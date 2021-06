Passeport sanitaire européen : définitivement adopté, comment l'obtenir, est-il obligatoire pour voyager ?

Le Parlement européen a définitivement approuvé le passeport sanitaire " certificat Covid numérique de l'UE ", qui prouvera le statut de vacciné, testé ou guéri du Covid-19 pour les voyages cet été. Comment l'obtenir, à partir de quel âge est-il obligatoire ? Infos et utilisation du passeport sanitaire européen.

[Mis à jour le 15 juin 2021 à 15h33] Entré en vigueur le 9 juin en France, le passeport sanitaire est désormais obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans voyageant "de et vers les Outre-mer et la Corse", a confirmé sur franceinfo Cédric O, le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique. Valable jusqu'au 30 septembre prochain le temps de minimiser les risques de contamination au Covid-19, le passeport sanitaire se présente sous la forme d'une feuille remise lors de la vaccination ou la forme d'un PDF ou d'un QR code dans l'application TousAntiCovid. Pour l'obtenir, il faut être vacciné complètement ou certifié "immunisé".

Le Parlement européen a de son côté définitivement approuvé le passeport sanitaire "certificat Covid numérique de l'UE", qui prouvera le statut de vacciné, testé ou guéri du Covid-19 pour les voyages. Le lancement en Europe de ce passeport sanitaire reste annoncé pour le 1er juillet 2021, pour une durée de 12 mois. Ce certificat devrait faciliter la libre circulation, et contribuer à la levée "progressive et coordonnée" des restrictions de voyage. Il ne sera "pas un pré-requis" pour exercer son droit à la liberté de circulation, et ne sera pas considéré comme un document de voyage

Le 21 juin, une version du pass sanitaire "aux normes européennes" sera mise à disposition par l'Assurance maladie avant de rentrer en vigueur le 1er juillet pour voyager dans les 27 états membres de l'Union Européenne (hors Royaume-Uni). "Deux possibilités : soit vous avez TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application à partir du 21 juin, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation à partir du 21 juin. Je le précise bien, si vous voulez voyager en Europe, il vaut mieux le télécharger à partir du 21 juin", a précisé Cédric O. "A ce stade, le QR Code n'est pas valable ni pour les pays du Maghreb, ni pour les Etats-Unis". Attention, certains vaccins ne seront pas pris en compte par le passeport sanitaire. C'est notamment le cas du vaccin russe Spoutnik V, qui n'est pas autorisé par l'Agence européenne des médicaments.

La question du passeport sanitaire pour les enfants se pose. A partir de quel âge est-il obligatoire ? Faut-il un test PCR négatif pour les plus jeunes même si les deux adultes sont vaccinés ? De nombreux pays fixent à 6 ans l'âge minimum pour passer l'examen mais il existe des exceptions. Le Portugal demande un résultat négatif pour les vacanciers à partir deux ans alors que l'Ecosse, non-membre de l'UE, fixe cette limite à 11 ans. A l'inverse, les enfants de moins de 6 ans sont exemptés de test PCR négatif en Grèce, même chose en Espagne. Il est préférable de vérifier les conditions d'entrée du pays de destination avant le départ.

.@TousAntiCovid évolue !

Avec #TousAntiCovid-Carnet, vous pourrez intégrer dans lapp grâce à un #QRCode :

Les résultats des tests

Votre certificat de vaccination

Une 1ère étape qui vous permettra de voyager en en toute sécurité.@olivierveran @Djebbari_JB @CBeaune pic.twitter.com/cPfSgOHciw — Cédric O (@cedric_o) April 19, 2021

Selon un sondage publié par Le Parisien mi-janvier, 62% des Français se sont prononcés en faveur de la vaccination obligatoire chez les personnes souhaitant prendre l'avion pour aller à l'étranger ? D'abord appelé "certificat vert numérique", le passeport sanitaire version Union européenne a été dévoilé par le Commissaire Thierry Breton en charge des vaccins dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

La première version du passeport sanitaire mis en place pour voyager cet été a été présenté fin mars. Sur smartphone ou sur papier, il comprend un QR code, votre nom et prénom, votre date de naissance, votre sexe, votre numéro de passeport, votre numéro de sécurité sociale et le type de vaccin avec la date d'injection des doses si vous vous êtes fait vacciner.

