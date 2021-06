Voyage à Malte : frontières, test PCR, lieux ouverts, plages, les infos pour vos vacances d'été 2021

Située au centre de la Méditerranée et réputée pour ses eaux turquoise, ses nombreuses forteresses et son soleil presque permanent, Malte est une destination de voyage très plébiscitée des touristes. Frontières, test PCR, vaccin, peut-on aller en vacances à Malte au cours de l'été 2021 ? On fait le point.

Depuis le mois de mars 2020, les conditions de circulation entre les différents pays de la planète ont été considérablement transformées. L'épidémie de coronavirus a conduit de nombreux pays à fermer leurs frontières et à réduire, parfois de manière drastique, leurs conditions de libre circulation. Alors que la vaccination gagne du terrain dans la plupart des continents, les déplacement entre pays sont de nouveau autorisés et l'été 2021 est propice à prendre des vacances à l'étranger… Ainsi, Malte met tout en place pour accueillir ses visiteurs dans les meilleures conditions. Frontières ouvertes, test PCR, couvre-feu, lieux ouverts, accès aux plages, on fait le point sur les mesures mises en place à Malte face au Covid-19 pour vos vacances d'été 2021.

Pour se rendre à Malte, sachez qu'un simple certificat de vaccination contre le coronavirus ne suffit pas. Les autorités maltaises exigent également la présence d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, pour tous les voyageurs, y compris les enfants, quel que soit leur âge. La France n'échappe pas à cette obligation.

En matière de tests, les autorités maltaises sont particulièrement strictes et s'assurent de l'authenticité des résultats des tests présentés lors de l'embarquement. Toute présentation d'un document falsifié conduit à une arrestation par la police locale, à des poursuites judiciaires et à une amende élevée. En plus du test PCR, les voyageurs sont tenus de fournir un formulaire de déclaration de voyage et un formulaire de localisation. Ces documents sont téléchargeables en ligne, uniquement en anglais. Ils sont à remettre à la compagnie aérienne assurant la liaison de la France à Malte. Un espace dédié est prévu à cet effet à l'arrivée dans le terminal de l'aéroport de Malte.

L'arrivée à Malte peut comporter une quarantaine, sous certaines conditions. En effet, les autorités maltaises ont dressé une liste de tous les pays jugés non dangereux sur le plan sanitaire, avec lesquels la réouverture des frontières est autorisée. Pour l'heure, la France fait partie des pays présents sur cette liste. Les voyageurs en provenance de l'Hexagone sont donc exemptés de quarantaine. Si, au cours des 14 jours précédant son arrivée à Malte, le voyageur a séjourné dans un pays non autorisé à se rendre sur l’île, il est tenu de respecter une quarantaine. De plus, une prise de température systématique est effectuée par les autorités sanitaires locales, au terminal d'arrivée.

D'un point de vue français, Malte est également considérée comme un pays vert, c'est-à-dire dans lequel la circulation du virus est faible, et sans variants préoccupants recensés. Ainsi, aucun motif impérieux de visite n'est nécessaire pour se rendre à Malte et revenir de ce pays. Les voyageurs vaccinés sont autorisés à revenir en France librement, sans faire de test de dépistage. A contrario, les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test PCR antigénique négatif à l'embarquement, de moins de 72 heures. Depuis le 1er janvier 2021, ces tests PCR obligatoires pour emprunter les vols retour vers la France ne sont plus gratuits. Ils sont pratiqués dans des structures privées de Malte. Les résultats sont généralement communiqués dans un délai de 24 heures.

Pour l'heure, aucun couvre-feu n'est en vigueur à Malte. Néanmoins, certaines restrictions sont encore d'actualité :

Les bars, les restaurants, les snacks et les kiosques peuvent ouvrir jusqu'à minuit et ne peuvent servir que des tables de six personnes maximum.

Les clubs et les discothèques sont toujours fermés, depuis le 29 octobre 2020.

Les rassemblements publics sont limités à six personnes maximum, à l'exception des membres d'un même foyer.

A Malte, les distances ne sont pas très grandes et le réseau public de bus Malta Public Transport continue d'opérer des liaisons sur toute l'île, entre la gare routière de La Valette, les principales villes, les villages et les points d'intérêt maltais. Les règles de distanciation sont à respecter à l'intérieur des transports publics.

Pour circuler plus librement, il est préconisé de s'orienter vers une location de voiture. Ces dernières comptent parmi les moins chers d'Europe. Il s'agit donc d'un excellent moyen de circuler à Malte, sans se soucier des restrictions sanitaires, de manière indépendante, à son rythme et bon marché.

A l'horizon de l'été 2021, le port du masque reste obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs et extérieurs à Malte. Cependant, les enfants de moins de trois ans, les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou les sportifs pratiquant une activité sont exemptés du port du masque.

Les commerces non alimentaires sont de nouveau ouverts depuis le 26 avril 2021. Depuis le 7 juin 2021, d'autres structures accueillent aussi du public, telles que :

Les bars, les restaurants et les snacks, jusqu'à minuit.

Les cinémas et les théâtres.

Les marchés couverts ou extérieurs ;

Les piscines et les salles de sport.

Les sites archéologiques et les musées gérés par Heritage Malta, l'agence nationale maltaise pour les musées, le patrimoine culturel et la conservation des bâtiments.

Si le port du masque est obligatoire en intérieur et en extérieur à Malte, il n'est plus nécessaire que lorsque l'on se rend sur la plage. Depuis le 1er juin, aucune amende ne peut être appliquée aux personnes qui ne portent pas de masque lors de leur séance de farniente en bord de la Méditerranée.

De même, certaines autres exceptions sont faites, notamment pour les sportifs qui pratiquent de l'exercice physique jugé intense (comme la course à pied ou le vélo - la marche n'étant pas considérée comme une activité physique suffisamment intense pour échapper au port du masque). Les personnes ayant des problèmes respiratoires sont également exemptées. De même, il est possible de retirer son masque pour fumer une cigarette, boire ou manger.

Pour se rendre à Malte depuis la France, il est possible d'emprunter la voiture jusqu'en Italie, puis le ferry. Cependant, la méthode la plus simple reste la voie aérienne. Air France, Air Malta et Ryanair proposent des vols en direction de Malte, partant de plusieurs villes de France.

Les tarifs les plus accessibles sont généralement ceux qui partent de Marseille, proposés par Ryanair. Néanmoins, Air Malta dispose également de liaisons à des tarifs très attractifs au départ de Paris. Depuis les aéroports Charles-de-Gaulle ou Orly, Air Malta et Air France réalisent une à deux liaisons par jour jusqu'à Malte. Les départs de Marseille, en revanche, sont un peu moins nombreux. Ryanair effectue deux vols hebdomadaires, le lundi et le vendredi. Air Malta affiche également deux liaisons par semaine depuis Lyon-Saint Exupéry.