Voyage au Royaume-Uni : allègement des restrictions sanitaires, les infos

Dès le 27 janvier, le port du masque ne sera plus obligatoire, le télétravail ne sera plus recommandé et le pass sanitaire ne sera plus imposé pour accéder aux boîtes de nuit en Angleterre.

[Mis à jour le 20 janvier 2022 09h33] Le Premier ministre britannique Boris Johnson qu'il mettra à l'essentiel des restrictions anti-Covid imposées pour lutter contre le variant Omicron en Angleterre dès le 27 janvier prochain. Le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, le télétravail ne sera plus recommandé officiellement et le pass sanitaire ne sera plus imposé pour l'accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements, a annoncé le dirigeant conservateur au Parlement.

En début d'année, le gouvernement avait pris la décision d'assouplir les conditions d'entrée en France pour les voyageurs vaccinés en provenance du Royaume-Uni. Depuis le 14 janvier janvier, ils n'ont plus à présenter de motif impérieux ni à respecter un isolement de 48 heures à leur arrivée sur le territoire. Un test négatif PCR ou antigénique de moins de 24 heures devra toujours être présenté. Les voyageurs non vaccinés devront quant à justifier d'un motif impérieux et observer une période stricte de quarantaine de dix jours à ce lieu", précise le gouvernement. De son côté, le Royaume-Uni avait d'ores et déjà assoupli ses conditions d'entrée. Les voyageurs ne doivent désormais plus effectuer de test de dépistage contre le Covid-19 avant leur voyage. S'ils sont vaccinés, ils ne doivent également plus s'isoler en attendant le résultat d'un test PCR réalisé après leur arrivée.

Avant même de parler des restrictions liées à la pandémie, il faut souligner que le principe de liberté de circulation entre la France et le Royaume-Uni n’existe plus depuis le 31 décembre 2020, date de la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cependant, les séjours touristiques de moins de 6 mois y restent exemptés de visa.

Considéré par la France comme un pays "orange", c’est-à-dire où le virus circule activement, mais dans des proportions maîtrisées et sans diffusion de variants préoccupants, le Royaume-Uni ne fait donc pas partie des pays "rouges" où il est fortement déconseillé de se rendre actuellement. En revanche, la France déconseille tout de même aux personnes non vaccinées de se rendre dans un pays "orange". Suite à l'apparition du variant Omicron, un test PCR obligatoire et un isolement jusqu'aux résultats sont désormais obligatoires pour entrer au Royaume-Uni.

Aucun couvre-feu n'a été mis en place au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, même lors des périodes de strict confinement. Quelques mesures restrictives spécifiques à la nuit sont cependant en vigueur, comme la fermeture des discothèques.

Il est possible de se déplacer à l’intérieur de chacun des quatre pays du Royaume-Uni, même si les autorités demandent de limiter au maximum les déplacements. Ces déplacements d’un pays à l’autre ne sont pas comptés comme un trajet international par les autorités du Royaume-Uni. Après la quarantaine de 10 jours effectuée à l’arrivée, il n’est plus demandé de se tester, de s’isoler ou de remplir de formulaire de localisation, en cas de changement de pays au sein du Royaume-Uni. A noter que le port du masque est obligatoire dans tous les transports publics, mais aussi dans les aéroports.

Le masque doit également être porté dans tous les magasins et supermarchés d’Angleterre. Les bars, les restaurants, les musées et les cinémas sont bien ouverts. A l’extérieur, les rassemblements de plus de 30 personnes restent interdits, tandis qu’il est possible de se réunir à 6 maximum chez quelqu’un (ou plus s’il s’agit seulement de personnes venant de 2 foyers).

Les autorités effectuent des contrôles fréquents pour s’assurer aussi bien du respect de ces mesures que de la quarantaine. En cas d’infractions, des amendes dissuasives sont prévues. Attention, toutes les mesures indiquées dans cet article peuvent être amenées à évoluer et peuvent également changer quelque peu selon les différents pays formant le Royaume-Uni. L’Ecosse a par exemple mis en place quelques mesures particulières avec notamment la fermeture à 22h30 des pubs, cafés et restaurants dans les régions les plus touchées par l’épidémie (notamment Glasgow et Edimbourg), dites région de niveau 2.

Air France, British Airways, Air Corsica, easyJet, Ryanair, Jet2 vols, Vueling Airlines, Flybe, Skytaxi. Malgré les conditions restrictives entourant les voyages entre la France et le Royaume-Uni, 9 compagnies aériennes assurent actuellement des vols directs depuis l’Hexagone vers les différents aéroports londoniens (le principal Heathrow, mais également Gatwick ou Stansted).

Il est important de vérifier avant son départ si une compagnie aérienne demande à ses passagers de remplir des conditions supplémentaires à celles des autorités. Air France indique par exemple au moment des réservations qu’elle refusera l’embarquement à toute personne ne portant pas de masque chirurgical. De son côté, British Airways vous permet notamment de réserver vos tests Covid avant ou après la réservation de vos vols.