Confinement et quarantaine par pays : Italie, Espagne, Portugal... Le point

Quels sont les mesures de restriction de libertés dans les pays voisins, et ailleurs ? On fait le point sur les obligations de port du masque, de confinement et de contrôle aux frontières dans les pays prisés des touristes.

[Mis à jour le 27 juillet 2020 à 15h43] La pandémie du nouveau coronavirus est loin d'être dernière nous, le Covid-19 continue même de se propager dans le monde, notamment aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Inde. Les autorités sanitaires européennes sont également en alerte, craignant une seconde vague épidémique dans les prochaines semaines. Les pouvoirs publics de plusieurs pays ont donc prises des dispositions contraignantes, qu'il est impératif d'avoir en tête si l'on compte s'y rendre. Voici le point sur le mesures prises dans les pays où les Français ont l'habitude de se rendre l'été.

A noter : pour des informations plus complètes sur trois pays très prisés - Espagne, Italie et Portugal - n'hésitez pas à consulter nos focus dédiés. Ils comprennent toutes les informations pratiques pour préparer votre voyage et vivre des vacances sereines, même en cette période délicate :

Le régime espagnol avec ses provinces autonomes peut entraîner des différences entre les régions. Si vous souhaitez vous rendre en Catalogne, sachez que le masque est obligatoire dans l'espace public depuis le 9 juillet. Plusieurs règles sont à retenir :

Aucune limitation à l'entrée sur le territoire espagnol ni mise en quarantaine n'est en vigueur actuellement.

Des mesures de confinement ? En Catalogne , le reconfinement décidé par les autorités régionales a finalement été suspendu par la justice espagnole, mais dans l'aire métropolitaine de Barcelone et dans la province de Lérida, "la population est invitée à rester chez elle et à ne pas organiser de réunions de plus de dix personnes". Les autorités françaises "déconseillent" de se rendre dans cette région.

, le reconfinement décidé par les autorités régionales a finalement été suspendu par la justice espagnole, mais dans l'aire métropolitaine de Barcelone et dans la province de Lérida, "la population est invitée à rester chez elle et à ne pas organiser de réunions de plus de dix personnes". Les autorités françaises "déconseillent" de se rendre dans cette région. A l'entrée sur le sol espagnol, un contrôle de température est effectué dans les aéroports.

Il vous faut remplir un formulaire de santé publique à présenter à votre arrivée. Ce document est téléchargeable sur le site www.spth.gob.es ou via l'application gratuite SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH disponible sur smartphone. La saisie des informations vous permettra d'obtenir un QR Code à présenter aux autorités.

ou via l'application gratuite SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH disponible sur smartphone. La saisie des informations vous permettra d'obtenir un QR Code à présenter aux autorités. En dehors de la Catalogne où il est obligatoire dans l'espace public, le port du masque est tout de même imposé dans les transports et dans tous les lieux où la distanciation physique de 1,5m ne peut être respectée, pour toute personne de plus de 6 ans. Le port du masque obligatoire en voiture, si les passagers ne résident pas dans le même foyer. Dans la région d'Aragon et dans la province de Lugo en Galice, le port du masque est également obligatoire en toute circonstance.

Les plages sont ouvertes mais les règles (réservation, limitation de la fréquentation...) sont décidées par chaque municipalité.

Si les frontières de l'Italie ont rouvert début juin, les séjours restent soumis à des règles et restrictions en raison de l'épidémie de coronavirus et la découverte de nouveaux foyers de contamination à Rome, en Vénétie et à proximité de Naples.

Des mesures de confinement ? La vigilance est toujours de mise depuis la découverte de plusieurs foyers épidémiques notamment à Rome et en Vénétie. Toutefois, aucune mesure de reconfinement n'a été annoncée pour le moment.

Dans toute l'Italie, il est obligatoire de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. Le port du masque n'est pas obligatoire dans les espaces ouverts, sauf dans le cas où la distanciation physique ne peut être respectée ; la seule exception est la Lombardie où l'obligation de porter un masque s'applique aussi aux espaces extérieurs.

