cette cérémonie, on célèbre la Catrina, un personnage populaire de la culture mexicaine qui apparait sous la forme d'un squelette féminin élégamment vêtue et portant un grand chapeau.

Au Mexique, on ne fête pas Halloween mais le jour des morts. Le Dia de los Muertos. se tient chaque année entre le 31 octobre et le 2 novembre. La nuit du 31 octobre au 1er novembre est consacré aux enfants morts qu'on appelle "angelitos" et le 2 novembre est dédié aux adultes disparus. Certaines communautés indigènes étendent les festivités du 25 octobre au 3 novembre, voire même pendant tout le mois de novembre.

Durant le jour des morts au Mexique, les familles des défunts ont pour rituel de se rendre dans les cimetières pour nettoyer et ériger les sépultures. Ils dansent et chantent autour de leur tombe tout en jetant des pétales de fleurs et allumant des bougies. Chez eux, les Mexicains érigent des autels dans leurs maisons afin d'y déposer leurs offrandes : plats traditionnels préférés de leurs ancêtres, fruits, fleurs, bonbons, têtes de morts en sucre, pan de muertos ou encore tequila... A Mexico, un défilé réunit depuis maintenant cinq ans des milliers de personnes fin octobre, maquillées par des experts du body painting. Le but ? Défendre les traditions mexicaines face aux déguisements de vampires ou de sorcières d'Halloween qui tentent de prendre le dessus. Un concours du meilleur costume a même été mis en place durant cette journée.

Que ce soit pour Halloween ou pour le jour des morts au Mexique, vous avez certainement déjà vu ce maquillage travaillé de tête de mort ou "sugar skull". Durant cette fête traditionnelle, les femmes mexicaines affichent un maquillage de crâne ou "calavera" avec des couleurs vives et des détails fleuris. our réaliser un maquillage de squelette à la façon du jour des morts au Mexique, il faut utilisez du blanc pour le teint, des couleurs sombres pour les yeux, le nez et la bouche et des couleurs vives pour créer des motifs graphiques et fleuris sur le front et autour des yeux.

Maquillage de squelette pour le jour des morts au Mexique. © olgaosa / 123RF

Vieille de près de 3 500 ans, la célébration du jour des morts au Mexique existait déjà avant la conquête du Mexique par les espagnols. A l'origine, le rituel était fêté durant le neuvième mois du calendrier solaire mexica, c'est à dire aux alentours du mois d'août, et durait un mois complet. Sous l'influence chrétienne, le jour des morts a ensuite été fixé aux 1er et 2 novembre, les dates des fêtes chrétiennes de la Toussaint.