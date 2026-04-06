Fini le mal de dos en classe éco : cette compagnie va vous permettre de dormir allongé dans l'avion

Dormir allongé dans l'avion ? Cette compagnie aérienne frappe un grand coup en transformant ses rangées de la classe éco en véritables lits.

Tout le monde a déjà souffert en classe éco, entre mal de dos, jambes lourdes et nuits blanches. Qui n’a jamais rêvé de s’allonger complètement pour dormir lors d’un vol long-courrier, sans pour autant débourser plusieurs milliers d’euros en classe Affaires ? Cette option, qui semble inaccessible à 90 % des voyageurs, va devenir une réalité dès 2027.

Inimaginable jusqu'alors, le canapé-lit s'invite dans la classe éco ! Oubliez le siège qui s'incline à peine, ici on parle d'une rangée entière de trois sièges qui se métamorphose en un espace de repos horizontal. Grâce à des repose-jambes individuels réglables à 90 degrés, la surface devient plane, créant un véritable petit lit d'appoint. Pour compléter l'expérience, la compagnie aérienne à l'origine de cette innovation sort le grand jeu : surmatelas sur mesure, couvertures moelleuses et oreillers supplémentaires.

Cette innovation est signée du géant United Airlines : la compagnie devient la première sur le continent américain à briser le plafond de verre du confort en classe éco et s'offre une exclusivité totale sur le continent. Dès 2027, les passagers pourront réserver ces "couchettes" sur plus de 200 appareils long-courriers, notamment les Boeing 787 Dreamliner et les Boeing 777. Dans chaque avion, jusqu'à 12 rangées seront ainsi transformables, positionnées stratégiquement entre la classe Économique standard et la Premium Plus.

Si les voyageurs en solo et les couples en quête d'espace sont ciblés, United Airlines vise surtout les familles. Voyager avec des enfants en bas âge est un sport de combat... Avec la Relax Row, les parents peuvent enfin coucher leurs petits confortablement. Cerise sur le gâteau, la compagnie ajoute une touche de "zen" : les enfants reçoivent une peluche et un kit de voyage Sesame Street. C'est une mini-révolution pour la gestion du stress parental à 10 000 mètres d'altitude !

La Relax Row de United Airlines : un espace de repos horizontal pour maman et enfant. © United Airlines

Si ce concept de "siège-lit" existe déjà ailleurs (lancé par le pionnier Air New Zealand avec son Skycouch il y a 10 ans, puis suivi par la compagnie aérienne japonaise ANA avec le COUCHii ou encore Lufthansa avec la Sleeper's Row) c'est la première fois qu'il débarque avec une telle force de frappe aux États-Unis. Avec la "Relax Row", United Airlines sort le grand jeu pour attirer les familles : au-delà du dodo allongé, la compagnie propose le placement gratuit des enfants de moins de 12 ans côte à côte, des menus dédiés (nuggets, pain perdu) et des kits de jeux.

En démocratisant cet aménagement, United Airlines prouve qu'on peut dormir à l'horizontale sans se ruiner en Business. Seule ombre au tableau : le tarif exact n'a pas encore été dévoilé, même s'il devrait se situer entre le billet éco classique et la classe Premium. Si vous avez un vol transatlantique prévu d'ici 2030, la torture du siège vertical pourrait bien n'être qu'un lointain souvenir.