Personne ne veut s'y asseoir, c'est pourtant la meilleure rangée dans un avion

Alors que la plupart des passagers les évitent, ces places ont en réalité tout bon selon des voyageurs expérimentés.

On ne choisit plus toujours son siège dans un avion, à moins d'opter pour un petit supplément rarement bienvenu pour le portefeuille mais souvent apprécié au moment de s'installer. Chacun a en plus sa préférence : place côté hublot ou couloir, à l'avant près des classes affaires ou à l'arrière réputé plus sûr en cas d'accident...

Certains misent aussi sur les places à côté des issues de secours. Elles offrent plus d'espace aux jambes. Les compagnies font d'ailleurs aussi parfois payer un supplément pour bénéficier de cet emplacement privilégié. Pourtant, un endroit souvent boudé par les passagers et qui est rarement soumis à supplément cumule les atouts.

Qui aurait envie sur le papier de s'installer aux dernières places, tout près des toilettes ? Personne ! Outre les possibles odeurs, il faut surtout composer avec les allers-retours des autres passagers, ceux qui patientent, la porte qui claque... Pourtant, cette place honnie au dernier rang est très appréciée par certains habitués. Surprenant ? Non, si l'on en croit les experts allemands de TravelBook.

Statistiquement, ils notent qu'elles sont efficacement les plus sûres selon une analyse du magazine Time réalisée sur 35 ans. Les sièges médians de la dernière rangée affichent ainsi un taux de mortalité de 32% en cas d'accident, contre 38-39% à l'avant et au centre. Mais elles cumulent surtout d'autres avantages pour le confort de ceux qui les choisissent.

Dans de nombreuses compagnies, le service à bord commence simultanément par l'avant et l'arrière. Comme vous êtes prêt des cantines situées à l'arrière, les hôtesses de l'air et stewards seront tout près de vous au moment de commencer le service ! Vous voilà donc parmi les premiers servis, comme les passagers de la première rangée ! Une vraie VIP, sans le prix exorbitant de la classe affaires.

Autre point à noter et souvent oublié : le débarquement. Dans de nombreux cas, vous ne serez pas parmi les derniers à sortir de l'avion prendre l'air bien mérité après un long vol. Bien souvent, la porte arrière s'ouvre aussi à l'arrivée. Vous pouvez donc débarquer dans les premiers sans jouer des coudes jusqu'à l'avant de l'appareil. C'est aussi pratique en cas d'évacuation d'urgence puisque les fameux toboggans ne seront pas loin. On n'est jamais trop prudent.

Un autre avantage réside aussi dans la réputation visiblement usurpée de ce dernier rang. Peu choisie d'office, cette rangée est souvent la moins occupée. En d'autres termes, si le vol n'est pas complet, c'est là où il y aurait le plus de chances de trouver des rangées ou des sièges vides. Vous voilà tranquille avec la possibilité d'un siège vide à côté de vous. Enfin dernier petit plus... Les WC bien sûr ! Ils ne seront pas loin, pour le meilleur comme pour le pire.