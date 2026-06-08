Pourquoi les hublots d'avion ont tous un minuscule trou en bas (et pourquoi c'est important) ?

Vous l'avez forcément remarqué en plein vol : un minuscule trou perce le bas de votre hublot. Ce n'est pas là par hasard.

Si vous voyagez régulièrement en avion et que vous aimez regarder le paysage, ce détail ne vous a pas échappé : en bas de chaque hublot se trouve un minuscule trou de quelques millimètres. Pour certains, la découverte de ce trou en plein vol à 10 000 mètres d'altitude peut vite déclencher un début de panique. Pourtant, ce n'est ni un défaut de fabrication, ni un oubli ! C'est même un élément de sécurité très important, voici pourquoi.

Pour comprendre son utilité, il faut savoir qu'un hublot est en fait un mille-feuille. Contrairement aux apparences, il n’est pas constitué d’une simple vitre, mais de trois couches distinctes formant une épaisseur totale de 22 millimètres. La première vitre, celle que vous pouvez toucher avec le doigt, est juste un bout de plastique décoratif de seulement 4 millimètres. Elle sert à éviter que les passagers ne rayent la vraie fenêtre. Derrière, se cachent deux autres vitres super-résistantes séparées par une chambre d'air de 6 millimètres. Et c'est la vitre extérieure de 12 millimètres qui encaisse tout pendant le voyage.

C'est précisément sur la vitre du milieu que se situe ce fameux petit orifice, que l'on appelle "trou de respiration". Son rôle ? Gérer l'énorme différence de pression entre l'intérieur de l'avion (où l'air est maintenu artificiellement pour que l'on puisse respirer) et l'extérieur (où l'air est glacial et ultra-rare). L'air de la cabine traverse la première couche, s'engouffre dans le trou de respiration et vient appuyer directement contre la vitre extérieure. Grâce à ce flux mécanique, la vitre du milieu reste préservée de toute usure prématurée.

La vitre extérieure subit ainsi une pression monumentale et continue de 100 à 200 kilos, exercée par l'altitude. Si un incident rarissime survenait et faisait exploser cette vitre extérieure, le trou de respiration jouerait alors son rôle de soupape. La vitre intermédiaire, restée intacte et comme neuve, prendrait immédiatement le relais pour contenir la pression de la cabine. Le trou étant minuscule, l'air ne s'échapperait qu'au compte-gouttes, ce qui laisserait largement le temps au pilote de descendre l'avion à une altitude plus basse en toute sécurité.

Ce petit trou a une seconde fonction bien pratique : il évacue l'humidité qui s'accumule entre les différentes couches de verre et de plastique. Sans lui, le double vitrage se couvrirait immédiatement de buée ou de givre à cause des températures glaciales extérieures de la haute atmosphère. Résultat : on ne verrait plus rien ! En revanche, si au cours d'un vol long-courrier vous apercevez un peu de glace autour du trou pendant le vol, pas de panique, c'est juste la preuve que le système fonctionne parfaitement.

Dans un avion, absolument aucun détail n'est laissé au hasard. Ce minuscule trou de respiration maintient votre cabine étanche, évite les explosions et garantit une vue dégagée sur les nuages. C'est une idée de génie qui vous permettra de rassurer vos voisins de siège lors de votre prochain décollage.