Concernant les musées, il est vivement conseillé d'avoir son ticket d'entrée en ligne avant de se rendre sur place. De plus, les visiteurs devront porter un masque et se laver les mains avant de rentrer dans le musée.

Les discothèques, à l'air libre ou en lieux clos, ont rouvert.

Les bords de mer italiens sont accessibles depuis début juin. Sur les plages privées, majoritaires sur la péninsule, une distance de 3 à 10 mètres doit être respectée entre transats et parasols selon les régions.

La plupart des liaisons aériennes vers et au départ de l'Italie sont assurées.

Pour les touristes étrangers, l'enregistrement est obligatoire à l'entrée dans quatre régions d'Italie :

Sardaigne: il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne sur le site de la région 48 heures avant le départ (ce formulaire n'est pas disponible en format papier à bord des avions ou des navires)

Sicile: il est obligatoire de s'enregistrer sur le site Sicilia SiCura et/ou via l'appli Sicilia SiCura (Play Store - Apple Store). Pour informations et assistance, le numéro gratuit est actif: Tél. 800.458787

Jusqu'au 31 juillet 2020, quelques mesures strictes concernent tout le pays : les rassemblements restent limités à 20 personnes, la consommation d'alcool est interdite dans l'espace public, le confinement est obligatoire pour les personnes testées positives ou sous vigilance active. Trois zones sont différenciées au Portugal, dans lesquelles s'appliquent des mesures de déconfinement différenciées (voir sur le site de l'ambassade tous les détails).

Des mesures de confinement ? Les autorités ont observé une présence inquiétante de foyers de contamination en périphérie de Lisbonne. Depuis le 1er juillet, 700 000 habitants de 19 quartiers populaires de la banlieue de la capitale portugaise ont été reconfinés à domicile. Dans ces zones, les rassemblements sont par ailleurs limités à 5 ou 10 personnes.

Aucune quarantaine n'est exigée pour les voyageurs français, sauf si vous venez des territoires d'outre-mer. Des dispositions spéciales sont en vigueur si vous désirez voyager vers les Açores et Madère, les visiteurs devant présenter un test négatif au COVID-19 réalisé dans les 72h avant leur débarquement, ou bien l'effectuer à leur arrivée.

Dans les aéroports, la prise de température des passagers à leur arrivée est obligatoire.

Une règle de distanciation sociale de 2 mètres est à respecter dans l'espace public.

Le port du masque est obligatoire dans les transports, les services publics, les commerces et supermarchés, les espaces fermés et les lieux touristiques ou accueillant du public.

Un label " Clean & Safe " a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité.

" a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité. Les restaurants sont ouverts, avec une capacité d'accueil limitée à 50% et une fermeture au plus tard à 23h.

Pour les plages, une signalétique sur l'occupation des plages a été mise en place (vert : occupation faible, jaune : occupation élevée, rouge : occupation saturée). Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'application Info Praia ou sur le site Apambiente.

Le ministère des Affaires étrangères conseillent aux Français "actuellement en déplacement temporaire aux Etats-Unis" de "prendre les mesures nécessaires pour un retour en France tant que les liaisons commerciales restent ouvertes et à cet effet, de contacter leur compagnie aérienne ou agence de voyage". Comme le souligne le Quai d'Orsay, "les mesures adoptées par les autorités américaines sont évolutives et le plus souvent d'application immédiates". Il est donc conseillé de se rendre sur cette page pour consulter les mesures actuellement mises en place dans chaque Etat du pays.

Au Maroc, depuis le 13 juillet, les habitants de Tanger sont de nouveau confinés. Dans la capitale, les transports publics sont suspendus, les centres commerciaux, restaurants, cafés et marchés et espaces publics fermés. Des restrictions sont aussi appliquées dans plusieurs grandes villes. Les frontières sont fermées, mais les Marocains souhaitant rentrer dans leur pays peuvent le faire. Le port du masque est obligatoire partout.