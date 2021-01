Vacances de février 2021 : prolongées ou décalées pour freiner l'épidémie ? Les dernières infos

L'objectif du gouvernement est "que les enfants puissent continuer d'aller à l'école" mais "rien n'est exclu", dont un allongement des vacances de février pour freiner l'épidémie du Covid-19, a indiqué jeudi Gabriel Attal. Retrouvez les dates des vacances d'hiver pour la zone A, B, C et les dernières infos sur la situation sanitaire.

[Mis à jour le 28 janvier 2021 à 09h55] Vous souhaitez partir en ski, au soleil ou tout simplement programmer des activités en famille ? Face à une situation qui ne s'améliore pas, les acteurs de la montagne ont appris fin janvier que les remontées mécaniques resteraient fermées au 1er février. Le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme a annoncé qu'une "réouverture pour la fin ou la mi-février est hautement improbable" et que "le scénario de la saison blanche est le scénario central".

Concernant les départs à l'étranger, la France a renforcé les contrôles aux frontières pour une durée indéterminée en imposant un test PCR négatif de moins de 72 heures. La mesure est la même pour les voyageurs hors UE (Royaume-Uni compris) avec en plus un isolement de 7 jours.

Alors que la piste d'un troisième confinement en France est de plus en plus envisagée, l'objectif du gouvernement est "que les enfants puissent continuer d'aller à l'école" mais "rien n'est exclu", dont un allongement des vacances de février pour freiner l'épidémie du Covid-19, a indiqué jeudi son porte-parole Gabriel Attal. Avec les vacances de février qui approchent, "il est évidemment possible de réfléchir à allonger les vacances d'un côté ou de l'autre. Mais notre objectif est que les enfants puissent continuer à apprendre", a-t-il ajouté. L'exécutif s'est encore accordé le temps de la réflexion mercredi avant d'éventuellement redonner un tour de vis face à l'épidémie, actant toutefois à l'issue du Conseil de défense que le couvre-feu à 18H00 "ne freine pas suffisamment" la propagation du virus.

Le secrétaire d'État chargé du Tourisme avait de son côté appelé les Français à être prudents sur leur planning de déplacement pour les vacances de février. Alors que les élèves de la zone A seront les premiers à profiter des vacances d'hiver dès le 6 février prochain, il a affirmé : "Attention, on est dans un moment où certains indicateurs sont en train de remonter, on va regarder ça de plus près dans quelques jours et j'incite donc à la prudence. Les Français, on l'a vu ces derniers mois, compte-tenu de cette incertitude, se sont adaptés, la plupart du temps avec des réservations d'ultra dernière minute".

En ce qui concerne les vacances de février 2021, ce sont les élèves de la zone A qui seront es premiers en vacances, du samedi 6 février au lundi 22 février 2021. Ce sera ensuite au tour de la zone C (Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse) d'être en congés du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021. Pour finir, la zone B (Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg) profitera de ces deux semaines de vacances de février du samedi 20 février après la classe au lundi 8 mars 2021. Retrouvez les dates des vacances d'hiver 2021 par zone dans le tableau ci-dessous.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de février Fin des cours : samedi 6 février 2021

Reprise des cours : lundi 22 février 2021 Fin des cours : samedi 20 février 2021

Fin des cours : lundi 8 mars 2021 Fin des cours : samedi 13 février 2021

Reprise des cours : lundi 1er mars 2021

En février, les vacances de Pâques et d'été sont déjà attendues par beaucoup. Pour les voyageurs les plus impatients, pourquoi ne pas profiter des vacances de février pour s'offrir un séjour inoubliable ? En Europe, optez pour l'Espagne ou l'Italie et son célèbre carnaval de Venise. En Afrique, la belle saison débute pour la Tanzanie et le Sénégal, tandis que l'Afrique du Sud vous offrira des températures dépendant les 20°. Pendant les vacances d'hiver, la Thaïlande, le Vietnam et le Népal sauront également vous séduire par leurs températures chaudes, leurs plages et leurs paysages idylliques. Pour allier détente au soleil et découvertes culturelles, cap vers le continent sud-américain : Cuba, l'Argentine et le Mexique ne vous décevront pas.