Le "certificat" sanitaire européen (non-obligatoire) sera mis en oeuvre à compter du 15 juin, annonce le commissaire Thierry Breton, invité du #LeGrandJury pic.twitter.com/Be6gQyAHWa — emmanuel bousquet (@manubousquet) March 28, 2021

Thierry Breton a indiqué que le passeport sanitaire ne serait pas obligatoire. Celui-ci est avant tout censé faciliter les déplacements au sein de l'Union européenne et accélérer une réouverture générale. Ainsi, il pourra être demandé avant d'embarquer pour un vol, ou le passage d'une frontière. Seulement en l'absence de certificat, un test Covid négatif sera exigé pour s'assurer que vous n'êtes pas porteur du virus : "Nous développons en parallèle une capacité pour avoir des tests antigéniques rapides. […] On est en train d'investir très lourdement", a t-il assuré.

Si le nom a beaucoup changé et peut porter à confusion, le certificat sanitaire européen et le certificat sanitaire national sont bel et bien le même document. Le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes a donné des précisions à ce sujet sur son compte Twitter fin avril : "Nous travaillons sur un pass européen qui ne sera pas un deuxième document, ce sera la même chose [..] et au niveau européen cela permettra de retrouver plus de déplacements, de liberté, de voyages notamment pour cet été, pour le tourisme, pour les vacances."

Favorisant la circulation au sein de l'Union européenne mais n'empêchant pas les déplacements, le certificat sanitaire européen ne sera donc pas obligatoire pour voyager en Europe durant les vacances d'été 2021. Concernant les éventuelles restrictions dans les pays dans lesquels vous seriez amenés à voyager, il faudra se soumettre aux mesures fixées par les autorités sanitaires locales.

Après une année difficile à cause du Covid-19, l'Espagne a rouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 le 7 juin 2021. Les navires internationaux sont de nouveau autorisés à accoster dans les ports espagnols. Autre assouplissement destiné à relancer le tourisme, les Européens non vaccinés, qui avaient déjà le droit de voyager en Espagne avec un test PCR négatif de moins de 72h, peuvent désormais se contenter d'un test antigénique

Jusqu'à présent, les voyageurs entre la Corse et le Continent devaient présenter un test RT-PCR négatif datant de moins de 72h ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant ne présenter aucun symptôme du Covid-19. Depuis le 9 juin 2021, il est obligatoire dès 11 ans pour les personnes voyageant vers ou depuis la Corse.

Le certificat sanitaire européen n'a pour le moment aucune en dehors de l'UE Comme pour les voyages au sein de l'Union européenne, les restrictions en vigueur concernant les frontières et les déplacements sont établies par les pays eux-mêmes.

Lors de son interview sur CBS, Emmanuel Macron a toutefois annoncé que le certificat sanitaire européen serait " proposé " aux citoyens des Etats-Unis. La venue de touristes américains serait facilitée en Europe, suggérant la possibilité d'accords bilatéraux pouvant être mis en place d'ici cet été.

Le passeport sanitaire sera disponible en version papier ainsi qu'en version numérique à télécharger sur son smartphone. Il s'agira d'un QR code qui indiquera "votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez été porteur de la maladie si vous avez des anticorps ou pas." Par ailleurs, "pour ceux qui n'auront eu ni le vaccin, ni la maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, on trouvera l'état de votre test PCR".

Téléchargée par près de 15 millions de Français, l'application gouvernementale de traçage des contaminations au Covid-19 Tous Anti-Covid bénéficie depuis le 19 avril 2020 d'une nouvelle fonctionnalité, baptisée le "Carnet". Les utilisateurs peuvent désormais stocker dans l'application mobile les résultats de leurs éventuels tests de dépistage, négatif comme positif, et leur attestation de vaccination dès le 29 avril.

Comment marche cette nouvelle fonctionnalité Carnet de Tous Anti-Covid qui pourrait faire office de passeport sanitaire ? Après votre test PCR ou antigénique, le laboratoire vous remettra un document numérique ou papier avec un QR code qui vous permettra d'intégrer le résultat dans l'application (onglet Attestations & Carnet). Le 29 avril, il sera possible d'y retrouver également votre attestation de vaccination. Pour les personnes déjà vaccinées, elles devront attendre la seconde quinzaine de mai afin que les données soient mises à jour sur l'application Tous Anti-Covid.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

TousAntiCovid Carnet est expérimenté depuis quelques jours sur certains vols Air France et Air Corsica à destination d'Ajaccio uniquement. A terme, cette nouvelle fonctionnalité souhaitant faciliter les contrôles aux frontières et la reprise du tourisme sera interopérable au niveau européen et international.