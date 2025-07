"On ne fera jamais ça" : ce PDG a rompu sa promesse, les hôtesses de l'air devront s'asseoir sur les portes des toilettes

Cette compagnie aérienne a décidé d'optimiser l'espace de ses avions, mettant à rude épreuve ses agents de bord.

C'est une tendance qui se dessine de plus en plus dans les airs. Afin d'accueillir davantage de passagers dans un objectif de rentabilité, certaines compagnies aériennes n'hésitent plus à réduire de manière radicale l'espace dans leurs avions.

C'est le cas d'une des plus grandes et des plus anciennes compagnies aériennes au monde, réputée pour le confort de ses sièges en classes Premium Economy, Business et Première classe. Mais en classe éco, c'est une autre affaire : les passagers se plaignaient déjà du manque d'espace pour les jambes !

Ce ne seront plus seulement les clients au faible porte-monnaie qui afficheront leur mécontentement. La compagnie aérienne American Airlines a pris la décision de modifier ses Airbus A319 pour ajouter une rangée supplémentaire en première classe, réduisant encore plus l'espace des jambes et supprimant les écrans de divertissement au dos des sièges.

Et ce n'est pas tout : l'espace sera désormais réduit partout dans l'appareil, mettant à l'épreuve ses hôtesses de l'air et stewards qui seront contraints de s'asseoir sur un strapontin fixé sur les portes des toilettes. C'est pourtant une décision que l'ancien PDG de la compagnie, Doug Parker, avait promis de ne jamais prendre : Non, American Airlines ne ferait jamais quelque chose comme ça...

Il avait bien tenu des propos critiquant ce genre de configuration de cabine à l'extrême et pointait du doigt ces "jump seats" fixés sur les portes des toilettes Spaceflex d'Airbus, que l'on retrouvait déjà chez Delta Air Lines ou United Airlines, à bord de son Airbus A 321 :

Selon un croquis tiré du manuel de l'équipage consulté par le site spécialisé dans l'aviation View from the Wing, ce type de "jump seat" fait référence au siège d'appoint numéro 4 rattaché aux toilettes à l'arrière, progressivement installé sur tous les avions A319 de la compagnie.

Cette décision de la compagnie prise après le départ de Doug Parker a causé la polémique au sein du personnel de bord et des voyageurs qui trouvaient déjà les toilettes trop petites et les lavabos pas assez profonds, propices aux éclaboussures pendant les turbulences.

Les compagnies cherchent à rentabiliser chaque centimètre carré de la carlingue et ce phénomène d'économie d'espace poussé à l'extrême tend à devenir la norme là où il posait problème par le passé. La réduction de l'espace des toilettes en est l'exemple flagrant, sacrifiant le confort des voyageurs et du personnel à bord...